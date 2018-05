Hàng chục cảnh sát truy bắt “yêu râu xanh” dìm chết người phụ nữ

Túi nylon đựng rượu, trà đá và vỏ bao thuốc lá thủng một lỗ được tìm thấy tại hiện trường giúp các trinh sát lần ra tên cướp hãm hiếp, sát hại nạn nhân chỉ sau vài giờ gây án.

Trên đường đi làm đồng, xế trưa 24.11.2015, anh Nguyễn Phi Hùng (43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) phát hiện xác lõa thể của người đàn bà trôi lờ đờ trên kênh Sáu Bèo, gần khu vực biên giới Campuchia. Cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xuồng nhỏ, cây dầm nằm vắt vẻo.

Vụ việc xảy ra cách biên giới Campuchia khoảng 100 m, nạn nhân chỉ vừa bị sát hại, có dấu hiệu bị hiếp dâm, cướp tài sản. Do án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phức tạp, hàng chục cảnh sát hình sự tinh nhuệ của Công an tỉnh An Giang được điều đến hiện trường.

Kênh Sáu Bèo phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: A.X

Nạn nhân được xác định là bà Trần (50 tuổi) - gia đình thuộc dạng có tiền tại địa phương. Hằng ngày bà bơi xuồng qua biên giới ghi số đề và cho vay "nóng" tại các sòng bạc, trường gà. Người thân cho biết bà Trần có đeo sợi dây chuyền một lượng vàng 18k, luôn mang điện thoại và giỏ đựng tiền theo người nhưng khi phát hiện những thứ này không còn.

Đại tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang - họp khẩn với Công an huyện An Phú về kế hoạch điều tra, phá án. Nhiều ghi can bị đưa vào tầm ngắm nhưng do địa bàn biên giới rộng lớn, nếu chậm trễ, kẻ thủ ác có thể trốn sang nước bạn nên hàng chục trinh sát được lệnh khẩn cấp điều tra.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy 2 túi nylon còn sót lại ít rượu và trà đá, vỏ bao thuốc lá hiệu Hero phía trên đầu bị xé lỗ tròn nhỏ vừa đủ kích cỡ một điếu thuốc. Trinh sát tìm đến các tiệm tạp hóa trong khu vực xác minh.

"Hồi trưa này tui có bán 2 xị rượu đế, trà đá, bỏ vào 2 bịch nylon và ít thức ăn cho thanh niên có nhiều hình xăm kỳ quái. Hắn đi về phía bờ kênh gần biên giới", chủ một cửa hàng cho biết sau khi nhận ra túi nylon đúng cỡ của tiệm mình.

Qua sàng lọc, Nguyễn Chí Thanh (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông) được xác định là người khả nghi nhất. Người dân cho hay anh ta vừa bỏ vợ, thường tụ tập ăn nhậu và gần đây tỏ ra hung hãn, xăm nhiều hình trên người. "Nó chỉ hút thuốc Hero, thường xé một lỗ tròn trên đầu bao thuốc để khi lắc lắc là điếu thuốc lòi ra", nam thanh niên sống trong xã, kể.

Hàng chục cảnh sát tỏa đi khắp nơi, lần theo dấu vết nghi can. Chỉ sau 3 tiếng từ khi phát hiện vụ án, trinh sát tóm được Thanh tại xã biên giới Đa Phước, cách hiện trường hàng chục km, khi anh ta đang tìm cách trốn sang Campuchia.

"Khi được đưa về Công an huyện An Phú, bước đầu Thanh quanh co, cho rằng mình vô tôi, bị bắt oan. Nhưng khi chúng tôi đưa ra các chứng cứ thu thập được cũng như những bất minh về thời gian, quá trình di chuyển, thì anh ta mới thừa nhận là hung thủ", một trinh sát tham gia phá án, nói.

Thanh bị bắt sau 3 giờ gây án. Ảnh: A.X

Thanh khai, là người cùng xã nên biết bà Trần có nhiều tiền vàng trong người, thường qua bên kia biên giới cho vay nóng, bán số đề mỗi ngày nên nảy sinh ý định sát hại, cướp tài sản. Sáng hôm đó hắn phục kích tại kênh Sáu Bèo nhưng "con mồi" đã vượt biên sớm hơn.

Đến trưa, Thanh đến tiệm tạp hóa mua rượu trắng, trà đá, một ít cá viên chiên rồi mang ra bờ kênh Sáu Bèo ngồi nhậu một mình, tiếp tục canh "mồi". Không lâu sau, anh ta thấy bà Trần một mình bơi xuồng từ hướng Campuchia về Việt Nam, vẫn đeo sợi dây chuyền vàng rất to trên cổ.

Thanh liền núp vào lùm cây bên bờ kênh. Khi bà Trần bơi xuồng tới, hắn lao xuống kênh quật ngã nạn nhân, dìm xuống nước cho đến chết. Sau khi kéo xác bà Trần lên bờ, hắn nổi máu tà dâm, thực hiện hành vi thú tính trước khi tẩu thoát cùng dây chuyền, điện thoại và 4 triệu đồng của nạn nhân. Biết cảnh sát đã phát hiện vụ án, Thanh tìm cách sang Campuchia nhưng không thoát.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ giết, hiếp, cướp tài sản của nạn nhân hết sức dã man. Nếu chậm phá án, nghi phạm trốn qua biên giới, quần chúng nhân dân hoang mang ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương", đại tá Bùi Bé Năm nhận định.

* Tên nạn nhân đã thay đổi