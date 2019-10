Hơn 60.000 cây xanh và 19.000 ly sữa được Vinamilk dành tặng cho trẻ em Hà Nội

(Dân Việt) Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô, ngày 5/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk tổ chức trồng 61.000 cây xanh và trao tặng 119.000 ly sữa cho trẻ em TP.Hà Nội.

Phát huy lời dạy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”và hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Vinamilk cùng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao tặng hơn 60.000 cây xanh với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng và 119.000 ly sữa trị giá 800 triệu đồng cho trẻ em Hà Nội.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk trao bảng tượng trưng tặng 61.000 cây xanh của Quỹ triệu cây xanh cho Việt Nam cho đại diện TP.Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Với mong muốn trẻ em Thủ đô sẽ được hưởng một môi trường trong lành, sạch đẹp, tốt cho sự phát triển của các em, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã triển khai trồng cây tại các trường Mầm non, Tiểu học và khu dân cư tại Hà Nội, đặc biệt là các khu vực nằm gần với khu liên hợp rác thải vốn có độ ô nhiễm không khí khá cao. Hoạt động này sẽ giúp hình thành mảng cây xanh, cảnh quan bóng mát cho các trường học và góp phần cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho các em. Đồng thời qua đó giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường và sống gần gũi với thiên nhiên ngay từ bé.

Bà Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội trao tặng bảng tượng trưng 119.000 ly sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cho hơn 1,300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Cụ thể, mảng xanh sẽ được tăng cường tại nơi học tập của hơn hàng ngàn học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP. Hà Nội như Trường Tiểu học Tiên Dược B, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn; Trường Mầm non Phù Linh B, Trường Mầm non Hồng Kỳ B, và Mầm non Bắc Sơn.Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam cũng tiến hành trồng thêm cây xanhtại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn - một trong 3 xã quy hoạch xây dựng khu liên hợp xử lí rác thải, nhằm góp phần làm giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, giúp cải tạo đất, tạo mảng xanh và giảm thiểu ô nhiễm không khí tại khu vực này.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao học bổng và sữa của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam cho các em học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt của trường Tiểu học Tiên Dược B, Hà Nội.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Hành Chính, Nhân Sự & Đối Ngoại - Vinamilk chia sẻ: “Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu là những vấn đề đang rất cấp bách hiện nay, tác động hàng ngày hàng giờ đến cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là đối với trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Do đó, ngoài việc chăm lo dinh dưỡng cho cộng đồng thì môi trường sống, xanh, sạch đẹp để nâng cao sức khỏe cho người dân và trẻ em chính là sự quan tâm hàng đầu, là mục tiêu hướng đến của Vinamilk trong suốt những năm vừa qua. Trong suốt 8 năm đồng hành cùng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, Vinamilk mong muốn được chung tay cùng với cộng đồng để cải thiện và bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta và thế hệ tương lai”.

Năm 2019 là năm thứ 8 trong hành trình của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước. Tính đến nay, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trồng được 800 ngàn cây xanh các loại với giá trị 11 tỷ đồng tại 22 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu trồng được 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây, với mong muốn chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam chung tay góp sức nâng cao và cải thiện môi trường sống cho TP.Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Trong dịp đặc biệt này, Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cũng đã trao tặng 119.000 ly sữa bổ dưỡng cho hơn 1.300 trẻ em khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội, với tổng giá trị 800 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 suất học bổng (bao gồm sữa và 5 triệu đồng tiền mặt mỗi suất) cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Tiên Dược B nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, hỗ trợ các em và gia đình.

Với 1.635.000 ly sữa trị giá gần11 tỷ đồng dành cho 18.000 trẻ em của 25 tỉnh thành trên cả nước trong năm 2019 thì tổng số ly sữa mà Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam đã trao trong 12 năm vừa qua là 35 triệu ly, tương đương 151 tỷ đồng đến với gần 441.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Gần đây nhất, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Định, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang,…dần hiện thực hóa sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Tại Việt Nam, không chỉ ở nông thôn mà ngay cả ở những thành phố lớn, vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chưa được chăm sóc đầy đủ về mặt dinh dưỡng và việc được uống sữa thường xuyên còn là điều rất xa xỉ đối với các em. Vì vậy, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam với sự đồng hành của Vinamilk, thông qua Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đem đến cho trẻ em trên khắp Việt Nam những ly sữa bổ dưỡng, góp phần giúp các em phát triển tốt hơn về thể chất và trí tuệ".

Tại chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Tiên Dược B, Hà Nội được các Bác sĩ của Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng.

Các em học sinh tham gia chương trình được khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí bởi các bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk. Ngoài ra, ban tổ chức còn dành tặng các em những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, các trò chơi vui nhộn, sáng tạo và đặc biệt là phần giao lưu cùng Đại sứ chương trình – nghệ sĩ Xuân Bắc.

Cũng trong sự kiện, Vinamilk đã phối hợp với Công ty Tetra Pak tổ chức chương trình đổi 10 vỏ hộp sữa đã uống lấy 1 cây xanh, nhằm xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh. Đây là hoạt động nằm trong dự án thu gom và tái chế vỏ hộp sữa được công ty Tetra Pak Việt Nam triển khai cùng Vinamilk.