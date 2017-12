Bí mật chuyên án ĐB99 chấn động (Kỳ 2): Táo tợn mở rộng địa bàn

Gần một năm gây ra nỗi kinh hoàng cho hàng trăm người dân sống dọc QL51 thuộc địa phận huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), bất ngờ,“yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” chuyển địa bàn hoạt động sang huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ngay lập tức, Bộ Công an họp bàn và ra quyết định thành lập Ban chuyên án mới mang bí số ĐB 99 - liên tỉnh giữa Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để phù hợp với tiến trình điều tra, khẩn cấp truy bắt thủ phạm về quy án...

Kinh tởm "yêu râu xanh"

Gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân sống ven QL51 trên địa bàn các xã thuộc huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), bất ngờ, “yêu râu xanh” chuyển hướng “tấn công” sang địa bàn huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trong hai tháng, từ 2.6.1999 đến 10.8.1999, hắn đã thực hiện 7 vụ cướp, hiếp tại đây với thủ đoạn tương tự, nhưng có dấu hiệu của đồng bọn đi theo hỗ trợ. Điều này cho thấy, thủ phạm coi chuyện gây án như cơm bữa.

Theo đó, khoảng 1h45 ngày 18.6.1999, tại quán hớt tóc M.N. (Xã Phú Mỹ, huyện Tân Thanh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có 3 cô gái đang ngủ là: Lê Nhất M. (SN 1977), Lê Thị Thanh N. (SN 1983), Nguyễn Thị L. (SN 1982), thì có môt nam thanh niên khoảng trên 30 tuổi, da đen, tóc dài ngang vai, cao khoảng 1m70, gò má cao, có mùi hôi tanh, nói giọng nam và chỉ mặc quần vì đỏ, đột nhập vào phòng ngủ, gí dao vào cổ L., rồi rút súng ngắn màu trắng chĩa vào M. và N. đe dọa sẽ bắn chết nếu la.

Sau đó, hắn bắt các cô tự lục soát, đưa tài sản cho mình, nhưng không có. Hắn quát các cô gái ngồi im, rồi đi ra ngoài nói gì đó với tên đồng bọn. Nói xong, hắn trở lại phòng ngủ bắt M. cởi hết quần áo ra và cưỡng hiếp. Sau đó, “yêu râu xanh” ngồi hút thuốc lá loại Jet liên tục. Hút xong, hắn chuyển sang cưỡng hiếp L.

Khoảng 2h, ngày 10.8.1999, Lê Thị Ngọc G. (SN 1982) đang ngủ tại quán cà phê L.S.X. cạnh QL51 (thuộc xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) thì có một thanh niên nói giọng Nam, cao 1m70, mặc quần xì sọc xanh - trắng - đen đã cũ, tóc dài để ngôi giữa, khoảng 30 tuổi, có vết sẹo ở má phải dài khoảng 8cm, miệng hôi, có mùi tanh khó chịu, dùng dao Thái Lan khều vào mũi cô khiến cô tỉnh giấc.

Đồng thời, hắn dọa nằm im nếu không sẽ cắt cổ. Thế nhưng, vì quá run sợ nên G. la lên, thì phòng bên cạnh có T.L.D. (SN 1987) thức giấc. Ngay lập tức có tên thanh niên thứ hai xuất hiện, người mập, da ngăm đen, có ria mép rậm, tóc cắt cao, mở cửa xông vào dùng dao Thái Lan đe dọa “nếu la tao giết ngay” nên D.không dám la.

Cùng lúc đó, nam thanh niên mặc quần xì dùng sức bẻ quặt tay cô G. rồi hắn lột quần áo của G. ra cưỡng hiếp. Sau đó, hắn bỏ đi đem theo một xe đạp nữ, và một ví có có 30.000 đồng. G. phát hiện chúng có 4 người và đi xe Honda 67.

Ban chuyên án họp lên kế hoạch truy lùng hung thủ

Ngay sau khi nhận được báo cáo về những vụ án hình sự nghiêm trọng liên tục xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Tân Thành đã tập trung lực lượng tiến hành lập kế hoạch xác minh điều tra. Song song với việc phát động quần chúng tố giác tội phạm, lực lượng điều tra đã tiến hành rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động nghi vấn đang nổi lên trong địa bàn huyện, để phục vụ công tác điều tra, truy bắt tội phạm.

Tình hình trên khiến cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành cấp tốc khởi tố vụ án hình sự này vào ngày 12.6.1999 để làm cơ sở hoạt động tố tụng, điều tra làm rõ thủ phạm. Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp khẩn cấp để xây dựng kế hoạch truy bắt tội phạm.

Đáng nói, khi cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành vào cuộc, mặc dù áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phá án, kể cả việc vẽ phác thảo hình thủ phạm dán ở các nơi công cộng, các quán cà phê, tạp hóa dọc QL51, song, “yêu râu xanh” vẫn tiếp tục “hành nghiệp”, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Điều này chứng tỏ, thủ phạm rất am hiểu địa bàn gây án, luôn thay đổi địa bàn và cũng hiểu biết về cơ quan điều tra.

Vì thế, có thể đánh giá bước đầu thủ phạm là người địa phương, ít ra cũng là người làm việc hoặc lao động ở huyện Tân Thành. Mặt khác, trước khi ra tay, thủ phạm đã điều tra, nghiên cứu kỹ nơi gây án. Thủ phạm không phải là một người, mà có thể là một nhóm khoảng 3, 4 người, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, manh động và táo tợn.

Trong báo cáo sơ bộ trình lên cơ quan CSĐT Công anh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an huyện Tân Thanh cũng đưa ra nhận định: Việc "yêu râu xanh mặc quần xì đỏ" này chuyển địa bàn hoạt động, là "chiêu" quá cũ rích của bọn tội phạm hòng đánh lạc hướng các điều tra viên. Việc này chẳng khác nào "hổ xuống đồng bằng". Vì càng mở rộng địa bàn, càng có nhiều người truy tìm thì sớm muộn gì hắn cũng sa lưới pháp luật.

Những bí mật chưa từng công bố

Cùng thời điểm trung tuần tháng 7.1999, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra thủ phạm “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ”, thì nhận được thông tin từ phía Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về những vụ án hình sự liên tiếp xảy ra tại các xã Phú Mỹ và Mỹ Xuân - dọc QL51 - thuộc huyện Tân Thành.

Qua trao đổi, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rút ra được điểm chung của các vụ án: Đối tượng gây án, thủ đoạn gây án và cách thức gây án của hai đối tượng trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Tân Thành là một.

Sau đó, hai cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có sự phối hợp điều tra giữa hai nơi, tập trung vào việc rà soát các đối tượng ở địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Long Thành và Tân Thành, chủ yếu là các xã Phước Thái, Phước Bình, Mỹ Xuân.

“Yêu râu xanh mặc quần xì đỏ" là nỗi ám ảnh của nhiều nạn nhân

Để sớm có thể phá án, bắt thủ phạm, Công an huyện Tân Thành đề nghị ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như: PC14, PC16 có văn bản báo về Tổng cục Cảnh sát nhân dân để xin lập chuyên án liên tỉnh đấu tranh. Đồng thời đề nghị PC14, PC16 tăng cường lực lượng xuống trực tiếp địa bàn huyện Tân Thành, kết hợp với Công an huyện Tân Thành tiếp tục điều tra phá án. Với nòng cốt là PC14, PC16 làm chủ công, Công an Tân Thành phối kết hợp vì đây là những vụ án cướp, hiếp hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng.

Sau đó, Tổng cục Cảnh sát nhân dân quyết định thành lập Ban chuyên án điều tra các vụ cướp, hiếp trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu lấy bí số ĐB 99, do đồng chí Nguyễn Phi Hùng làm Trưởng ban - phối hợp các lực lượng nghiệp vụ điều tra, truy bắt thủ phạm. Ban chuyên án phải phối hợp điều tra đồng bộ, kết hợp với sự hỗ trợ của lực lượng điều tra của C14 B, C16 B, C21 B Bộ Công an và PC14 Công an TP.HCM.

Theo đó, tiến trình điều tra vụ án đến đâu, Ban chuyên án phải có trách nhiệm báo cáo về Tổng cục Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an, quyết tâm bắt bằng được “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” trong thời gian ngắn nhất về quy án, chấm dứt tình trạng gây tội ác của hắn, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn hai huyện Long Thành, Đồng Nai và Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.