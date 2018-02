Valentine oan nghiệt của người phụ nữ bị chồng giết rồi ngủ cạnh xác suốt 3 ngày

Valentine oan nghiệt của người phụ nữ bị chồng giết rồi ngủ cạnh xác suốt 3 ngày

(Dân Việt) Ngày 14/2/2017, trong khi người dân khu vực Madhu Vihar, phía Đông Delhi (Ấn Độ) đắm chìm trong ngày lễ tình yêu thì lực lượng cảnh sát địa phương lại phải đối phó với một vụ giết người man rợ…

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nghi phạm và cũng là chồng nạn nhân lập tức bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện ra thi thể không nguyên vẹn của cô. Mùi hôi thối bí ẩn Sự việc bắt đầu từ khi những người dân sống xung quanh gia đình Plumber Subodh Kumar, 40 tuổi, một thợ sửa ống nước cảm thấy choáng váng, nôn nao bởi một thứ mùi hôi thối bốc ra từ nhà người hàng xóm. Ban đầu chỉ một chút nhưng càng lúc, thứ mùi khủng khiếp ấy càng trở nên nồng nặc. Từ đây, những người xung quanh bắt đầu thấy nghi ngờ, nhất là khi mấy ngày liền không nghe thấy tiếng ồn ào hay bóng dáng của người vợ cả và hai bé gái. Khi được gặng hỏi, Kumar buột miệng nói với một người hàng xóm rằng mình đã giết vợ. Thông tin ngay lập tức được chuyển tới cảnh sát và căn hộ của Subodh Kumar bị lục soát. Tại đây, họ bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy nằm trên giường. Dã man hơn, nạn nhân đã bị phân ra làm nhiều mảnh. Qua xác minh, người phụ nữ ấy chính là Manisha cũng là vợ của Kumar. Cảnh sát nhanh chóng xác định Plumber Subodh Kumar là nghi phạm chính của vụ án. Ban đầu, hắn tìm mọi cách quanh co chối tội và khai rằng hắn vừa mới về và phát hiện vụ việc nhưng cuối cùng, “Kumar đã phải thú nhận toàn bộ tội ác dã man của mình”, đại diện cảnh sát cho biết. Từ đây, những chi tiết rùng rợn trong cái chết của nạn nhân mới được hé lộ. Kumar sống với vợ Manisha cùng hai con gái, 9 tuổi và 12 tuổi, ở Chander Vihar. Hai ngày trước vụ giết người, hắn đã đưa con gửi tới nhà ông bà, sẵn sàng cho kế hoạch ác độc của mình. Giết vợ rồi ôm xác ngủ Kết hôn hơn 10 năm nhưng chưa ngày nào Manisha được hưởng hạnh phúc. Kumar càng ngày càng lộ rõ bản chất của một gã đàn ông vũ phu, gia trưởng. "Chúng tôi thường xuyên chứng kiến cảnh Subodh đánh đập Manisha và các con”, Aarti - một người hàng xóm cho biết. Tuy nhiên, đó chưa là gì so với nỗi đau tinh thần mà Manisha phải chịu đựng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi sáu tháng trước, chồng cô dẫn theo một người phụ nữ tên là Munia về và tuyên bố đây sẽ là vợ hai của anh ta, sống tại một căn hộ gần đó. Những trận cãi vã, đánh đập từ đó ngày càng kinh khủng. Không chịu được cảnh chung chồng và bị đối xử tàn nhẫn, Manisha kiên quyết ly hôn. Vào hôm trước xảy ra vụ án, Manisha đề cập lại vấn đề này và hai người lời qua tiếng lại và dọa sẽ đưa con tới nơi hắn không thể tìm thấy. Tức giận, Kumar vớ một cái ống nước bằng sắt gần đó rồi liên tục đánh vào vợ. Khi Manisha gục xuống với cơ thể bê bết máu, Kumar mới nhận thấy vợ đã ngừng thở. Lúc này, hắn bình tĩnh lau rửa các vết thương, đặt xác Manisha lên giường và phủ bằng chăn. Sau đó, hắn ăn tối và ngủ bên cạnh xác vợ. Sáng hôm sau, Kumar bọc thi thể người vợ xấu số trong chiếc bao định vác ra ngoài phi tang nhưng nhận bên ngoài ngôi nhà rất đông người nên đành quay trở lại. Cứ thế, trong 3 ngày, Subodh Kumar sinh hoạt và ngủ cạnh xác vợ cho đến khi thi thể bắt đầu thối rữa. Lúc này, biết rằng đây không phải là phương án khả thi, gã chồng “quỷ dữ” liền đi mua một cái cưa và phân xác vợ thành nhiều mảnh để dễ dàng đưa ra ngoài. Hắn cố gắng che các khe hở bằng những miếng vải để ngăn mùi hôi thối bay ra ngoài nhưng mùi tử khí quá nặng khiến hàng xóm xung quanh vẫn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Với hành vi của mình, Plumber Subodh Kumar đã phải nhận mức án nghiêm khắc cho tội danh giết người có tính chất man rợ. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 21/2/2018.

