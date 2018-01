Sườn kho tiêu mềm thơm, cay nồng ăn xong vẫn thòm thèm

(Dân Việt) Món sườn kho tiêu ăn với cơm nóng hay xôi đều rất ngon, miếng sườn đậm đà cay cay hương vị mùi tiêu. Cách làm món sườn kho tiêu vô cùng đơn giản, mang đến cho bạn cùng gia đình một bữa cơm ngon "hết sảy", ăn xong vẫn thấy thèm.

Sườn kho tiêu Chuẩn bị nguyên liệu: - 700gr sườn non - 1 thìa tiêu đen - 1-2 thìa đường - 1 củ hành khô - 1 củ tỏi - 1-2 thìa nước mắm - 1 thìa hạt nêm - 1 thìa nước tương - Nước hoặc nước dừa tươi càng ngon Nguyên liệu Hướng dẫn cách làm: - Bước 1: Sườn rửa sạch rồi thấm khô sau đó chặt sườn thành các miếng vừa ăn. - Bước 2: Đặt 1 nồi nước lên bếp đun cho sôi thì cho sườn vào chần sơ qua khoảng 1 phút, vớt sườn ra rửa lại với nước lạnh cho sạch rồi để ráo nước. - Bước 3: Hành khô+ tỏi bóc sạch vỏ rồi đem đập dập, băm nhỏ. - Bước 4: Cho sườn vào tô cùng với hành, tỏi băm sau đó thêm hạt nêm, tiêu, nước mắm rồi đảo đều và ướp sườn 30 phút cho ngấm gia vị. - Bước 5: Sau thời gian ướp sườn bạn cho chảo sâu hoặc nồi lên bếp, tiếp theo cho đường, 2 thìa nước và thắng cho nước đường chuyển màu cánh gián. Sau đó cho tất cả sườn đã ướp gia vị vào xào, đảo đều xào cho miếng sườn săn lại, hơi xém bề mặt và dậy mùi thơm rồi thêm nước tương vào cùng. - Bước 6: Đảo đều cho sườn ngấm đều màu sau đó thêm nước hoặc nước dừa tươi vào sâm sấp vừa ngập sườn là được. Đậy vung đun cho sườn sôi lên thì hạ lửa nhỏ vừa, tiếp tục kho cho tới khi sườn rút cạn bớt nước, trong quá trình kho sườn thi thoảng đảo đều là được. Bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, khi miếng sườn ngả màu vàng và mềm thì rắc thêm 1 chút tiêu là tắt bếp, lúc này nước kho sườn sẽ còn lại 1 chút ít. Trút sườn ra đĩa sau đó rưới nước sườn còn lại lên trên, thưởng thức khi món ăn nóng hổi là ngon nhất.

Tag: cach lam suon kho tieu, mon ngon tu suon, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon