Bằng Kiều mất giọng phải xin lỗi khán giả trên sân khấu

(Dân Việt) Dù không thể cất tiếng vì viêm họng nhưng nam ca sĩ vẫn cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng nhờ khả năng chơi guitar.

Đêm nhạc Luxury Concert - I’m In Love 2 diễn ra vào tối 7.3 chứng kiến sự góp mặt của đông đảo khán giả thủ đô yên mến giọng hát của nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình như Bằng Kiều, Quang Dũng, Thanh Hà, Minh Tuyết.

Tuy nhiên, điều không may xảy đến với chương trình khi Bằng Kiều mất tiếng. Đây là lần thứ hai kể từ ngày đi hát mà Bầu (tên thân mật của ca sĩ Bằng Kiều) phải tạ lỗi với khán giả của mình. Nghe anh nói thôi, nhiều khán giả đã rớt nước mắt xót xa.

Vẫn cố gắng hát “Tình bơ vơ” cùng Thanh Hà cùng sự hỗ trợ của nhóm bè nhưng nam danh ca có chất giọng nam cao vút cũng không thể hát hết ca khúc.

“Sự lượng thứ của quý vị là một ân huệ mà Bằng Kiều sẽ luôn ghi nhớ”, anh Bầu day dứt chia sẻ bởi khán giả không hề la ó, không hề giận dữ. Họ cảm thông bởi đây là điều bất khả kháng, họ hiểu nỗi buồn của Bằng Kiều đang phải chịu đựng.

Thay bằng phần trình diễn, Bằng Kiều dành tặng những cánh hoa tươi thắm cho những khán giả nữ có mặt trong chương trình như một lời xin lỗi từ đáy lòng mình.

Ngay lập tức, Minh Tuyết và Thanh Hà tiếp tục đốt lửa trên sân khấu cùng khán giả bằng những ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ.

Dù không thể hát nhưng Bằng Kiều tiếp tục nhận được những tràng pháo tay khi nhảy cùng vũ đoàn trong các ca khúc nước ngoài sôi động Daddy Coll, You’re Woman, I hate myself for loving you... với sự phối hợp ăn ý của hai giọng ca vàng Minh Tuyết, Thanh Hà.

Thay bằng phần góp giọng anh lập tức lấy thể hiện khả năng chơi nhạc cụ khi đánh guitar cho Thanh Hà hát ca khúc “I will service”, “Lambada”... thật chất, thật tình.