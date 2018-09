Bị tung tin là nhân tình của chính trị gia, Phạm Băng Băng phản ứng

(Dân Việt) Tuy vắng bóng trên truyền thông nhưng Phạm Băng Băng vẫn ủy thác cho luật sư để đâm đơn kiện.

Mới đây, theo trang Business Insider, Phạm Băng Băng dù vắng mặt trên truyền thông Trung Quốc nhưng vẫn kiện tỷ phú Quách Văn Quý, vì việc ông này tuyên bố nữ diễn viên có quan hệ tình ái với Phó chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Phạm Băng Băng đã ủy quyền cho luật sư để đâm đơn kiện tội phỉ báng, vu khống của Quách Văn Quý.

Phạm Băng Băng và ông Vương Kỳ Sơn

Nữ diễn viên gần như biến mất khỏi truyền thông vào đầu tháng 7 năm nay sau khi có thông tin cô bị cáo buộc trốn thuế ở Trung Quốc.

Luật sư của Phạm Băng Băng là Andrew Brettler đã xác nhận với tờ Business Insider rằng, họ đã đệ đơn kiện tại New York vào tháng 7 năm 2017, nhưng không bình luận về tình trạng của vụ án cũng như tránh các câu hỏi về tình hình hiện tại của Phạm Băng Băng. Luật sư này nói với The Mail rằng anh đã được Phạm Băng Băng ủy quyền hoàn toàn kể từ tháng 4 để làm việc về vụ việc liên quan tới tỷ phú Quách Văn Quý.

Tờ Business Insider dẫn lại nguồn The Mail cho hay, năm ngoái, tỷ phú Quách Văn Quý, có tên khác là Miles Kwok, đăng tải ít nhất 2 video trực tuyến cáo buộc Phạm Băng Băng đã có một mối quan hệ lâu dài với ông Vương Kỳ Sơn ở Bắc Kinh.

Tỷ phú Quách Văn Quý - người bị Phạm Băng Băng kiện

Ông Quách Văn Quý sống lưu vong ở Upper East Side, New York, Mỹ. Ông thường xuyên đăng những video dài hàng giờ chống lại các quan chức Trung Quốc, trên YouTube.

Tính xác thực của những tuyên bố của tỷ phú này trước đây được đưa ra xem xét. Theo tờ The New York Times, ông Quách Văn Quý từng tuyên bố mua căn hộ ở New York với giá 82 triệu đô la trong khi thực tế ông chỉ trả 67,5 triệu đô la.

Luật sư Andrew Brettler khẳng định: "Phạm Băng Băng chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ tình ái hay ngoại tình nào với ông Vương Kỳ Sơn, cũng như chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ chương trình hối lộ nào”.

Luật sư của Phạm Băng Băng phủ nhận tin đồn và kiện lại tỷ phú đã tung tin

Các ấn phẩm bằng tiếng Trung trong tuần qua đều suy đoán về nơi ở hiện tại của Phạm Băng Băng. Theo tờ Apple Daily của Hồng Kông, nữ diễn viên đã bị chính quyền thẩm vấn và không được phép rời khỏi nhà. Trong khi đó, các trang tin chính thống của Trung Quốc thận trọng không đề cập tới tình hình của Hoa đán này.