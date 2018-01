Nhà hàng nấu toàn trứng nhưng cực hút khách ở Dubai

Raju Omlet – nhà hàng chuyên chế biến các món ăn từ trứng tại Dubai Ở Dubai, cộng đồng người Ấn Độ chiếm số lượng khá đông đảo. Vì vậy, số lượng nhà hàng Ấn Độ tại đây cũng tăng lên nhanh chóng, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến nhà hàng Raju Omlet. Phong cách trang trí của quán luôn gắn liền với trứng Là một nhà hàng chuyên dùng trứng làm món chủ đạo, thực đơn và phong cách trang trí ở đây đều gắn liền với nguyên liệu quen thuộc này. Quá nửa số món ăn đều được làm từ trứng, bao gồm cà ri trứng, bánh trứng cuộn, trứng rán…và vô vàn cách phối nguyên liệu với trứng độc đáo khác. Ngoài ra, ở đây cũng bán một số món ăn vặt truyền thống đặc sắc của Ấn Độ. Đồ uống đi kèm ở Raju Omlet thường là trà sữa Ấn Độ. Mùi hương thơm nồng độc đáo của món đồ uống này chắc chắn sẽ hạ gục bất kỳ thực khách nào. Thực đơn khá phong phú với quá nửa số món ăn đều được làm từ trứng Bạn có thể ghé thăm nhà hàng này gần ga Metro, đường Sheikh Zayed Road, Al Quoz, Dubai. Mức giá trung bình cho mỗi khách là 20 – 30 AED (~123.000 – 185.000 VNĐ). Theo các thực khách từng tới đây thưởng thức, món ăn ở đây có vị khá ngon và đậm đà. Một số món ăn của nhà hàng: Bánh trứng cuộn Cà ri trứng Món trà sữa Ấn Độ thần thánh, đủ sức hạ gục bất kỳ thực khách khó tính nào

