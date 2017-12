Tấn bi kịch của cô gái “dám” từ chối “sát thủ tình trường”

(Dân Việt) Bị cô gái đã theo đuổi rất lâu chối từ lời cầu hôn, gã trai si tình đã ra tối hậu thư "không yêu thì sẽ phải chết" rồi lạnh lùng châm lửa thiêu sống người trong mộng.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Cô gái xinh đẹp Sandhya Rani Mối tình bi kịch Thông tin từ cảnh sát thành phố Hyderabad (bang Telangana, Ấn Độ) cho biết đã bắt giữ đối tượng Karthik Vanga, 28 tuổi, để làm rõ cáo buộc giết người và rình rập lén lút xảy ra hôm 21/12 vừa qua. Nạn nhân là chị Sandhya Rani, 25 tuổi. Trước đó, khi Sandhya Rani đang trên đường từ chỗ làm về nhà thì bị một kẻ đã nấp gần đó từ trước đi xe máy tìm cách tiếp cận. Sợ hãi, Sandhya quay về phía ấy nhìn thì phát hiện kẻ gây rối chính là Karthik Vanga. Bỗng nhiên, người đi đường nghe thấy tiếng hai người tranh cãi và càng lúc càng dữ dội. Tuy nhiên, vì là chuyện cá nhân nên họ cũng chỉ biết nghe ngóng cho đến khi Vanga bất ngờ rút chai xăng giấu trong áo ra. Và không để cho cô gái phản ứng, hắn đã nhanh tay hất lên người cô. Thế rồi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, Vanga châm lửa một cách dứt khoát sau đó ném nhanh về phía người mình yêu. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong khi tên sát nhân rồ ga bỏ chạy. "Sự việc diễn biến rất nhanh và trước khi chúng tôi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì cô ấy đã bị lửa nhấn chìm", một nhân chứng cho biết. Những người qua đường đã cố gắng dập lửa trong khi cô gái trẻ nằm giữa đường phố Hyderabad quằn quại, la hét. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện Ghandi nhưng qua đời vào sáng ngày 22/12 do bị bỏng hơn 60%. Karthik Vanga đã theo đuổi nạn nhân nhiều năm nhưng không được cô nhận lời. Chết vì không nhận lời yêu Khi hấp hối tại bệnh viện, nạn nhân khai với cảnh sát rằng chính Kartik đã nổi cơn thịnh nộ và tấn công vì cô không chịu chấp nhận làm vợ anh ta. Lúc này, người thân, bạn bè mới biết rõ bộ mặt thật của Kartik, vốn là một đồng nghiệp cũ, người đã dành nhiều tình cảm yêu mến cho cô. Kartikn sinh ra và lớn lên trong gia đình không được chăm chút và bỏ học từ sớm. Lớn lên, nhờ có ngoại hình bắt mắt, hắn đã đốn hạ biết bao trái tim của các cô gái trẻ dù chỉ là một kẻ lông bông. Từng làm cùng công ty với Vanga cách đây hai năm nhưng sau đó bị sa thải, Kartik từng quấy rầy nạn nhân suốt nhiều tháng trước khi tấn công, liên tục gọi điện và nhắn tin đe dọa chị, thậm chí nhiều lần đi tìm người yêu để đe dọa "Sandhya là một cô gái trẻ có năng lực, thi đỗ đại học. Khi bị cô ấy từ chối cầu hôn, Kartik đã không chịu chấp nhận. Hắn không có việc làm trong suốt một năm qua và uống nhiều bia rượu. Hắn quấy rầy, gây áp lực bắt cô phải đồng ý kết hôn và ép cô ấy nghỉ việc", cảnh sát cho biết. Trong khi đó, Kartik cũng khai rằng Sandhya không thèm quan tâm tới cảm xúc của mình, còn trả lại chiếc điện thoại di động mà anh ta tặng cô. Theo các nhà chức trách, tình trạng bạo hành phụ nữ Ấn Độ vẫn gia tăng bất chấp nhiều hình phạt nghiêm khắc được đưa ra để ngăn chặn. Theo số liệu của chính phủ, mỗi năm có hàng trăm vụ tấn công nhằm vào phụ nữ, bao gồm cả tạt axit hay thiêu sống. Các nhà vận động vì quyền phụ nữ cho hay thủ phạm thường là bạn đời ghen tuông hoặc những kẻ theo đuổi không đạt được mục đích như trường hợp của nạn nhân xấu số Sandhya Rani. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 28/12/2017.

