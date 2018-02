3 nữ diễn viên phim khiêu dâm Nhật Bản thành lập nhóm nhạc Kpop

(Dân Việt) Ngoài Yua Mikami, nhóm nhạc Honey Popcorn còn có sự tham gia của Miko và Sakura. Cả ba đều từng là diễn viên đóng phim khiêu dâm.

Cách đây ít ngày, thông tin Yua Mikami, nữ diễn viên khiêu dâm, đồng thời là cựu thành viên nhóm SKE48 sẽ ra mắt trong một nhóm nhạc Hàn Quốc gây xôn xao cộng đồng fan Kpop.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, nhóm nhạc này gồm 3 thành viên và 2 người còn lại đều từng là diễn viên khiêu dâm.

Hai thành viên khác tham gia nhóm nhạc Honey Popcorn gồm Miko và Sakura. Trước khi tham gia lĩnh vực đóng phim nóng, Miko, sinh năm 1995 từng hoạt động cùng nhóm NMB48 Okada Risako và Sakura là cựu thành viên Bakusute Sotokanda Icchome Ito Yuu, sinh năm 1991.

Trong khi đó, Yua Mikami sinh năm 1993. Cô vướng nhiều lùm xùm đời tư khi còn hoạt động tại Nhật Bản, ví dụ hình ảnh thân mật với Tegoshi Yuya (thành viên nhóm nhạc NEWS) hay uống rượu khi chưa đủ tuổi… Cả ba cùng trực thuộc công ty chuyên quản lý các diễn viên khiêu dâm.

Ngày 26.2, để thông báo màn ra mắt, Yua Mikami đã chia sẻ tấm poster của Honey Popcorn. Theo thông tin trên poster, nhóm sẽ tổ chức một buổi họp fan vào 14.3 tại hội trường Yes24 Live Hall (Seoul).

Sau khi thông báo việc ra mắt, nhiều hình ảnh nóng bỏng của bộ ba đã được cộng đồng fan Kpop chia sẻ và gây tranh cãi vì quá phản cảm.

Việc lần đầu tiên một nhóm nhạc gồm những thành viên từng đóng phim khiêu dâm ra mắt đã gây tranh cãi ở Hàn Quốc. Nhiều khán giả cho rằng với quá khứ “đen tối”, nhóm nên tìm công việc khác phù hợp hơn thay vì hoạt động tại thị trường khắt khe như Kpop.

Ở Hàn Quốc, nhiều nghệ sĩ vướng tranh cãi, đặc biệt là các vấn đề lạm dụng tình dục, lộ clip nóng... đều bị công chúng chỉ trích, tẩy chay. "Nữ hoàng nhạc phim" Baek Ji Young đã mất rất nhiều năm mới có cơ hội quay lại làng giải trí sau khi lộ clip nóng với người yêu, kiêm quản lý cũ.

Trước khi trở thành diễn viên phim khiêu dâm, Mikami Yuya là thành viên của SKE48, một nhóm nhạc thần tượng ở Nhật Bản. Cô sinh năm 1993 và nhiều lần bày tỏ sự yêu thích dành cho âm nhạc Hàn Quốc thông qua các bản cover như T.T, Signal, Knock Knock (Twice), Love Whisper (G-Friend), Cause You’re My Star (A Pink)…