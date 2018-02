Những món ăn đón chào năm mới từ khắp nơi trên thế giới

(Dân Việt) Từ súp bánh gạo đến đậu lăng, cho dù bạn đã từng nghe nói tới chúng hay chưa thì tất cả các món ăn ở đây sẽ mang lại cho bạn may mắn và thịnh vượng cho năm tới.

Rosca de reyes, Mexico

Thường được ăn vào ngày 6 tháng Giêng để ăn mừng lễ Epiphany, loại bánh mì làm thành hình vòng này được trang trí bằng hoa quả, các loại hạt và đường. Một mô hình Chúa Giê-su nhỏ được đặt bên trong bánh trước khi nướng và người nào cắn được miếng bánh có mô hình này sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Loại bánh này thường được dùng trong các bữa tiệc cùng với tamales và atole, một loại thức uống làm từ bắp, quế, nước và đường.

Tteokguk, Hàn Quốc

Món canh này rất quan trọng đối với năm mới của Hàn Quốc. Theo truyền thống nếu chưa uống canh này thì coi như bạn chưa thêm một tuổi, vì người Hàn Quốc tính tuổi của mình theo năm mới thay vì theo ngày sinh nhật. Bạn thậm chí có thể biết tuổi của một người Hàn Quốc là bằng cách hỏi họ đã uống bao nhiêu bát canh tteokguk. Được làm từ nước dùng, bánh gạo dẹt, thịt, rau quả và được phủ trứng chiên lên trên, tteokguk cũng được cho là sẽ mang lại cho người ăn nhiều may mắn trong năm tới.

Trứng sống, El Salvador

Bát trứng này không phải để ăn, mà họ đập trứng vào một bát nước vào lúc nửa đêm. Sáng hôm sau mọi người sẽ xem lòng đỏ trứng của họ trông như thế nào, và câu trả lời sẽ đại diện cho những gì mà năm mới sẽ mang lại.

Đậu lăng, Ý

Đậu lăng được cho là mang lại sự thịnh vượng cho năm mới khi ăn vào ngày đầu tiên của năm. Chúng thường được ăn kèm với cotechino, xúc xích thịt lợn, có chất béo và chất lượng cao cũng tượng trưng cho sự thịnh vượng trong tương lai.

Lựu, Thổ Nhĩ Kỳ

Người Thổ Nhĩ Kỳ thường đập lên cửa loại trái cây đỏ mọng này vào ngày đầu năm mới. Càng nhiều hạt bắn ra, bạn sẽ có được nhiều may mắn hơn. Hạt lựu tượng trưng cho khả năng sinh sản và sự tài phú trong năm tới.

Đậu, rau xanh, thịt lợn và bánh mì ngô, miền Nam Hoa Kỳ

Đậu hoặc đậu Hà Lan đại diện cho đồng xu, rau xanh nấu chín như collard hay rau mù tạt đại diện cho tiền giấy, và thịt lợn đại diện cho sự thịnh vượng chung khi con lợn tiến về phía trước tìm thức ăn. Ngô cũng tượng trưng cho sự giàu có nhờ màu vàng của nó. Bạn sẽ có một năm bội thu nếu bạn ăn bữa ăn này!

Lợn đường, Đức

Đó là một chú heo nhỏ, dễ thương được làm từ đường hoặc bánh hạnh nhân. Vị ngọt của những chú heo này hứa hẹn thêm một năm mới ngọt ngào, may mắn cho người dân Đức.

Whiskey, Scotland

Người Scotland quan niệm rằng, người đầu tiên vượt qua ngưỡng cửa ngôi nhà của gia chủ sẽ mang theo quà tặng tượng trưng cho may mắn trong năm mới. Rượu whisky Scotland sẽ mang lại một năm vui vẻ, bánh ngọt, trái cây đảm bảo rằng họ sẽ có đủ lương thực để thêm thịnh vượng và một viên than đá đại diện cho sự ấm cúng cùng nhiên liệu cho năm mới. Những món quà này được mang bởi một người đàn ông cao to, đẹp trai sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp trong năm tới cho gia chủ.

Bánh trôi, Trung Quốc

Đây là dạng bánh nhỏ làm từ bột nếp nhồi nhiều loại nhân như đậu ngọt, mè và đường, quả hạch… và chúng được ăn vào dịp Tết Nguyên đán. Bánh được đun sôi và sau đó rưới lên bằng nước đường có thêm vài lát gừng. Đôi khi món này còn được ăn trong đám cưới, ngày đông chí và ngày lễ kỷ niệm khác.

Kuku sabzi, Iran

Món ăn này được làm bằng trứng và các loại thảo mộc tươi, món ăn có mùi thơm lừng này là món ăn truyền thống của Nowruz, lễ hội năm mới của người Ba Tư. Kuku sabzi mang lại sự phong phú và khả năng sinh sản trong năm tới.