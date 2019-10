Bi kịch của người phụ nữ xin tiền tình nhân

Ông chủ nhà trọ mừng khi nhòm qua khe cửa thấy có người trong phòng để vào thu tiền, nhưng niềm vui ấy tắt ngấm khi bước qua cửa.

Ảnh minh họa.

Trong căn phòng cấp bốn tồi tàn, thi thể một phụ nữ được đặt nằm trùm chăn trên giường. Một trong những hung khí là viên gạch được tìm thấy.

Hôm đó là ngày 1/1/2013. Công an thôn Tả Các, huyện Văn An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) lập tức tới hiện trường. Họ xác định điện thoại di động của nạn nhân đã bị đập vỡ nát, tiền mặt và trang sức không bị lấy mất. Hiện trường không có dấu hiệu bị lục lọi. Trong chiếc ví tìm thấy tại hiện trường vẫn còn giấy tờ tùy thân của người phụ nữ họ Phí thuê nhà của ông Trần.

Theo điều tra, Phí là người tỉnh Thiểm Tây, 29 tuổi, sau ly hôn đã mang con gái đi tới Hà Bắc. Chủ nhà trọ nói Phí thuê nhà đã ba năm, là người hiền lành. Vậy lúc này con gái của Phí ở đâu?

Trong lúc cảnh sát đang phân tích vụ án, người đàn ông tên Vương kể chiều tối 27/12/2012, hàng xóm là Phí nói có việc phải đi, mang con gái sang nhờ trông giúp. Cảnh sát tới nhà Vương để gặp con gái Phí thì phát hiện nhà Vương cách hiện trường vụ án khoảng một cây số. Tại sao hai nhà cách xa như vậy mà Vương lại nói là hàng xóm của Phí?

Theo xác minh, Phí thuê cùng một lúc hai ngôi nhà cùng thôn. Bình thường Phí và con gái thường sống ở gần nhà Vương, ít khi đến ngôi nhà xảy ra án mạng.

Con gái nạn nhân gần 10 tuổi, nói chiều ngày 27/12 mẹ dẫn mình sang gửi hàng xóm rồi xách túi đi, trong túi có ít tiền và chiếc điện thoại, cơ bản phù hợp với lời khai của Vương trước đó. Cả chủ nhà trọ và hàng xóm láng giềng cũng không biết rõ công việc của Phí là gì, có liên quan đến việc buôn bán đồ gỗ hay không.

Lúc này, pháp y đưa ra báo cáo khám nghiệm xác định nạn nhân chết vào khoảng 2h sáng ngày 28/12/2012, có nghĩa bị sát hại ngay trong đêm đầu tiên rời khỏi nhà. Điều tra viên nhận định nghi phạm rất có thể là người quen vì nghi phạm không chỉ có thể vào nhà trọ của nạn nhân lúc nửa đêm mà tại hiện trường cũng không có dấu vết vật lộn chống cự. Hơn nữa, nghi phạm gây án xong còn khóa cửa rồi mới rời hiện trường.

Thông tin trong điện thoại của nạn nhân được khôi phục, cho thấy trong danh bạ điện thoại lưu tên hơn một trăm người, đại bộ phận là đàn ông, nhưng đều chỉ có biệt danh mà không có họ tên đầy đủ. Buổi tối, Phí thường xuyên nhắn tin trò chuyện với những người đàn ông này với nội dung phóng túng. Từ chiều đến đêm 27/12/2012, Phí có liên lạc với bốn số điện thoại, nhưng toàn bộ đều không đăng kí chính chủ.

Sáng sớm 2/1/2013, 14 tiếng kể từ khi nhận tin báo, một tổ điều tra viên phát hiện manh mối. Theo hồ sơ tại đồn công an địa phương, cuối tháng 10/2012, Phí cùng người đàn ông họ Tôn đến đồn công an. Phí vừa khóc vừa nói người này uống say đánh đập mình, Tôn lúc ấy còn chưa tỉnh rượu. Sau khi cảnh sát dò hỏi nhiều lần, Phí thừa nhận đây là bạn trai của mình. Được hòa giải, đôi tình nhân đưa nhau về.

Theo điều tra, Tôn thường xuyên uống rượu, lại có quan hệ với người phụ nữ khác. Khoảng một tháng trước Phí đã đòi chia tay nhưng Tôn không chịu. Làm việc với cảnh sát, Tôn nói đã chia tay Phí từ đầu tháng 12/2012, từ đó đến giờ không còn liên lạc.

Điều tra viên kiểm tra điện thoại của Tôn, phát hiện khoảng 13h vào ngày xảy ra án mạng Tôn có gọi điện thoại cho Phí, hơn nữa còn nhắn tin hẹn gặp. Trước bằng chứng cảnh sát đưa ra, Tôn thừa nhận hôm đó có đến gặp Phí, hai người lại phát sinh quan hệ nhưng Tôn về xưởng từ 18h, làm suốt đêm đến sáng hôm sau. Cảnh sát trích xuất camera tại xưởng gỗ, phát hiện quả thật Tôn làm việc trong xưởng cả đêm, không có thời gian gây án. Việc điều tra lại rơi vào ngõ cụt.

Các điều tra viên một mặt xem lại toàn bộ video giám sát có thể tìm được xung quanh hiện trường, một mặt thăm hỏi toàn bộ các gia đình xung quanh hiện trường, các tài xế taxi và xe ba gác có đi qua hiện trường, cuối cùng xuất hiện manh mối mới.

Chiều tối ngày 27/12/2012, một tài xế xe ba gác cho biết nhìn thấy Phí đi cùng người đàn ông về ngôi nhà xảy ra án mạng. Tài xế còn chào vì trước kia từng chở người này vào thị trấn. Do thói quen nghề nghiệp, người tài xế có hỏi nơi người đàn ông này làm việc, dù không biết tên. Theo thông tin tài xế xe ba gác cung cấp, cảnh sát bí mật điều tra phát hiện người đàn ông này họ Thái, cũng làm thuê tại xưởng gỗ, có quan hệ phức tạp với nạn nhân Phí.

Dò theo số điện thoại của Thái, cảnh sát phát hiện Thái chính là một trong những người có liên lạc với Phí vào tối xảy ra án mạng. Khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra, Thái lại tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Thái nói chiều tối 27/12/2012, Phí gọi điện thoại cho hắn đến nhà trọ tâm sự. Sau khi mặn nồng, khoảng 23h đêm Phí nhận được cuộc điện thoại nên giục Thái về vì lát nữa còn có khách. Lời khai này bị cho rằng không đúng vì từ 23h hôm đó, không có bất cứ số điện thoại nào liên lạc với số của Phí.

Cảnh sát tiếp tục hỏi Thái về những tình tiết diễn ra trong buổi tối hôm đó, đồng thời cử người đi xác minh. Thái nói buổi tối cùng Phí đến quán cơm dùng bữa, sau đó đi bộ về nhà trọ. Những lời khai này đều được xác nhận, duy chỉ có một chi tiết bị lệch. Trước đó Thái khai mình mặc áo khoác màu đen, nhưng camera trên đường hai người đi về lại cho thấy hắn mặc áo khoác màu vàng.

Tại một cửa hiệu giặt là, cảnh sát tìm được chiếc áo khoác màu vàng của Thái. Nhân viên cửa hiệu nhớ lại, hôm đó Thái mang đến túi nilon chứa quần áo ướt, đã rắc rất nhiều bột giặt. Dù chiếc áo đã được giặt kĩ, nhưng cảnh sát vẫn tìm được mẫu ADN của nạn nhân trên chiếc áo. Trước các bằng chứng này, Thái vừa khóc vừa khai nhận toàn bộ tội ác. Vụ án được phá sau 23 tiếng từ khi cảnh sát nhận được tin báo.

Theo kết quả xác minh, Thái và Phí quen nhau từ tháng 4/2012. Trong mỗi lần hẹn hò, tình nhân đều xin tiền Thái. Sau đó Thái phát hiện Phí còn có quan hệ với một số người đàn ông khác và cũng xin tiền những người này. Tối 27/12/2012, sau khi ăn tối và quan hệ tình dục, Thái bị xin tiền.

Thái không mang bao nhiêu tiền, nói để lúc khác sẽ cho nhưng Phí không chịu. Hai người to tiếng, trong cơn giận dữ, Thái dùng gạch gây án, khóa cửa bỏ về, mang quần áo dính máu đi giặt.