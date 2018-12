Những thiên đường mùa đông đích thực trên Trái đất

Vườn quốc gia Banff, Canada: Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Canada. Hồ Louise trông như mặt gương khổng lồ khi nó đóng băng vào mùa đông.

Nam Cực: Mặc dù 99% diện tích ở Nam Cực bị bao phủ bởi băng, nhưng phong cảnh ở đây vẫn rất đa dạng, bao gồm: sông băng, núi lửa và các loài động vật hoang dã quý hiếm như chim cánh cụt hoàng đế hay cá voi lưng gù.

Dolomites, Nam Tyrol, Italia: Sườn của núi Dolomites được phủ tuyết trắng vào mùa đông, khiến nơi đây trông giống như thiên đường mùa đông trong truyện cổ tích.

Hồ Blue, Hokkaido, Nhật Bản: Một trong những địa điểm hấp dẫn nhất trên đảo Hokkaido là hồ Blue. Nơi đây biến đổi hoàn toàn vào mùa đông, khi mặt hồ đóng băng và cây bị băng tuyết bao phủ.

Gokayama, Nhật Bản: Không nơi nào ở Nhật Bản có phong cảnh tuyết đẹp hơn tại ngôi làng Shirakawa-go và Gokayama. Hai địa danh này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Hallstatt, Áo: Phong cảnh hồ và các ngôi nhà từ thế kỷ thứ 12 khiến thị trấn Hallstatt trông như một bức tranh vẽ. Vào mùa đông, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng tuyết phủ kín các ngọn núi xung quanh.

Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc: Vào tháng 1 hằng năm, hàng triệu du khách tới thành phố Cáp Nhĩ Tân để tham dự lễ hội băng đăng ở đây. Hàng triệu m3 băng được sử dụng để làm các mô hình nhà chọc trời, cung điện và tượng.

Hồ Bled, Slovenia: Hồ Bled có một hòn đảo nhỏ ở giữa và nơi đây là một trong những điểm du lịch thu hút đông du khách nhất ở Slovenia. Phong cảnh ở đây càng trở nên ấn tượng hơn khi núi Julian Alps xung quanh được bao phủ bởi tuyết.

Nepal: Dãy núi Himalayas ở Nepal là một trong những nơi hẻo lánh và hoang sơ nhất trên Trái đất. Nơi đây được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa vào mùa đông.

Hồ Baikal, Nga: Đây là hồ sâu nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Vào mùa đông, hồ biến thành một thiên đường băng tuyết với các hang động băng tuyệt đẹp.

Paris, Pháp: Kinh đô ánh sáng trở nên tráng lệ hơn khi được trang hoàng bằng đèn Giáng sinh và tuyết.

Jökulsárlón, Iceland: Hồ Jökulsárlón đóng băng vào mùa đông được coi là một kỳ quan thiên nhiên của Iceland.

Lapland, Phần Lan: Vùng đất Lapland nằm ở cực bắc của Phần Lan và là một trong những nơi có phong cảnh mùa đông đẹp nhất mà bạn sẽ thấy. Du khách có thể thăm quê hương của ông già Noel, đi xe tuần lộc kéo và ngắm ánh sáng bắc cực quang.

Bergen, Na Uy: Thành phố đông dân thứ hai ở Na Uy gây ấn tượng với các ngôi nhà bằng gỗ nhiều màu sắc, vịnh hẹp và núi hùng vĩ. Tại đây, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng ánh sáng bắc cực quang.

Lâu đài Neuschwanstein, Bavaria, Đức: Được xây dựng vào năm 1886, lâu đài Neuschwanstein được sử dụng làm bối cảnh cho phim của hãng Disney. Lâu đài trông huyền bí hơn khi được tuyết bao phủ vào mùa đông.

Hồ Plitvice, Croatia: Cụm 16 hồ bậc thang trong vườn quốc gia Plitvice được kết nối với nhau bằng các thác nước. Nơi đây trong như ở một thế giới khác khi các thác nước đóng băng vào mùa đông.

Queenstown, New Zealand: Thành phố này không chỉ là thủ đô của những hoạt động mạo hiểm mà còn gây ấn tượng với nhiều phong cảnh đẹp.

Tallinn, Estonia: Thành phố là một trong những trung tâm lịch sử được bảo tồn tốt nhất ở châu Âu, với nhiều nhà thờ và công trình thời trung cổ được UNESCO bảo vệ.

Ilulissat, Greenland: Thị trấn ở phía tây Greenland thu hút du khách nhờ các ngôi nhà nhiều màu sắc nổi bật trên nền phong cảnh được bao phủ bởi băng tuyết.

Prague, Cộng hòa Czech: Thành phố này nổi tiếng với lịch sử lâu đời và các công trình kiến trúc theo phong cách Barốc. Chúng thậm chí còn đẹp hơn trên nền tuyết trắng vào mùa đông.

Vườn quốc gia Torres del Paine, Chile: Với các cột đá granite, hồ trong xanh và băng trôi, Torres del Paine là một trong những điểm du lịch ấn tượng nhất ở nam bán cầu vào mùa đông.

Đền Bulguksa, Hàn Quốc: Được xây dựng vào năm 774, đền Bulguksa nằm trên sườn núi Tohamsan trong vườn quốc gia Gyeongju. Các bậc thang bằng đá, cầu và nhà trông đặc biệt ấn tượng khi được phủ lớp tuyết mỏng.

Công viên Trung tâm, New York, Mỹ: Có nhiều lý do để tới thành phố New York vào dịp nghỉ lễ cuối năm và công viên Trung tâm là điểm đến không thể bỏ qua cùng với quảng trường Thời đại.

Budapest, Hungary: Mùa đông là thời điểm lý tưởng nhất năm để khám phá thành phố Budapest. Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng tòa nhà quốc hội Hungary được bao quanh bởi băng trôi trên sông Danube.

St. Petersburg, Nga: Thành phố lớn thứ hai ở Nga nổi tiếng với các công trình nghệ thuật. Vào mùa đông, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng nhà thờ Smolny và Cung điện mùa đông nổi bật trên tuyết trắng.