6 món ăn "làm mưa làm gió" khi lang thang phố Hội

(Dân Việt) Cơm gà bà Buội, bánh mì madame Khanh, cao lầu, hoành thánh, thịt xiên nướng... là những món ăn lâu nay đã làm mưa làm gió ở phố Hội (Quảng Nam).

Cơm gà Bà Buội

Cơm gà Bà Buội là cái tên có mặt ở Hội An từ những năm 50 của thế kỷ 20. Trước đây, món cơm này được bà Buội, chủ quán bán rong trong chợ. Để thuận tiện hơn, cả gia đình đã chuyển tới số 22, Phan Chu Trinh. Hiện nay, tiệm cơm do hai người con quản lý. Nhờ bí quyết gia truyền mà quán vẫn đông khách tìm đến mỗi ngày.

Gạo để nấu cơm gà là loại gạo ngon, thơm và dẻo. Gà được dùng là loại gà ta còn tơ, thịt mềm mà không bở, chắc mà không dai. Thịt gà được xé nhỏ ra rồi bóp với hành tây, hành phi, muối tiêu và rau răm, bày cơm ra đĩa, ăn với hành tây, rau thơm Trà Quế và nước tương.

Bánh đập – hến xào

Món bánh đập hến xào quen mà lạ ở Hội An. Ảnh: VNE

Bánh đập hến xào là sự kết hợp lạ miệng của bánh ướt mềm mịn, độ giòn tan của bánh tráng nướng quyện trong mùi thơm hấp dẫn của hến xào đậm đà, thêm chút cay cay của ớt, ăn rất thú vị, đốn tim nhiều thực khách khi đến Hội An.

Đây không phải là món ăn sơn hào hải vị nhưng bánh đập hến xào vẫn đủ sức quyến rũ bất cứ ai khi du lịch đến Huế, Đà Nẵng, Hội An. Du khách đến đây có thể dễ dàng tìm cho mình quán ăn ngay ở lề đường, trong gánh hàng rong và thưởng thức món ăn như một thức quà lạ miệng. Miếng bánh đập ròn rụm tan trong miệng ăn kèm với hến xào vừa miệng là món ăn chơi cực hấp dẫn mà bạn nên thử.

Bánh bao, bánh vạc Hoa Hồng Trắng

Bánh bao, bánh vạc là hai loại bánh có nguyên liệu cách làm gần giống nhau và thường ăn chung trên một đĩa. Đến Hội An, muốn dùng thử món đặc sản này, bạn đừng quên ghé vào nhà hàng Hoa Hồng Trắng trên đường Hai Bà Trưng. Tại đây, bạn không chỉ thưởng thức được bánh bao, bánh vạc ngon mà còn có thể tận mắt nhìn thấy quá trình làm bánh công phu của họ.

Nhiều người cho rằng bánh bao, bánh vạc chỉ có thể ăn ngon ở Hội An. Ảnh: I.T

Nguyên liệu chính để chế biến hai loại bánh này là gạo, loại gạo thật trắng, nguyên hạt, dẻo, thơm, trồng trên ruộng đất sạch. Nhân bánh vạc được làm từ tôm đất giã nhuyễn trộn với một ít tiêu, tỏi, hành, sả cùng những gia vị bí truyền. Nhân bánh bao được làm từ thịt heo, nấm mèo, hành lá thái mỏng rồi cũng xào cùng gia vị bí truyền đó.

Bánh mì Madame Khánh

Bánh mì Hội An cũng là một thứ đặc sản mà ai từng đặt chân đến vùng đất này đều đem lòng thương nhớ. Quán nằm trên đường Trần Cao Vân ở đô thị cổ Hội An, tiệm quán bánh mì Madam Khanh của cụ Nguyễn Thị Lộc khá nhỏ và cổ kính trên con đường rợp bóng cây. Không phải ngẫu nhiên mà tiệm bánh mì của cụ Lộc được trang website du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor gọi với cái tên “The Banh my Queen” (Nữ hoàng bánh mì) và được khách Tây hết lời ca ngợi trên các website du lịch nổi tiếng thế giới.

Các loại nhân của bánh mì đều do chủ quán tự sáng chế, mang mùi vị đặc trưng riêng của mình. Bên cạnh đó, chủ quán cũng rất nhiệt tình, vui vẻ, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” nên nhiều du khách trước khi rời Hội An vẫn thường ghé đến đây vài lần để lưu giữ mãi hương vị của đất và người phố Hội.

Cao lầu

Một món ăn không thể không nhắc tới khi đến phố Hội đó là cao lầu. Món ăn này có ảnh hưởng khá nhiều từ ẩm thực của người Hoa. Cao lầu ở đây không có gì khác nhiều so với những nơi khác, nhưng hương vị lại đặc biệt hơn hẳn. Bát cao lầu đầy đặn, sợi cao lầu vàng nhạt, to bản, ăn vào thấy dai dai, mềm mềm, những miếng thịt lại được thái bản to, dày mình, được làm cẩn thận, đậm đà, ăn rất đã miệng. Và cả lớp rau tươi thơm ngào ngạt nữa. Chúng quyện vào nhau và tạo nên một tổng thể hương vị giản dị nhưng hoà hợp, khiến bạn cứ thòm thèm mãi ngay cả khi vừa ăn xong một tô.

Giá một tô cao lầu ở đây là 20.000 - 25.000 đồng. Ảnh: I.T

Bánh mì Phượng

Bánh mì Phượng (đường Phan Châu Trinh) cũng không còn xa lạ với bất kỳ một tín đồ ẩm thực nào, kể cả những người chưa bao giờ thưởng thức bởi độ nổi tiếng của nó đã lan rộng cả trong và ngoài nước. Đầu bếp người Canada Cameron Stauch - người từng có thời gian nấu ăn cho tổng thống Canada cũng đã phải dành cho bánh mì Phượng lời khen tặng. Như vậy cũng đủ lý giải vì sao bánh mì Phượng, một tiệm bánh mì nhỏ ở Hội An lại thường diễn ra cảnh khách đứng đợi xếp hàng dài.

Thực đơn của tiệm bánh mì ngon nổi tiếng này rất phong phú với hàng chục loại nhân từ chả, lạp xưởng cho đến pate, xúc xích, phômai, thịt xông khói… và đặc trưng là nước sốt của quán. Có lẽ, chính sự tổng hòa và đa dạng các loại nhân ở đây đã tạo nên cái hương vị nổi tiếng, đậm đà khó quên của bánh mì Phượng.

