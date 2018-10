Vén màn bí ẩn vụ án mùng 1 Tết Đinh Dậu ở Thái Bình

17 giờ, ngày 28.1.2017, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được thông báo về cái chết chưa rõ nguyên nhân của một công dân ở xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy. Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ tập hợp lực lượng triển khai xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân…

Khi cơ quan điều tra đến nơi, rất đông người dân đã bao vây xung quanh một ngôi nhà cấp bốn nằm ở cuối thôn Hanh Lập, bàn tán về việc nạn nhân bất cẩn khi sử dụng điện dẫn đến tử vong.

Tiến sâu vào bên trong ngôi nhà được xác định là nơi phát hiện thi thể bà Đinh Thị Lành, sinh năm 1952, chủ nhân ngôi nhà, lực lượng điều tra bước đầu ghi nhận nạn nhân nằm dưới nền nhà đã tắt thở, trên người có một đoạn dây điện nối với ổ cắm ti vi. Một chiếc khuyên tai màu vàng nằm trên mặt đất cách vị trí tử thi không xa và vết máu đã khô trên một bao bì đựng thóc.

Các điều tra viên nhận định đây chưa hẳn là một vụ tai nạn do điện giật bởi cơ chế hình thành vết thương trên thi thể nạn nhân trái với quy luật bình thường. Ngoài những dấu vết trên thì ngôi nhà không có dấu hiệu bị cậy phá, lục soát. Tuy nhiên tài sản có mất mát hay không thì chưa thể xác định bởi nạn nhân sống một mình.

Ảnh minh họa.

Thượng tá Ngô Văn Đăng, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Trên tử thi tổng số có 19 dấu vết khác nhau. Trong đó, đặc biệt chúng tôi nhận thấy có một dấu vết không bình thường ở vùng cổ của nạn nhân… trên vùng mặt có một số dấu vết sây sát da mà nếu bình thường do ngã thì không thể gây nên được bởi vì nó nằm sâu trong vùng cổ…”

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình nhận định nạn nhân tử vong không phải do điện giật mà có tác động của ngoại lực. Tuy nhiên cơ chế nào tác động trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân thì phải giải phẫu tử thi mới có thể tìm ra lời giải chính xác nhất… Tiến hành giải phẫu tử thi cho thấy vùng đầu, cổ nạn nhân có nhiều vết thương bầm tụ máu, vùng ngực bụng có nhiều đoạn xương bị gẫy. Cuối cùng lực lượng pháp y kết luận nạn nhân tử vong do tắc nghẽn đường thở.

Dấu vết nghi có tế bào của hung thủ thu giữ được ở móng tay nạn nhân cùng với dấu vết máu thu giữ tại hiện trường đã được gửi đến Viện khoa học hình sự Bộ Công an để truy nguyên nguồn gốc. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đã được xác định còn hung khí gây án, động cơ ra tay và đặc biệt hung thủ của vụ án là ai là những câu hỏi tiếp theo còn chưa có đáp án.

Để tìm lời giải cho những câu hỏi còn lại, lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án với sự tham gia của hàng chục CBCS thuộc phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thái Thụy... Hàng trăm cán bộ điều tra, trinh sát viên tinh nhuệ được cử đi các hướng để lần tìm manh mối hung thủ.

Mặt khác, thời điểm phát hiện vụ việc lại đúng vào ngày đầu năm mới nên số lượng người dân ra vào xã khá nhiều, do đó điều này làm gia tăng áp lực lên cơ quan điều tra. Nhưng đâu đã hết, cũng vì vào ngày Mùng 1 Tết nên việc tiếp cận người dân để lấy thông tin vô cùng khó khăn.

Những khó khăn, áp lực đặt ra nhiều, song trách nhiệm trước nhân dân và nạn nhân là động lực để lực lượng công an quyết tâm phải nhanh chóng đưa hung thủ của vụ án ra ánh sáng. Tiến hành sàng lọc hàng trăm đối tượng nhưng chưa có dấu hiệu khả quan, lực lượng điều tra tiếp tục dốc sức cho giả thiết mới….

Ông Đinh Đức Tính em trai nạn nhân cho biết: bà Lành ốm yếu từ bé lên không lập gia đình. Thương hoàn cảnh của bà năm 2000, một số tổ chức xã hội đã chung tay xây tạm ngôi nhà tình nghĩa rộng khoảng 20 mét vuông và mọi chi phí sinh hoạt của bà Lành chủ yếu dựa vào anh em con cháu trong gia đình. Việc tìm kiếm thông tin về các mối quan hệ hàng xóm láng giềng của nạn nhân không cho kết quả khả quan, vì chính quyền và người dân sinh sống xung quanh nhà nạn nhân đều khẳng định không thấy bà Lành to tiếng với ai bao giờ.

Kiên quyết không để kẻ thù ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lực lương Công an khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xác minh di biến động của các đối tượng nằm trong diện quản lý của CAH Thái Thụy. Sau nhiều giờ điều tra, xác minh liên tục, cuối cùng, từ danh sách hàng trăm đối tượng, các điều tra viên đã khoanh vùng được đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đó là Dương Văn Thà, hàng xóm sát vách với nhà nạn nhân. Đối tượng Thà lập tức được triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, một lần nữa Cơ quan điều tra lại đối diện với khó khăn khi Thà trình báo rất chi tiết, thậm chí còn chỉ ra được người làm chứng cho sự vô can của anh ta trong cái chết của nạn nhân, anh ta cũng khẳng định không có bất kỳ mâu thuẫn nào với bà Đinh Thị Lành.

Tuy nhiên các điều tra viên đã chú ý điến vết xước trên tay đối tượng. Được hỏi về nguồn gốc của những vết thương thì Thà khai anh ta bị ngã xe máy trong ngày 28 tháng 1 tức mùng 1 tết Đinh Dậu. Có thể đây là chi tiết quan trọng, các trinh sát trực tiếp gặp gỡ, lấy thông tin từ những hộ dân sinh sống gần khu vực đối tượng khai bị ngã xe, tuy nhiên không một ai hay biết về vụ tai nạn.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT lấy mẫu máu của Dương Văn Thà gửi Viện khoa học hình sự Bộ Công an để trưng cầu giám định. Trong lúc chờ kết quả, từng di biến động của đối tượng Dương Văn Thà trong ngày 28 tháng 1 tiếp tục được các trinh sát tiến hành xác minh cẩn trọng, tỉ mỉ. Mặt khác, các điều tra viên vẫn kiên trì thuyết phục đối tượng khai báo thành khẩn, song không đạt kết quả. Sau nhiều giờ hồi hộp căng thẳng chờ đợi, cuối cùng, Viện khoa học Hình sự Bộ Công an đã có kết luận các mẫu vật.

Đầu tiên là mẫu máu trên bao bì thóc là máu người và là máu của nạn nhân Đinh Thị Lành, mẫu vật thu giữ được ở đầu móng tay của nạn nhân được xác định là có tế bào người và điều quan trọng nhất là qua kết quả phân tích ADN, tế bào đó chính là của Dương Văn Thà… Cuối cùng thì bản tính ngoan cố của kẻ thù ác cũng bị khuất phục trước những chứng cứ khoa học xác đáng và lập luận đanh thép của cơ quan điều tra.

Đối tượng Dương Văn Thà khai nhận: Cách thời điểm vụ án xảy ra khoảng nửa tháng thì Thà có va chạm với bà Lành. Nguyên nhân là Thà đi đường và bấm còi xe nhưng bà Lành không tránh đường. Bực mình Thà nói to: “Bà Lành ơi, bà có điếc hay không sao mà cháu tít còi thế bà không tránh cháu đi vậy, bà thích chết à?”, thì bà Lành trả lời “Tao thích chết đấy, mày làm gì được tao…”

Mâu thuẫn chỉ có vậy, nhưng bản tính cố chấp, tâm địa hẹp hòi, được sự là sự kích thích của rượu, Dương Văn Thà đã nảy sinh ý định giết hại người hàng xóm tối lửa tắt đèn để thỏa mãn cơn thù tức cá nhân. Theo đó, 11h ngày 28.1.2017, sau khi đã uống rượu, Dương Văn Thà đi bộ sang nhà bà Lành, cách nhà hắn chỉ một bức tường. Lúc ấy trong nhà chỉ có một mình bà Lành, xung quanh không có người qua lại.

Thà đã túm cổ bà Lành lôi ra phía sau nhà, rồi quật xuống đất khiến đầu nạn nhân đập vào thành giường. Bị bà Lành cào cấu chống cự, Dương Văn Thà hai tay ghì chặt vào cổ và đập mạnh nhiều lần xuống nền nhà, khoảng 3 phút sau thì nạn nhân không động đậy nữa. Dương Văn Thà lấy ổ cắm điện đặt lên người bà Lành nhằm mục đích để mọi người thấy rằng bà chết do bị điện giật. Sau đó Thà nhanh chóng rời nhà nạn nhân đi sang nhiều nhà hàng xóm chúc Tết với mục đích tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.

Khi vụ việc bị phát hiện và lực lượng điều tra vào cuộc thì Dương Văn Thà vẫn xuất hiện tại hiện trường để nghe ngóng tình hình, tạo vỏ bọc cho bản thân. Tuy nhiên, dù đối tượng có mưu mô xảo quyệt đến mấy thì với mưu trí, tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, cuối cùng, kẻ thù ác vẫn bị đưa ra ánh sáng.

Khi Dương Văn Thà được chứng minh là hung thủ gây ra vụ án, người dân thôn Hanh Lập ai nấy đều bất ngờ bởi sau khi được đặc xá tha tù trở về địa phương, hắn luôn là người tỏ ra biết ăn năn hối cải, chịu khó làm ăn, sống chan hòa với mọi người. Vậy mà chỉ vì bản tính cố chấp, hắn đã đang tâm tước đoạt mạng sống của người đàn bà bất hạnh, đồng thời tự tay đẩy đời mình vào hố sâu tội lỗi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Thà về tội Giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình sự. Với tội ác đã gây ra, chắc chăn kẻ thủ ác phải chịu bản án nghiêm khắc nhất của luật pháp.