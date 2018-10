Chất đời của lãng tử Cổ Long - Nhà tiểu thuyết võ hiệp ưu tú

Cổ Long được giới chuyên ngành và báo giới Trung Quốc đánh giá là nhà tiểu thuyết võ hiệp ưu tú, chỉ sau Kim Dung và Lương Vũ Sinh. Tuy nhiên bên cạnh thành tựu trong văn chương, cuộc đời ông còn rất nhiều điều ly kỳ.

Rượu – từ đời tới văn

Nói tới Cổ Long, ắt phải nhắc đến rượu. Bởi với ông, rượu không chỉ là bạn tri kỷ, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận. Trừ những lúc viết lách, ông không thể rời khỏi chai rượu. Trong số các nhà văn Trung Quốc, thật hiếm ai có thể gắn bó tri kỷ với rượu như Cổ Long. Nhiều bạn bè ông phải lắc đầu lè lưỡi mỗi khi nói tới sức uống của Cổ Long. Ông từng nhập viện rất nhiều lần vì rượu, nhưng nhất quyết không chịu xa “người bạn hiền” này. Thậm chí trước khi chết có mấy ngày, ông vẫn uống thả cửa, say thì ngủ, tỉnh lại say, lại ngủ, rồi lại uống… cứ như vậy liên tiếp. Cũng chính vì quá mê “tửu” như vậy, khi chết Cổ Long cũng không thể rời rượu. Do hưởng dương 48 tuổi, tại đám tang của ông, mỗi người bạn đều mang tới 1 chai X.O, thứ rượu mà ông hằng ưa thích và đặt 48 chai rượu này cạnh quan tài khi hạ huyệt.

Cổ Long và người bạn thân Nghê Khuông rất thích... nhậu

Đam mê rượu tới tột bậc, Cổ Long vẫn chưa thấy thỏa mãn và quyết lôi cả rượu vào văn chương. Hầu hết các nhân vật chính trong các tác phẩm của ông đều mang hơi hướng của nhà văn, họ là những tửu đồ đáng kính nể. Đó là Sở Lưu Hương với bình rượu không rời, là Lục Tiểu Phụng chỉ nằm nhà uống rượu, là Thẩm Lãng với kiến thức về rượu vô cùng phong phú… Nhiều độc giả cũng cho rằng các tác phẩm của Cổ Long luôn thấm đượm men rượu và đặc biệt là tinh thần hào sảng, ưa thích quảng giao kết bạn của chính nhà văn thông qua các nhân vật.

Đa tình kiếm khách

Do song thân ông bất hòa và ly hôn từ sớm nên Cổ Long phải trải qua một thời thơ ấu bất hạnh và cô độc. Ông bỏ nhà ra đi từ khi mới khoảng 13 - 14 tuổi, từng lăn lộn kiếm sống vất vả và không hề có chút liên lạc với gia đình suốt mấy chục năm, mãi tới khi ông ốm nặng nằm bệnh viện sắp chết. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến Cổ Long luôn mượn rượu giải sầu và hòng vơi bớt nỗi cô đơn. Bên cạnh rượu, ông còn có thêm một “vật bất ly thân” - các người đẹp. Trong số các nhà văn Trung Quốc thời đó, Cổ Long cũng nổi tiếng là người háo sắc. Tác phẩm nào của ông hầu như cũng gắn với một người đẹp danh tiếng.

Trong số các người đẹp từng có quan hệ với Cổ Long, nổi bật nhất có 4 người: Một là vũ nữ Trịnh Lợi Lợi, sống chung với Cổ Long tại Đài Bắc, sinh cho ông một cậu con trai là Trịnh Hiểu Long. Sau này Hiểu Long là cao thủ trong giới võ thuật Đài Loan. Hai là vũ nữ Diệp Tuyết, cũng có một con trai với ông. Ba là Mai Bảo Châu, vợ chính thức của ông, cũng có một con trai. Bốn là Vu Tú Linh, vợ thứ hai của ông.

Tiểu Lý phi đao, một trong những tác phẩm kinh điển của Cổ Long được dựng thành phim

Tuy chỉ cao 1m65, tướng mạo đầu to, mắt nhỏ, miệng rộng, thậm chí từng mất tự tin về chính ngoại hình của mình, song Cổ Long lại là người có duyên ngầm và rất thu hút phụ nữ. Họ cứ lao đến với ông đầy si mê, bất chấp tất cả. Thế nhưng quan niệm của Cổ Long là “Đặt bạn bè lên trên hết. Mất người đàn bà này có thể tìm người đàn bà khác, bạn tri kỷ khó tìm. Không thể bỏ bạn mà trọng đàn bà được”. Vì vậy, ông thường lơ là trong các mối tình, suốt ngày chỉ vui thú nhậu nhẹt với bạn bè tới mức những người phụ nữ từng yêu ông phải oán hận, không chịu nổi và chia tay. Chính vì vậy, khi ông bạo bệnh sắp qua đời, những người phụ nữ đã từng yêu ông mãnh liệt cũng không thèm đến thăm nom, tới mức Cổ Long phải đau khổ thốt lên: “Sao chẳng có bạn gái nào của tôi tới thăm tôi cả?”.

Bị ám sát hụt vì ma men

Tháng 10-1980, khi đi uống rượu cùng đạo diễn Lâm Ưng tại một khách sạn, vừa bước chân ra khỏi phòng, Cổ Long đột nhiên bị hai tên vác dao xông tới chém. Đạo diễn Lâm đã liều mình xông lên ôm chặt một tên. Tên còn lại chém vào tay phải của Cổ Long, làm đứt động mạch máu phun thành vòi khiến người ông đầm đìa máu. Đạo diễn Lâm vội vã buông tên sát thủ, chạy tới ôm Cổ Long, đưa ông đi viện nên hai tên sát thủ ung dung chạy thoát.

Sau khi được cứu sống, Cổ Long về dưỡng thương tại nhà, nhưng không chịu trình báo cảnh sát, tới khi cảnh sát Đài Loan chính thức được tin báo và tự động đi tìm ông để điều tra. Trong quá trình điều tra, cảnh sát Đài Bắc tìm được tung tích hai kẻ sát hại Cổ Long (là Trần Văn Hoa và Diệp Văn Long), và ra lệnh truy nã khẩn cấp. Cảnh sát phỏng đoán vụ án có liên quan tới diễn viên điện ảnh Kha Tuấn Hùng, người cũng uống rượu với hai thủ phạm trên tại khách sạn nơi Cổ Long bị sát hại đêm đó.

Nhà văn Cổ Long

Tháng 11-1980, cảnh sát bắt được Trần Văn Hoa và Diệp Văn Long, lập tức mở phiên tòa xét xử. Diễn viên Kha Tuấn Hùng thừa nhận Trần Văn Hoa và Diệp Văn Long là bạn mình, cùng ngồi uống rượu gần kế phòng của Cổ Long ngồi. Nhưng anh cũng một mực kêu oan, cho rằng mình không hề xúi giục bạn bè sang “dạy bảo” Cổ Long, cũng không hề biết tới sự việc lại xảy ra tệ hại như vậy.

Còn hai tên Trần Văn Hoa và Diệp Văn Long đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận động cơ sát hại Cổ Long là do “ma men” xui khiến. Số là hai tên này nghe nói có nhà văn Cổ Long nức tiếng đang uống rượu ở phòng bên, đã nhất mực nổi máu quảng giao bạn bè, cứ sang chèo kéo, mời bằng được ông sang phòng mình uống rượu. Do Cổ Long một mực từ chối, chúng bị mất mặt nên tức khí xử ông cho biết lễ độ. Cả hai đều bị xét xử đích đáng theo pháp luật.