Thực đơn cơm trưa với sườn kho và canh cải ấm lòng ngày gió lạnh

(Dân Việt) Cùng vào bếp để xóa tan ngày nhàm chán với mâm cơm hấp dẫn, nhiều màu sắc, nhìn thôi đã muốn ăn ngay.

Thực đơn không chỉ thơm ngon mà còn rất bắt mắt Thực đơn hôm nay có: -Sườn non kho trứng -Rau củ xào tam sắc -Canh cải bẹ xanh cá thác lác -Tráng miệng: trái cây dầm sữa chua Sườn non kho trứng Sườn non chọn miếng xương nhỏ, dày thịt có dính chút mỡ khi kho sẽ béo và ngon hơn (nếu thích giòn của sụn thì chọn sườn sụn). Chặt sườn thành từng miếng vuông vừa ăn. Chần qua nước sôi có tí muối rồi rửa sạch. Cho dầu vào chảo, cho 1 thìa canh đường vào đun cho đến khi đường chuyển màu cánh gián thì tắt bếp, cho sườn vào trộn đều với hành tím băm, nước mắm, hạt nêm, tiêu xay trong 15 phút. Trứng luộc chín, lột vỏ (dùng trứng cút hoặc trứng gà ta, trứng nhỏ kho nhanh thấm ăn sẽ ngon hơn, không bị ngán). Bắc chảo nóng phi thơm tỏi, cho sườn vào xào với lửa lớn vừa, khi sườn săn thì cho nước dừa vào ngập mặt sườn, hạ lửa. Đậy nắp nồi kho đến lúc nước còn xâm xấp thì cho trứng vào kho chung, nêm gia vị vừa miệng, tiếp tục kho cho sườn mềm và ngấm gia vị. Kho đến lúc nước trong nồi gần cạn thì tắt bếp, dọn sườn kho trứng ra dĩa ăn với cơm nóng. Rau củ xào tam sắc Bắp ngon rửa sạch, chẻ đôi nếu quả to, cà rốt, đậu cove cắt đoạn vừa ăn. Thịt heo rửa sạch, băm nhuyễn, ướp thịt với gia vị khoảng 10 phút. Phi thơm tỏi băm trong chảo, cho thịt băm vào xào săn. Tiếp theo cho cà rốt, đậu cove và bắp non vào xào với lửa lớn, nêm gia vị vừa ăn. Rau củ mềm tắt bếp, rắc hành lá cắt nhỏ, xúc ra dĩa. Canh cải bẹ xanh cá thác lác Chả cá thác lác mua về trộn vào đầu hành lá hành lá băm nhuyễn, một chút nước mắm, đường, ít hạt tiêu. Dùng thìa lớn quết đều. Cải bẹ xanh cắt nhuyễn. Đun nồi nước sôi, dùng thìa múc từng miếng nhỏ chả cá thả vào nồi. Đun sôi tầm 5 phút để chả cá chín. Tiếp theo cho cải bẹ xanh vào, đun sôi lại, nêm nếm lại tùy theo khẩu vị, rắc gừng thái sợi vào. Tắt bếp, múc canh ra tô. Trái cây dầm sữa chua Trái cây các loại (xoài, thanh long, dưa hấu, táo..) chọn quả tươi ngon, rửa sạch, gọt vỏ, cắt hạt lựu. Cho trái cây và sữa chua vào chén trộn đều rồi thưởng thức. Trái cây dầm sữa chua ngon hơn khi dùng lạnh nên để vào tủ lạnh 30 phút trước khi ăn.

Tag: thuc don hang ngay, mon ngon moi ngay, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon