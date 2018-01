Nỗi đau chất chồng sau thảm án bé gái 11 tháng tuổi bị xâm hại

(Dân Việt) Một em bé 11 tháng tuổi đã bị bắt cóc ngay trong đêm. Hơn 2 tiếng sau, người ta tìm được bé trong tình trạng khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy kinh hoàng: Quần áo của em bị rách tả tơi, khắp người đẫm máu và dấu vết móng tay in hằn trên khắp cơ thể.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Người mẹ đau đớn kể lại đêm kinh hoàng xảy ra với gia đình mình. Sự tàn nhẫn của kẻ thủ ác Khoảng 22h đêm 2/9/2016, những người dân sống ở khu nhà tạm cho công nhân tại một công trường xây dựng thuộc thủ đô Delhi, Ấn Độ đều đã chìm vào giấc ngủ sau ngày lao động quần quật. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện, từng bước chân nhẹ nhàng và thỉnh thoảng lại vội đứng im khi chẳng may đạp vào đống lá khô phát ra những âm thanh sột soạt. Một lúc sau, bóng đen biến mất đằng sau một trong những túp lều được dựng sơ sài. Trong đêm tối, kẻ lạ mặt vẫn nhìn thấy em bé mới 11 tháng tuổi đang say sưa ngủ cạnh mẹ mình. Họ hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của vị khách không mời. Chẳng để mất nhiều thời gian, kẻ lạ mặt dò dẫm đến bên vừa bế đứa trẻ lên tay vừa vỗ vỗ để bé không thức giấc và nhẹ nhàng biến mất như cách hắn vừa đến. Đến khoảng 1h sáng, người mẹ 25 tuổi mới giật mình tỉnh dậy và thét lên một cách đau đớn khi phát hiện ra cô con gái nhỏ bỗng nhiên biến mất. "Tôi bỗng nhiên tỉnh giấc và không nhìn thấy con gái đâu. Quá lo lắng và sợ hãi, tôi la hét và khóc thét lên. Tôi đánh thức tất cả mọi người ở những căn lều quanh đó. Mọi người bắt đầu giúp tôi tìm con bé”, người mẹ cho biết. Sau 30 phút tìm kiếm mà không có kết quả, một người lao động gần đó đã báo cảnh sát. Đến 2 giờ sáng, cuối cùng cảnh sát cũng đã tìm thấy bé gái tội nghiệp trong tình trạng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải căm phẫn và xót xa. Vikaspuri – tên nạn nhân - bất tỉnh trong bụi cây gần khu công trường với quần áo bị xé rách, máu chảy đầm đìa và dấu vết móng tay in hằn lên cơ thể. Theo nhận định bước đầu, cảnh sát tin rằng cô bé đã bị hãm hiếp một cách dã man. Ngay lập tức nạn nhân được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Deen Dayal Upadhyay. "Cơ thể cô bé đầy máu. Các bác sĩ cho biết tình trạng của em rất nghiêm trọng", một quan chức cấp cao cho biết. Bé gái 11 tháng tuổi đã bị bắt cóc và hãm hiếp dã man. Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một chiếc điện thoại di động bị bỏ rơi gần đứa trẻ, đây chính là manh mối để cảnh sát biết được kẻ đồi bại ấy là ai. Cuối cùng, họ đã khoanh vùng và xác định nghi phạm là Vijay Singh, 42 tuổi. Vijay Singh bị bắt giữ không lâu sau đó. Ban đầu, hắn nhất định tìm cách lấp liếm, chối cãi. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng hắn đã phải cúi đầu thừa nhận đã bắt cóc đứa trẻ, đưa tới gần một bụi cây cạnh cái cống và cưỡng hiếp em liên tục trong gần 2 giờ đồng hồ. Sau đó, nghĩ rằng đứa trẻ đã chết, hắn vội vứt em vào bụi cây và trốn trong lán của mình đến khi bị bắt. Được biết, nghi can là một cư dân tiểu bang Bihar và thỉnh thoảng đến New Delhi để làm công nhân xây dựng. Vào thời điểm xảy ra vụ án, hắn ta và cha nạn nhân cùng làm việc cho một nhà thầu xây dựng trụ sở cảnh sát ở New Delhi. Nỗi đau xé lòng của bậc sinh thành Mặc dù nghi phạm đã phải chịu sự trừng phạt trong tù nhưng kí ức kinh hoàng về đêm hôm đó vẫn còn in hằn trong tâm trí của đôi vợ chồng trẻ. Người chồng 27 tuổi chỉ là một công nhân lao động tự do. Kinh tế khó khăn khiến hai vợ chồng phải thuê tạm gian lều gần công trường xây dựng để ở qua ngày. Không có tiền, gia đình nạn nhân buộc phải ở trong những túp lều tạm bợ này. "Khi nhìn thấy cảnh tượng con mình nằm đó thoi thóp, bê bết máu, tôi đã bị sốc, không thể nói được gì. Tôi chỉ biết khóc. Tất cả chúng tôi làm việc cùng nhau. Mọi thứ đều tốt đẹp và an toàn. Chúng tôi không làm bất cứ điều gì sai trái. Tôi cảm thấy bất lực khi không thể bảo vệ con gái mình", người mẹ đau khổ nói. Trong khi đó, người cha không lúc nào thôi dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ được con gái mình. “Tôi không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra với gia đình mình. Chúng tôi sẽ chuyển đi chỗ khác trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để chăm sóc và đem đến cho con gái một cuộc sống tốt hơn", anh nói. Về phần nạn nhân, em đã may mắn qua cơn nguy kịch và dần hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ em lo lắng rằng sự việc kinh hoàng này sẽ tác động lâu dài đến sức khỏe và tương lai sau này của đứa trẻ. Sự việc này từng khiến dư luận Ấn Độ rúng động trong một thời gian dài và bày tỏ thái độ căm phẫn trước hành vi đồi bại mất hết tình người của kẻ thủ ác. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 22/1/2018.

Tag: phu nu an do, nan hiep dam o an do, ky an the gioi