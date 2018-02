Những điểm du xuân nổi tiếng chỉ muốn "quẩy" luôn dịp Tết

(Dân Việt) Tây Bắc ngập tràn sắc hoa, Huế trầm mặc cổ kính với lăng tẩm, đền đài, Đà Nẵng sôi động hay Đà Lạt mộng mơ là những điểm du lịch Tết mà bạn chỉ muốn "xách ba lô lên và đi".

Tây Bắc - những cung đường hoa

Núi rừng Tây Bắc vào mùa xuân bỗng hoá thân thành một cô gái đẹp dịu dàng, e ấp, đầy mộng mơ bởi những sắc hoa rừng. Bạn sẽ gặp hoa đào ở mọi nơi: cheo leo trên sườn úi, e ấp bên sườn đồi, hay thấp thoáng sau những rặng cây, nép vào mái nhà đơn sơ của đồng bào dân tộc.

Sắc đào Tây Bắc vào mùa xuân. Ảnh: I.T

Khách du lịch đến Tây Bắc thường ngỡ ngàng khi bắt gặp một cành đào bung nở sắc hồng phai trên những cành cây xù xì, khẳng khiu. Hình ảnh ấy vừa hoang dại vừa nên thơ, tạo nên bản sắc rất riêng cho núi rừng Tây Bắc.

Huế - trải nghiệm cuộc sống chốn cung đình

Nhắc đến Huế, người ta thường nghĩ ngay đến các cung điện, đền đài và lăng tẩm cổ kính. Ai cũng muốn được một lần đặt chân đến đây để tận mắt chiêm ngưỡng Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định… những bằng chứng sinh động của một triều đại đã lùi vào quá khứ.

Huế nổi tiếng với các lăng tẩm, đền đài.

Nếu muốn tận hưởng những ngày nghỉ ngơi chậm rãi, thư thái, không chút xô bồ thì Huế thực sự là điểm đến thích hợp. Ngoài ra, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội và đắm chìm trong những làn điệu mượt mà trên sông Hương và trải nghiệm nền ẩm thực cung đình vô cùng phong phú với những món ăn được chế biến cầu kỳ bởi các nghệ nhân Huế.

Đà Nẵng - thành phố đáng sống

Đà Nẵng từ lâu đã trở thành sự lựa chọn hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước trong mỗi dịp Tết đến. Nơi đây được mệnh danh là “thành phố đáng sống nhất”, “Singapore Việt Nam”, “thành phố du lịch rẻ nhất”…

Đà Nẵng là nơi được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến mỗi dịp Tết. Ảnh: I.T

Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho nhiều bãi biển đẹp như Nam Ô, Thanh Bình, Xuân Thiều, Mỹ An, Mỹ Khê, Non Nước... Thêm vào đó, sự nổi tiếng của Đà Nẵng còn nằm ở những cây cầu đầy ấn tượng. Thú vị hơn nữa, hãy thử chạy xe qua con đèo Hải Vân – nơi từng được mệnh danh là "Đệ nhất hùng quan".

Về đêm, du khách có thể đứng trên cầu Rồng ngắm pháo hoa và thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố. Đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.

Hội An - đô thị cổ ven bờ sông Hoài

Đã tới Đà Nẵng thì không thể không đặt chân tới Hội An, Quảng Nam. Trước đây, Hội An là một thương cảng sầm uất với tên gọi Faifo. Người Việt, người Hoa và người Nhật cùng sinh sống, giao thương tấp nập ngày đêm. Hiện nay ở Hội An vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ ghi dấu ấn kiến trúc đặc trưng của ba nhóm dân tộc này.

Hội An luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Dù là ngày hay đêm, phố cổ nhỏ bé vẫn có vẻ đẹp lôi cuốn. Ngoài những giá trị văn hoá qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật của cư dân với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các món ăn đặc sản… làm cho Hội An ngày càng hấp dẫn du khách thập phương.

Nha Trang - phố biển sầm uất

Nha Trang sở hữu bãi biển đẹp nhất Việt Nam với bờ biển trải dài bao lấy thành phố. Ngay cả khi màn đêm đã buông xuống thì bãi biển cũng lung linh, độc đáo với nhờ có ánh đèn. Đứng trên những tòa nhà cao tầng, hướng tầm mắt về biển trời lúc đêm hẳn sẽ là một trong những khám phá thú vị mà du khách không thể nào quên được.

Nha Trang sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ đam mê thể thao mạo hiểm dưới nước. Đua Moto nước, lái thuyền buồm hay bay cùng Flyboard là những “đặc sản” mà thành phố biển này sẵn có.

Đà Lạt - thành phố ngàn hoa

Đà Lạt những mùa hoa luôn khiến người ta thấy thật rạo rực và háo hức. Năm nào cũng vậy, những mùa hoa luôn là cái cớ để người ta rủ nhau đi Đà Lạt. Dịp Tết Nguyên Đán, nơi đây như được khoác tấm áo rực rỡ với hơn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc.

Hoa anh đào nở rộ dịp Tết. Ảnh: ivivu

Điều đặc biệt của Đà Lạt là ở chỗ, chỉ trong 1 ngày nhưng du khách có thể cảm nhận trọn vẹn khí hậu của cả 4 mùa: sớm mai là thời tiết như mùa xuân ấm áp, buổi trưa là mùa hè êm dịu, buổi chiều là mùa thu lãng mạn và mùa đông se lạnh khi đêm về.