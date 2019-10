Môi trường sống – tiêu chí hàng đầu để lựa chọn căn hộ chung cư

(Dân Việt) Chung cư đã và đang trở thành xu thế lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt là gia đình trẻ bởi những tiện ích mà nó mang lại. Thế nhưng để chọn mua được căn hộ chuẩn chất lượng và tránh việc “ngậm trái đắng” khi mua nhà, khách hàng cần phải hiểu rõ thông tin để có thể tìm kiếm dự án tốt nhất.

Lưu ý khi chọn mua chung cư cao cấp tại Hà Nội

Trước hết, người mua nhà cần phải hiểu đúng về vị trí dự án. Dự án có thể không nằm ở khu vực trung tâm nhưng cần đi lại thuận tiện, gần các điểm giao thông trọng điểm. Thông thường những dự án nằm ngay trong trung tâm hiếm có giá mềm, vì thế khách hàng cần cân đối tài chính để lựa chọn căn hộ cho phù hợp. Nên xem xét vị trí gần các tiện ích như chợ, trường học, nơi làm việc…

Dự án có thể không nằm ở trung tâm nhưng cần thuận tiện trong việc di chuyển.

Khi lựa chọn sống tại chung cư, gia đình bạn nên lựa chọn các dự án có nhiều tiện ích ngoại khu như công viên, trung tâm thương mại, bệnh viên… Về tiện ích nội khu, người mua cần lưu ý các thông tin về số thang máy, thang thoát hiểm, mức độ hoạt động ổn định của các thang… bởi đó là những tiện ích thiết thân mà bạn sẽ sử dụng trong tương lai. Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm tại thủ đô Hà Nội hiện nay đang ở mức đáng báo động, việc tìm kiếm một không gian sống trong lành, nhiều cây xanh, có bể bơi, khu vui chơi cho trẻ em, khu tập thể dục cho người cao tuổi là điều vô cùng quan trọng.

An ninh và khả năng phòng cháy chữa cháy cũng là yếu tố cần được lưu tâm. Bạn cần quan sát xem chung cư đó có được trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ theo tiêu chuẩn không, cách quản lý việc ra vào chung cư ra sao, có bảo vệ, hệ thống camera giám sát hay hệ thống báo động khi có tình huống khẩn cấp không... Việc thu thập những thông tin này giúp bạn an tâm hơn về nơi ở của mình sau này.

TNR Goldmark City – Chung cư cao cấp đáp ứng đủ tiêu chí của người mua nhà

Trong hàng ngàn căn hộ được chào bán trên thị trường Hà Nội, TNR Goldmark City là dự án chung cư cao cấp phía Tây thủ đô được khách hàng đặt nhiều kỳ vọng. Dự án tọa lạc tại 136 Hồ Tùng Mậu, vừa đủ gần, vừa đủ xa cho cư dân. Đủ gần để kết nối với các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy – Cầu Giấy để đi vào trung tâm thành phố. Đủ xa để tránh khỏi ô nhiễm, ồn ào và tận hưởng cuộc sống xanh ngay tại dự án. Ngoài ra, TNR Goldmark City nằm ngay cạnh tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội giúp cư dân tương lai có thể nhanh chóng di chuyển vào trung tâm thành phố.

TNR Goldmark City – dự án chung cư cao cấp phía Tây Hà Nội đáp ứng đầy đủ tiêu chí của người mua nhà hiện nay.

Thêm vào đó dự án này nằm ngay gần kề nhiều trung tâm giáo dục chất lượng cao của thủ đô với hàng loạt các trường nổi tiếng như: Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Trường Quốc tế Hàn Quốc Hà Nội, Quốc tế Việt Úc, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Đại học sư phạm, Đại học Thương mại, Sân khấu điện ảnh,…

Đặc biệt, ngay trong nội khu dự án này có trường liên cấp quốc tế Newton – một trong những trường quốc tế có chất lượng giáo dục tốt tại Hà Nội.

Phân khu Sapphire được xem là phân khu đẳng cấp nhất tại TNR Goldmark City, mang đến một không gian sống đầy phong cách với trải nghiệm sống hiện đại và gần gũi thiên nhiên. Tại đây đang hiệu hữu 2 tầng cảnh quan với hệ thống 4 quảng trường lớn với nghệ thuật sắp đặt màu sắc độc đáo và 4 khu vườn trên cao mang 4 thiên hướng khác nhau có thể phục vụ hầu hết các nhu cầu của cư dân: Vườn Thiền, Vườn Hương, Vườn Cảm Xúc, Vườn Nhiệt Đới.

TNR Goldmark City – Không gian sống xanh mát, đầy đủ tiện nghi cho gia đình trẻ.

Được xây dựng như một thành phố thu nhỏ, tại dự án này có đầy đủ tiện ích nội khu như bể bơi, sân chơi, siêu thị, nhà hàng, quán café, quầy thuốc, gym-spa, hair salon, trường mẫu giáo, trường liên cấp quốc tế…đáp ứng đủ nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi. Có thể nói, tại TNR Goldmark City, cư dân có thể trải nghiệm tiện ích “all-in-one” đầy đủ, hiện đại.

Là một trong những tổ hợp căn hộ cao cấp tại khu vực Tây Hà Nội, tổng thể dự án cho tới từng căn hộ được thiết kế căn hộ hợp lý, sử dụng thiết bị chất lượng cao. Các căn hộ ở dự án này được thiết kế thông minh, đón tối đa gió và ánh sáng tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe cư dân. Thiết bị được sử dụng trong căn hộ đều là thiết bị cao cấp, của các thương hiệu nổi tiếng như khóa từ Hafele bảo mật an toàn, cửa ra vào là cửa gỗ chống cháy, hệ cửa sổ Euro window chống ồn, cách nhiệt tốt, tiết kiệm điện, sàn gỗ công nghiệp cao cấp, kính dán an toàn 2 lớp chịu lực, vỡ không rơi, hệ thống video door phone ABB nhận diện khách ngay từ sảnh tầng 1…

Với mức giá chỉ từ 2,8 tỷ/ căn 3 phòng ngủ view hồ, chiết khấu tới 18% và chỉ cần đóng 50% có thể nhận nhà ở ngay, TNR Goldmark City thu hút sự quan tâm của khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm căn hộ rộng rãi, thoải mái, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, những gia đình mong muốn sở hữu nơi an cư nhưng chưa đủ tiềm lực tài chính, chủ đầu tư có chính sách hỗ trợ cho vay đến 70%, lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Đặc biệt, chủ đầu tư cũng cam kết cho thuê căn hộ 18 triệu/ tháng đến 30 tháng dành cho các khách hàng. Như vậy đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn giúp sinh lời hiệu quả cho nhà đầu tư.