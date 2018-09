Choáng váng chiêu dùng thi thể người chết để trả thù hàng xóm

Sau khi phát hiện thi thể một người phụ nữ, Nguyễn Minh Xuân đã 2 lần đào huyệt chôn. Sau đó, Xuân tiếp tục đào thi thể người đã chết mang vứt vào rẫy cao su của anh T. để trả thù do có mâu thuẫn trước đó với anh này.

Phi tang xác dù không gây án

VKSND tỉnh Bình Phước đang hoàn tất hồ sơ xử lý bị can Nguyễn Minh Xuân (ngụ xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước) về hành vi xâm phạm thi thể.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 15h00 ngày 18.7.2018, Nguyễn Minh Xuân điều khiển xe mô tô từ nhà đến bờ đập Bàu Úm để thả lưới bắt cá. Đến khoảng 18h, Xuân chạy xe đến nhà bạn gái ăn cơm. Xong xuôi, Xuân về nhà ngủ vào 22h. Anh ta quay trở lại đập để thu lưới đánh cá vào lúc 23h. Khi đến cách bờ đập khoảng 30m thì Xuân phát hiện một bao tải đang nổi trên mặt nước. Rọi đèn pin kiểm tra thấy bên hông có vết rách, Xuân vạch ra thì phát hiện bên trong có thi thể bà Nguyễn Thị Ph. (ngụ xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước).

Sau đó, Xuân lên bờ, lấy một đoạn cây gỗ tạp dài khoảng 1m đào một cái hố kích thước 50x80cm, sâu 50cm ở gần bờ đập rồi kéo bao đựng tử thi bà Ph. vào bờ, đặt vào hố lấp đất lại. Sau đó Xuân tiếp tục kéo lưới bắt cá rồi ra về.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xác người phụ nữ bị quấn trong bao tải trong rẫy cao su. (Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật)

Vào 18h ngày 19.7.2018, Xuân nghĩ nếu chôn thi thể ở bờ đập thì không được chu đáo nên chạy xe mô tô đến chợ Tân Khai mua một chiếc chiếu nhựa rồi đi ra chỗ chôn bà Ph.. Sau đó, Xuân chở thi thể về nghĩa trang xã Tân Khai, dùng xẻng đào một cái hố, tháo bao ra, đặt chiếu cột thi thể vào rồi lấp đất cát lên. Đến 21h thì mọi việc hoàn tất, Xuân về nhà nằm ngủ.

Sau đó, do nhớ lại mâu thuẫn cũ với gia đình anh Nguyễn Văn T., Xuân nảy ý định vu oan cho anh T. đã hiếp, giết bà Ph.. Thế là Xuân ra nghĩa trang, đào thi thể bà Ph. lên rồi cởi quần áo của nạn nhân cho giống một vụ hiếp dâm. Sau đó, người đàn ông này mang thi thể bà Ph. đến vứt trong vườn cao su của anh T...

Sáng 21.7.2018, Xuân đi qua khu vực lô cao su nhà anh T. thăm dò thì thấy lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường. Ăn sáng xong, Xuân quay lại nghĩa trang xã Tân Khai thu lượm quần, áo khoác, mũ của thi thể thì phát hiện trong túi áo khoác, túi quần có 1 điện thoại Nokia và số tiền 427.000 đồng (số tiền này sau đó Xuân đã tiêu xài hết-PV). Xuân bỏ điện thoại vào cốp xe mô tô, bỏ tiền vào túi của mình rồi đi về.

Làm rõ hành vi vu vạ để tránh bỏ lọt tội phạm

Nhận định về vụ án kỳ lạ này, Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: “Theo thông tin, diễn biến vụ việc sau khi phát hiện thi thể bà Ph. trong bao tải thì Xuân đã đào đất để an táng bà Ph.. Sau đó, thấy việc an táng như vậy chưa chu toàn nên bị can đã đi mua chiếu, di chuyển xác nạn nhân để chôn tại nghĩa trang xã Tân Khai. Nếu hành vi của Xuân dừng lại ở đây và báo sự việc cho cơ quan chức năng hoặc báo ngay thông tin về tìm thấy xác bà Ph. cho cơ quan chức năng thì hành vi của Xuân là đúng đắn, phù hợp với quy định pháp luật...”.

Theo luật sư Cường, cái sai dẫn đến vi phạm pháp luật của Xuân trong vụ án này là không những không thông báo với cơ quan công an về việc tìm thấy xác bà Ph. dưới sông mà còn tự ý mang xác đi chôn, sau đó lại đào lên và vứt vào vườn nhà người khác để vu vạ, đổ oan cho người đó. Hành vi đào xác nạn nhân từ nghĩa trang, di chuyển rồi vứt vào khu đất người khác, tạo hiện trường giả để vu vạ cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này trước tiên là xâm phạm tới thi thể của người chết - ở đây là bà Ph., khiến nạn nhân không được "an nghỉ". Do vậy, hành vi này bị xử lý về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả theo quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường phân tích ngoài tội danh trên, hành vi vu vạ tội Hiếp dâm, Giết người đối với anh Nguyễn Văn T. bằng thủ đoạn vứt xác chết, dựng hiện trường giả vụ hiếp dâm trong khu đất nhà anh T. của Xuân còn có dấu hiệu của một tội danh khác là tội Vu khống theo Điều 156, Bộ luật Hình sự năm 2015 nhưng chưa được xem xét xử lý.

“Bịa chuyện, vu vạ cho người khác về một hành vi vi phạm pháp luật là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, nếu trong quá trình điều tra mà có căn cứ xác định Xuân đã có hành vi dựng hiện trường giả để vu vạ, tố cáo anh T. về tội Giết người, Hiếp dâm hoặc Xuân cố tình loan tin, bịa chuyện để gây thiệt hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của anh T. hoặc của nạn nhân là bà Ph. thì hành vi này sẽ bị xử lý về tội Vu khống. Cơ quan điều tra cần làm rõ tình tiết này để tránh bỏ lọt tội phạm”, luật sư Cường lưu ý.

Đối với hành vi chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Nokia và số tiền 427.000 đồng của bà Ph., luật sư Cường phân tích: Hành vi này là chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản theo quy định tại Điều 176, Điều 177, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên do giá trị tài sản bị sử dụng trái phép chưa tới 100 triệu đồng nên chưa đủ điều kiện để khởi tố hình sự về tội Sử dụng trái phép tài sản. Do vậy, hành vi này chỉ bị xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP là phù hợp.

Đối với trách nhiệm dân sự, bị can Xuân sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 607, Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp mồ mả của người khác bị xâm phạm phải bồi thường chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích theo thứ tự hàng thừa kế của người chết; Nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.