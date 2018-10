Thần dược phòng the "siêu phàm" của Thành Cát Tư Hãn

Thành Cát Tư Hãn – nhà cầm quân xuất sắc, chinh phục nhiều vùng đất rộng lớn, sáng lập ra đế chế Mông Cổ được đánh giá là nhà lãnh đạo lắm mưu nhiều kế và ra tay rất tàn độc.

Bí mật về cuộc đời Thành Cát Tư Hãn từng bước được giới chuyên gia giải mã, trong đó có chuyện phòng the “siêu phàm” mà chưa một vị hoàng đế hay lãnh chúa nào trên thế giới có thể vượt qua. Cuộc đời cầm quân của Thành Cát Tư Hãn đã làm rúng động thế giới bởi độ tàn bạo Theo các tài liệu lịch sử, tính từ thời điểm lên ngôi Đại hãn cho tới khi qua đời, ông có 5 bà hậu và khoảng 500 vương phi, cung tần. Tuy nhiên người vợ duy nhất của Thành Cát Tư Hãn được nhắc đến trong lịch sử là bà Bật Tê, con gái thủ lĩnh một bộ tộc đồng minh với bộ tộc của Thành Cát Tư Hãn. Ông có với người vợ cả Bật Tê 9 người con (4 trai, 5 gái). Các sử gia phương Tây cho rằng ở chốn phòng the, Thành Cát Tư Hãn cũng mạnh mẽ không khác gì trên sa trường. Vì vậy đã không có biết bao người trong số các mỹ nhân đã từng hầu hạ vị tướng dũng mãnh đã mang cốt nhục của ông. Theo một số tư liệu, Thành Cát Tư Hãn có một chính sách rất đặc biệt: thu phục và bắt giữ tất cả những cô gái xinh đẹp nhất ở mỗi vùng đất mà ông chiếm đóng. Với mỗi lần hành quân trở về, Thành Cát Tư Hãn cùng các tướng tá khác ngồi trong lều, ăn một mâm thịt ngựa ú ụ và xem mặt những cô gái tù binh. Nhiều mỹ nhân Mông Cổ xinh đẹp trở thành “ái thiếp” của Thành Cát Tư Hãn Thành Cát Tư Hãn được chọn lựa mỹ nữ trước tiên và tiêu chí hàng đầu của ông là mũi nhỏ, hông trái lê, tóc dài như suối, môi đỏ như hoa hồng và giọng nói trong trẻo như tiếng chim ca. Ông có thang đo của riêng mình và nếu cô nào không đạt yêu cầu sẽ bị đẩy xuống cho binh sĩ cấp dưới. Một kết quả nghiên cứu từ năm 2003 của các nhà khoa học quốc tế về vị hoàng đế này đã khiến cả thế giới phải “nghiêng mình” khi 8% nam giới đang sống trên những vùng đất trước kia thuộc đế chế Mông Cổ (tương đương với khoảng 16 triệu người) mang nhiễm sắc thể Y có đặc điểm di truyền giống nhau và có chung nguồn gốc từ một tổ tiên sống cách đây khoảng 1.000 năm, tức là khi đế quốc Mông Cổ bắt đầu bành trướng ra bên ngoài. Từ nghiên cứu trên, các nhà khoa học cho rằng, có thể 16 triệu người trên đều là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Ít nhất 16 triệu người châu Á có mang gene của Thành Cát Tư Hãn Vậy làm thế nào mà Thành Cát Tư Hãn lại “gieo giống” tài năng đến vậy đến nay vẫn còn là câu hỏi lớn. Tuy nhiên tại Mông Cổ ngày nay, người ta vẫn truyền tai nhau về bài thuốc có tên A-tô-cơ, tương truyền được vị Đại hãn sử dụng nhằm tăng sức chiến đấu trên chiến trường và trong chuyện ái ân. Thành phần chính bài thuốc này gồm những dược liệu rất quý như: Thiên sơn tuyết liên, tinh hoàn Hải cẩu và máu của một loài chim trĩ không đuôi ở vùng biên thùy Mông Cổ. Loài chim trĩ này được xem là có chu kỳ tình dục lạ đời và dài lâu nhất hành tinh: mỗi cuộc giao phối thường kéo dài từ đầu mùa trăng cho đến cuối mùa; con đực, con cái dính nhau trên cây, sau đó mỏi chân rơi xuống sông, suối trôi đi vài trăm dặm vẫn dính lấy nhau cho đến khi kết thúc cuộc ân ái. Có lẽ chính vì sự dẻo dai này, mà máu của nó cũng cực tốt cho chuyện phòng the. Tuyết liên hoa chỉ mọc trên những vách đá có độ cao 4.000m so với mực nước biển Còn Thiên Sơn Tuyết Liên (Tuyết liên hoa) là một loại thảo dược lâu năm thuộc chi hoa cúc. Từ xa xưa, loài hoa này đã được người Trung Quốc sử dụng như một vị thuốc quý không thua gì nhân sâm. Chúng có khả năng trị được những chứng bệnh như đau đầu, cao huyết áp và rối loạn kinh nguyệt. Tuyết liên hoa chỉ mọc trên những vách đá có độ cao 4.000m so với mực nước biển và có thể nở ngay trong tuyết. Thói quen tăng trưởng độc đáo và môi trường sống đã khiến Tuyết liên hoa trở thành thực vật hiếm có và đồng thời hình thành các chức năng độc đáo về dược tính với các hiệu ứng kỳ diệu. Loài hoa này còn được vinh danh là “vua của tất cả các loại thảo mộc” và “kho báu của y học”. Theo các sách y học được ghi chép lại, Tuyết liên hoa có khả năng giải độc, chủ trị các bệnh liên quan tới phổi, bế kinh, thân thể đau nhức, các bệnh liên quan đến phong thấp… và đặc biệt là bồi bổ sinh lực cho đàn ông. Vì loại hoa này có tính nhiệt nên khi ăn vào mồ hôi sẽ chảy nhiều. Tương truyền, sau khi ăn loài hoa này, người ta có thể cởi trần đi trong tuyết mà không thấy lạnh. Pín hải cẩu giúp cải thiện quá trình sản sinh tinh trùng ở nam giới Nguyên liệu cuối cùng trong bài thuốc cường dương A-tô-cơ chính là tinh hoàn Hải cẩu (pín hải cẩu). Đây cũng là một thành phần đã được khoa học chứng minh là có tác dụng vô cùng mạnh mẽ đối với sinh lý nam giới. Hải cẩu là loài động vật có nhu cầu giao phối rất lớn so với các loài động vật khác, khả năng sinh tinh khoảng 5 lần/ ngày, số lượng tinh trùng trong 1cc tinh dịch của hải cẩu cũng cao gấp nhiều lần so với hầu hết các động vật khác. Theo các nhà khoa học hiện đại thì trung bình ở người 1cc tinh dịch có 3.5 triệu tới 4.5 triệu con tinh trùng, 1cc của con dê thường được 30 triệu – 40 triệu con tinh trùng, trong khi đó 1cc của hải cẩu lên đến hàng tỷ con tinh trùng nên Pín hải cẩu giúp cải thiện quá trình sản sinh tinh trùng ở nam giới. Điều đặc biệt nhất trong bài thuốc cường dương của Thành Cát Tư Hãn chính là 3 vị thuốc trên được những vị sư người Mông Cổ tinh luyện theo một phương pháp cổ truyền nhất định. Những nhà sư này đã khéo léo kết hợp các dược liệu quý này với nhau để tạo nên bài thuốc bất hủ không chỉ giúp cho vị vua của họ dũng mãnh trên chiến trường mà còn trong chuyện chăn gối nữa. Vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu, thế giới run sợ tới đó Bản thân vị Đại hãn này rất ý thức trong việc dùng các bài thuốc tăng cường sinh lực này. Ông đã từng cất công mời bằng được Trường Xuân Tử – một ẩn sĩ nổi tiếng theo đạo Lão, lúc bấy giờ ở Trung Quốc, sang tận Mông Cổ dạy mình bài thuốc trường sinh, tăng cường sức khỏe. Chi tiết này chứng tỏ rằng, Thành Cát Tư Hãn rất chú trọng tới sức khỏe và yêu sự sống. Bởi lẽ, cho tới chết, ông vẫn khát khao được đi chinh phục kẻ khác, được thực hiện cái chí mà mình từng nói với các tướng lĩnh là được ôm vợ hoặc con gái kẻ địch vào lòng.

Theo Tổng hợp (Tuổi trẻ & Đời sống)

Tag: chuyện ấy, nhà truyền giống, pín hải cẩu, thần dược phòng the, thành cát tư hãn, thiên sơn tuyết liên, Mông Cổ, nam giới, thuốc cường dương, Tuyết liên hoa, chuyện phòng the, bí mật phòng the, quan hệ