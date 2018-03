Đêm tân hôn ám ảnh của cô giáo trẻ lấy phải chồng bất lực và thô bạo

(Dân Việt) Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được rằng đêm động phòng của mình, thay vì chìm đắm trong hạnh phúc lại là sự kinh hoàng vì bị bạo hành dã man và kết thúc với cơ thể bầm dập, trong khi người chồng vừa mới cưới thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giáo trẻ trong lễ cưới đã bị biến dạng chỉ vài tiếng sau đó. Tuy Shailaja Reddy, 23 tuổi đã quyết định làm đơn ly dị để tự giải thoát khỏi gã chồng thô bạo chỉ sau 1 ngày kết hôn, nhưng mỗi khi nhớ lại, cô vẫn không nguôi nỗi đau về cái đêm “địa ngục trần gian” ấy. Đêm tân hôn kinh hoàng Ngày 1/12/2017, người dân một khu làng nhỏ thuộc thành phố Chittoor, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) tưng bừng trong lễ cưới của cặp vợ chồng giáo viên địa phương là Shailaja Reddy và người chồng 24 tuổi - Rajesh Reddy. Lễ cưới diễn ra vui vẻ trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, làng xóm hai bên. Đêm đầu tiên, họ ở lại trong nhà cô Shailaja. Sau khi khách khứa đã về hết, hai vợ chồng cùng nhau lên phòng. Lúc này, trái tim cô dâu mới hồi hộp khó tả. Tuy nhiên, khác xa với tưởng tượng của cô, khi cánh cửa vừa khép lại thì bộ mặt thật của Rajesh cũng được lột trần. Rajesh nói với vợ rằng thực chất anh ta bị bất lực. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa sốc bằng việc vừa nói, Rajesh vừa dọa nạt cô không được nói với bất kỳ ai đồng thời liên tiếp tát cô đau điếng. Lấy chồng do sự mai mối từ bố mẹ, những điều này khiến Sailaja vô cùng bất ngờ. Quá đau đớn vì bị tấn công tàn nhẫn, Sailaja chạy ra ngoài cầu cứu bố mẹ liền bị hắn túm được. Lúc này, Rajesh điên cuồng chửi bới và lao tới cắn, đấm liên tiếp vào mặt và các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể vợ. Khuôn mặt Sailaja biến dạng, môi đầm đìa máu, mắt sưng húp, co rúm người lại, cố gắng giữ gìn thân thể của mình. Màn tra tấn này diễn ra cả tiếng đồng hồ trong đêm đó cho đến khi cha mẹ cô nghe tiếng la hét liền chạy đến phá cửa và giải cứu con gái, chứng kiến cảnh cô đang quằn quại trong đau đớn. Sailaja ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Bị thương nặng, cô gần như không thể nói chuyện. Nói về câu chuyện của mình, Sailaja nấc lên từng hồi. Cô cho biết, lúc ấy trong đầu cô chỉ hiện lên ý định kết liễu cuộc đời mình khi còn chưa được hưởng chỉ một ngày hạnh phúc. Cuộc hôn nhân mai mối Shailaja Reddy và Rajesh Reddy đều là giáo viên tại địa phương. Họ quen nhau qua sự sắp đặt của bố mẹ. Thời gian tìm hiểu không dài nhưng Shailaja cảm nhận đây là một người đàn ông tốt, chín chắn, đĩnh đạc và cô tin rằng đủ để tiến đến hôn nhân. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Mối tình giữa hai người đồng nghiệp những tưởng sẽ êm ấm và một đêm tân hôn sẽ kết nối họ, nhưng không ngờ người chồng đã hành xử thô bạo. Nhìn bức ảnh vô cùng hạnh phúc trong ngày cưới lại nghĩ tới gã hung thần ác ôn, độc ác tàn bạo đêm hôm đó, trong lòng cô rùng mình ớn lạnh. "Con gái tôi đã chạy ra khỏi nhà đêm hôm vì quá sợ hãi", mẹ của Sailaija nói với các phương tiện truyền thông địa phương. Gia đình cho biết, con gái họ sẽ không sống với người đàn ông này nữa. "Đêm đầu tiên lấy chồng là ác mộng với con bé. Tại sao anh ta lại khiến con tôi bị đau đến thế. Khi chúng tôi hỏi tại sao lại làm vậy, anh ta nói sẽ chăm sóc con gái tôi", mẹ của Sailaija thở dài. Người chồng bạo lực này đã mang tới cho cô dâu trẻ một đêm đáng nhớ trong cuộc đời để rồi phải đối mặt với cảnh sát và bị đuổi việc. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 4/3/2018.

