Nếu đấu Johnny Trí Nguyễn, Flores có cửa thắng?

Những ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018, võ sư Vịnh Xuân Pierre Francois Flores đã quay trở lại Việt Nam. Giới mộ điệu võ thuật lại có những suy đoán về việc ông sẽ tìm gặp và tái đấu với Tuấn “hạc”. Làng võ Việt trong thời gian tới liệu sẽ lại sóng gió như những gì diễn ra cách đây hơn nửa năm?

Dù không phải là một tên tuổi nổi danh trong làng võ nhưng từ một lời thách đấu vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội, cái tên Pierre Francois Flores của phái Vịnh Xuân Nam Anh Canada đã trở nên nổi tiếng. Thách đấu võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt không thành, song tên tuổi của Flores lại càng trở nên đáng chú ý. Giờ đây, mọi động thái của ông tại Việt Nam đều được truyền thông quan tâm.

Mới nhất, thông qua một người bạn của Pierre, ông đã có mặt tại Hà Nội vào chiều 23.2. Được biết, mục đích chính của võ sư Flores trong chuyến đi trở lại Việt Nam lần này là thăm hỏi những người bạn mà ông từng gặp vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, một lý do khác được nhiều người đồn đoán là ông muốn tìm gặp Phạm Văn Tuấn (tức Tuấn “hạc”) để phục thù trận thua cách đây 9 năm.

Trước đó, vào ngày 21.2, võ sư Flores đã chia sẻ lại một đoạn video gặp gỡ Tuấn “hạc” tại Hà Nội. Ông muốn nhắn gửi thông điệp rằng đã từng nhiều lần gặp gỡ và muốn gửi lời thách đấu nhưng Tuấn chưa đồng ý.

Vào tháng 10.2017, trả lời phỏng vấn trên kênh Radio Canada, võ sư Flores cho rằng ông thua Tuấn “hạc” cách đây 9 năm vì bị say cà phê. Do đó, bản thân ông muốn đấu lại để hoàn thành những gì còn dang dở. Vị võ sư Vịnh Xuân Nam Anh tỏ ra tức giận khi Tuấn “hạc” cho rằng sẽ chờ ông suốt đời. Đồng thời, trước lý do muốn ông phải xin cấp phép, võ sư Flores cho rằng Tuấn “hạc” đang cố tình làm khó ông, không muốn giao đấu.

Ngoài Tuấn “hạc”, một người khác cũng được cho là sẽ có cơ hội được Flores ghé thăm là Johnny Trí Nguyễn. Sáng 24.2, thông tin đăng tải trên báo Người lao động cho biết, Johnny Trí Nguyễn sẵn sàng “tiếp” bất kỳ ai ghé thăm võ đường, kể cả đó là võ sư Flores. Trước đó, khi được hỏi về việc Flores thách đấu, Trí Nguyễn cho rằng ông sẵn sàng nhận lời nhưng phải thi đấu trên võ đài, có luật lệ thì trận đấu mới công bằng.

Không dừng lại ở những lời đồn, thông qua trang cá nhân của mình, võ sư Pierre Francois Flores đã có thông báo về thời gian gặp gỡ Johnny Trí Nguyễn. Theo đó, vị võ sư Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ: “Đó là một điều tuyệt vời khi tôi đã liên hệ được Johnny Trí Nguyễn và dường như Johnny không biết gì về các tin tức truyền thông hôm nay. Nhưng chúng tôi đã có một cuộc hẹn vào thứ 2 để bắt tay”.

Trong sáng 25.2, võ sư Flores đã có cuộc hội ngộ với võ sư Karate Đoàn Bảo Châu. Năm ngoái, võ sư Châu đã bại trận trước Flores khi ông sang Việt Nam. Mặc dù vậy, giữa hai người sau đó vẫn thể hiện tình bằng hữu thân thiết. Trước đó, võ sư Flores cũng có cuộc gặp gỡ, thăm hỏi với võ sư Trần Lê Hoài Linh.

Johnny Trí Nguyễn là một nam diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt. Anh để lại ấn tượng với khán giả qua các vai nam chính trong các phim hành động, võ thuật đặc sắc như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng và Bụi đời Chợ Lớn. Ngoài là một diễn viên, Jonny còn là một võ sư có tiếng tại võ đường Liên Phong, con nhà nòi về truyền thống võ thuật.