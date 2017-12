Cách làm mứt củ đậu lạ miệng, ngọt mát siêu đơn giản

(Dân Việt) Mứt củ đậu nghe có vẻ lạ nhưng khi làm mứt lại cực ngon, vừa lạ miệng lại rẻ tiền.Mứt củ đậu có màu trắng muốt, nhìn rất hấp dẫn, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon.

Mứt củ đậu Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt củ đậu: - 1kg củ đậu - 400gr đường cát trắng - 1 chút vani - 1 chút muối Nguyên liệu Hướng dẫn cách làm mứt củ đậu: - Bước 1: Củ đậu mua về bạn nên phơi nắng cho héo bớt sau đó rửa sạch rồi lột vỏ, thái củ đậu thành những thanh dài cỡ 1 ngón tay là vừa. - Bước 2: Đổ nước vào nồi đun sôi thì cho 1 chút muối vào nồi, sau khi nước đã sôi mới cho củ đậu vào chần sơ qua khoảng 1 phút là vớt ra ngay, thả củ đậu vào tô nước lạnh, ngâm cho củ đậu nguội thì vớt ra để thật ráo nước. - Bước 3: Cho củ đậu vào tô rồi thêm đường, đảo đều và ướp củ đậu 2 tiếng cho đường tan hết là có thể mang đi sên mứt. - Bước 4: Sau 2 tiếng bạn đổ củ đậu và nước đường chảy ra vào chảo rộng, bật bếp nấu cho nước đường sôi lên thì để lửa vừa, thi thoảng đảo đều. Sên cho tới khi mứt cạn bớt nước và đảo nặng tay thì thêm vani vào cùng và để lửa nhỏ nhất, tiếp tục đảo và gỡ cho các sợi mứt tơi ra, mứt khô ráo và có đường kết tinh bám trên mứt và lòng chảo thì tắt bếp. Đảo thêm vài phút nữa cho mứt khô hoàn toàn và nhiệt trong chảo giảm hẳn là được. Để mứt nguội hẳn thì cho vào túi đóng gói hoặc bảo quản trong hũ đậy nắp kín để dùng trong dịp Tết.

