Những địa danh không nên bỏ qua khi đến đất nước của hoa Tuy-líp và cối xay gió

(Dân Việt) Dưới đây là một số điểm đến mà chắc chắn mỗi người sẽ phải luyến tiếc vì đã không ghé qua khi đến Hà Lan.

Ngoài nổi tiếng với Hoa Tuy-líp và cối xay gió, Hà Lan còn có nhiều cảnh đẹp khác mê hồn du khách khắp nơi trên thế giới, như các bãi biển, các khu rừng thơ mộng, các kiến trúc cổ giản đơn nhưng đầy tinh tế, cuộc sống thanh thản nhưng màu sắc và sôi động ở các thành phố, những dòng sông vô cùng sạch sẽ tươi tắn chảy quanh những ngôi làng rợp bóng cây, và.. còn nhiều thứ khác nữa để khám phá.

1. Thủ đô Amsterdam

Amsterdam có rất nhiều thứ khác để cuốn lấy tâm hồn của bạn, khiến bạn mê mẩn, ngây ngất.

Ít nhất, một khi đến với Amsterdam, bạn hãy chú ý mấy điểm sau:

- Một, có thể nói Amsterdam là một nơi tuyệt hảo cho một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn

- Hai, Amsterdam là một “thành phố xanh” đến kinh ngạcĐến Amsterdam, bạn sẽ có cơ hội được khám phá tới trên 30 công viên và các khu vườn công cộng trồng đầy cây và hoa tuyệt đẹp. Vì vẻ đẹp ấy, Amsterdam đã nhiều lần đạt danh hiệu Thủ Đô xanh nhất Châu Âu.

- Ba, các con kênh đào ở Amsterdam- Bốn, Amsterdam rất gần với rất nhiều các bãi biểnBạn hoàn toàn có thể đi xe buýt, tàu hỏa, hoặc phà tới các bãi biển để thưởng thức các bữa tiệc trên biển theo phong cách Hà Lan.

2. Vườn Keukenhof

Vườn Keokehof, được mệnh danh là Vườn của Châu Âu, là khu vườn hoa rộng thứ hai trên thế giới sau vườn hoa Dubai Miracle. Nằm giữa Amsterdam và Hague, Keukehof với lợi thế đặc biệt về các loại hoa thân hành như Tuy-líp, mỗi mùa xuân đều hiện ra một cách rực rỡ đến khó tả bởi màu sắc diệu kỳ và hương thơm ngọt lịm của khoảng 7 triệu cây hoa được trồng từ mùa thu.

3. The Hoge Veluwe National Park

Với diện tích lên tới 5400 héc-ta trong tỉnh Gelderland, công viên quốc gia Hoge Veluwe là công viên rộng nhất và mang trong nó hệ thống bảo tồn thiên nhiên đa dạng nhất ở Hà Lan. Điểm hấp dẫn chính ở công viên Hoge Veluwe bao gồm bảo tangf Kroller-Muller, nơi trưng bày những bộ sưu tập đồ sộ nhất các tác phẩm của hoạ sĩ lừng danh Van Gogh; bảo tàng dưới lòng đất

Museonder, một trong những biểu tượng đẹp nhất cho các thiết kế vườn đặc trưng ở Châu Âu; và lâu đài thợ săn cực kỳ ấn tượng Jachthuis Sint Hubertus.

4. Thành phố RotterdamRotterdam

RotterdamRotterdam là thành phố lớn thứ hai ở Hà Lan, sau thủ đô Amsterdam, và là một trong những thành phố cảng rộng và năng động nhất trên toàn thế giới. Toạ lạc ở tỉnh South Halland ở miền Đông của Hà Lan, thành phố Rotterdam nổi bật với những cảnh đẹp xuất sắc của hệ thống sông, cảng biển, và kênh đào nhân tạo từ lâu đời, những kiến trúc hiện đại, và những khu mua sắm rất sầm uất.

5. The Old Windmills of Kinderdijk

Nếu bạn là người thực sự thích thú những chiếc cối xay gió Kinderdijk, thì hãy tới đây vào khoảng thời gian từ tháng Tư cho đến hết tháng Mười hàng năm, vì khi ấy là khoảng thời gian mà một trong những đồ cổ này sẽ thực sự hoạt động đúng với những chức năng mà nó đã được tạo ra cách đây hơn 200 năm.

6. Chợ Pho Mát Alkmaar

Được tổ chức hàng năm ở quảng trường Waagplein tại Alkmaar, chợ pho mát Alkmaar là một trong những điểm du lịch không thể bỏ qua của các du khách khi đến với Hà Lan.

7. Công viên EftelingEfteling

Công viên EftelingEfteling là công viên giải trí lớn nhất ở Hà Lan và là một trong những công trình cùng loại có tuổi đời lâu nhất trên thế giới. Nó có diện tích rộng gấp hai lần so với công viên giải trí ban đầu Disneyland ở California.

8. Khu bảo tồn thiên nhiên Waddenzee

Là nơi trú ngự của hàng triệu loài chim di cư, của tất cả các loài cá, và các chủng loài hải cẩu, Waddenzee là khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và quan trọng nhất ở Hà Lan, và cũng là một trong những hệ sinh thái đất trũng (đầm lầy, hạ lưu sông) rộng lớn nhất trên thế giới. Tổng diện tích của Waddenzee là vào khoảng 2500 ki-lô-mét vuông. Trong mỗi ngày, Waddenzee ngập trong biển 2 lần, rồi nó lại 2 lần trở thành vùng đất ẩm ướt sau khi nước biển rút đi.

9. Khu dân cư Zaanse SchansZaanse Schans

Là khu dân cư mới được thành lập vào khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Đến nơi đây, bạn sẽ được chứng kiến cuộc sống thú vị của người dân trong những hoạt động nghề nghiệp hàng ngày của họ.

10. Ngôi làng GiethoornGiethoorn

Ngôi làng GiethoornGiethoorn nằm trong công viên quốc gia Weerribben-Wieden, là một ngôi làng đậm chất thôn dã Hà Lan ở vùng Overijssel, nơi có vô số những căn nhà lợp rơm đã được xây dựng trên những mô đất nhỏ và được kết nối với nhau bằng khoảng 170 cây cầu bằng gỗ mảnh mai xinh xắn.