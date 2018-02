Không cần mua vàng, ngày Thần Tài làm điều này đảm bảo cả năm lộc lá

Trong ngày vía Thần tài, không nhất thiết phải mua bằng được vàng để cúng Thần Tài. Nếu điều kiện không cho phép, bạn hãy thành tâm và chỉ cần chuẩn bị những thứ đơn giản này mà vẫn may mắn, tài lộc cả năm.

Có nên mua vàng ngày Thần tài?

Ngày lễ Thần Tài tại Việt Nam được du nhập từ Trung Quốc. Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía Thần Tài là một trong những dịp quan trọng nhất để cầu tài lộc, sung túc và may mắn, nhất là đối với các gia đình làm ăn kinh doanh.

Theo Infonet, "có nên đi mua vàng ngày Thần Tài không?" là băn khoăn của nhiều người trước ngày vía Thần tài (10 tháng Giêng), người ta lũ lượt đổ ra đường xếp hàng từ 3-4h bất chấp mưa rét, con nhỏ bồng bế trên tay, chầu chực nhằm mua cho được một vài chỉ vàng trong ngày Thần Tài nhằm mong cầu may mắn tài lộc cả năm. Tâm lý đám đông đã khiến nhiều người chẳng hiểu ngày Thần Tài là gì vẫn lao vào xếp hàng nhằm mua cho được chút vàng cầu may.

Về vấn đề này, nhiều chuyên gia phong thủy thừa nhận, thực tế chẳng có tài liệu nào cho thấy thông tin rõ ràng về ngày Thần Tài, cũng như không có căn cứ nào để chắc chắn mua vàng ngày Thần Tài là may mắn phát tài. Đây cũng không phải kinh nghiệm dân gian hay phong tục của người Việt.

Việc xếp hàng chen chúc đi mua vàng ngày thần tài mới khởi phát vài năm gần đây và được các công ty kinh doanh vàng bạc, cửa hàng buôn bán vàng đẩy lên thu hút sự chú ý của người dân, cộng hưởng với tâm lý ham giàu sang, cầu cúng xin xỏ tài lộc, tâm lý đám đông mà mỗi năm dòng người xếp hàng càng dài thêm, kéo dài từ mờ sáng đến đêm khuya trước cửa hiệu vàng chỉ cốt để mua cho được chút vàng ngày thần tài. Thậm chí có chuyên gia kinh tế nói thẳng, có tiền chả dại gì đi mua vàng ngày Thần Tài.

Trao đổi trên báo Lao Động, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ cho hay, trong sách của Đạo Giáo có nguyên một trang viết về ngày Thần tài và cũng không nói nhất thiết cứ phải đi mua vàng trong ngày này mới mang lại được sự may mắn. Tùy theo quan điểm của từng người, nếu coi món đồ nào là giá trị thì mua món đồ đó, để đổi lại sự an tâm, coi như mang sự may mắn vào nhà trong dịp năm mới.

Nếu vẫn chọn vàng với mục đích tích trữ, theo các chuyên gia, khi đi mua vàng ngày vía Thần Tài, người dân nên chọn cửa hàng vàng có uy tín, đảm bảo chất lượng; nên mua loại nhẫn tròn trơn 0,5-2 chỉ, chọn loại ép vỉ để thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Nếu mua vàng miếng thì cần phải có số seri, kiểm tra tuổi của vàng, cũng như hóa đơn chứng từ để tránh mua phải vàng rởm.

Mua gì ngày vía Thần Tài để đón tài lộc?

Trong ngày vía Thần Tài, không cần mua vàng, mọi người có thể mua một chút bạc. Hoặc, đơn giản hơn là mua trang sức bằng kim loại đeo bên người để lấy may mắn cả năm.

Một cách khác để lấy may mắn trong ngày này đó là mua món đồ mà mình thích. Nếu là chị em có thể là chiếc váy đẹp hoặc một đồ vật hữu ích cho gia đình, một chiếc vé số để thử vận may.

Vào ngày này, mọi người cũng có thể mua về nhà 1 số vật phẩm phong thủy để lấy may như tượng phật a di lặc, cóc 3 chân, tượng Thần Tài…

Trong ngày Thần Tài, mọi người mua hàng nên mặc cả giá đồ. Không hẳn vì đồng tiền nhưng đó cũng là cách giúp gia đình thêm may mắn.

Ghi nhớ bài cúng, văn khấn Thần Tài – Thổ Địa

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là:…………………………………Tuổi:…………………..

Ngụ tại………………………………………………………………………..

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm…………………(âm lịch).

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị và chư vị tôn Thần.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!