Tại sao việc bắn phi công nhảy dù là bất hợp pháp?

(Dân Việt) Tờ We are the mighty của Mỹ đưa ra một số lý giải về thông lệ không được bắn phi công của đối phương nhảy dù ra khỏi máy bay khi máy bay bị bắn cháy.

Bài báo viết: “Bạn đang chơi một số trò chơi điện tử và bạn vừa bắn hạ một máy bay của kẻ thù. Phi công của máy bay nhảy ra. Bạn đặt anh ta vào tầm ngắm để bớt đi một mối họa sau này, điều đó có đúng không? Sai rồi. Theo luật chiến tranh, việc bắn phi công sau khi họ đã nhảy ra khỏi máy bay là một tội ác. Mặc dù trong trò chơi điện tử điều này là được phép nhưng trong thế giới thực thì không. Luật chiến tranh mặt đất nói rằng một phi công đã nhảy ra khỏi máy bay của họ là một người không chiến đấu. Nó khác với một lính nhảy dù - những người được vũ trang và về mặt kỹ thuật thì họ sẽ tham gia chiến đấu ở dưới tán dù. Đây là quy định nguyên văn: “Luật chiến tranh không cấm bắn vào lính dù hay những người được thả dù đang hướng về những nhiệm vụ thù địch hoặc có vẻ là như vậy. Những người khác không thuộc các trường hợp đề cập ở câu trước là những người được thả bằng dù từ một chiếc máy bay đã hỏng thì không được phép bắn”. Điều này được chính thức hóa vào năm 1977 trong Nghị định thư số 1 của Công ước Geneva. Nhưng thậm chí từ trước khi điều này được xác lập trong Công ước Geneva thì một số quân đội đã áp dụng các quy tắc ứng xử tương tự. Trong Thế chiến thứ 2, phát xít - những kẻ đã gây vô số tội ác chống lại nhân loại - cơ bản vẫn cấm phi công của họ bắn những phi công của đối phương phải nhảy dù. Một chỉ huy Đức đã có câu nói nổi tiếng với phi công của ông rằng: “Các bạn là những phi công chiến đấu. Nếu tôi nghe thấy bất kỳ ai bắn vào những người phải nhảy dù, tôi sẽ bắn người đó”. Về phía Mỹ, Đại tướng Dwight D. Eisenhower đã ra lệnh rằng bắn vào phi công đối phương phải nhảy dù là điều bị cấm. Các phi công phía Nhật Bản thì không như vậy, một phần vì họ xem việc đầu hàng là một điều đáng khinh bỉ. Nhiều phi công Đồng Minh ở Thái Bình Dương đã nhận ra rằng nhảy dù khỏi một chiếc máy bay đã bị bắn cháy đôi khi giống như đi từ một cái chảo rán vào thẳng lửa.

