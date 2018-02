Bom tấn "Black Panther": Ghi điểm nhờ dàn diễn viên và vai phản diện quá chất

(Dân Việt) Bộ phim đầu tiên của riêng siêu anh hùng Báo Đen đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Trailer phim Black Panther - Chiến Binh Báo Đen

Mở màn cho mùa phim 2018 của Marvel Studios, Black Panther (Chiến Binh Báo Đen) được kỳ vọng là sẽ thổi một làn gió mới vào dòng phim siêu anh hùng. Và quả thật, bộ phim đã không phụ lại sự mong mỏi của khán giả khi nhận được cơn mưa lời khen và đạt điểm tuyệt đối trên trang đánh giá uy tín Rotten Tomatoes.

Dàn diễn viên đầy ắp "gương mặt thân quen"

Có thể nói, Black Panther ngay từ khâu casting diễn viên đã có chủ đích rất rõ ràng, bởi phim quy tụ dàn diễn viên da màu đang được săn đón nhất Hollywood hiện nay. Nếu như hai nam diễn viên chính là Chadwick Boseman (Vua T'Challa) và Michael B. Jordan (Killmonger) là những gương mặt rất được yêu thích trên sóng truyền hình, thì nữ diễn viên được mệnh danh là "kim cương đen" Lupita Nyong'o trong vai Nakia lại là một trong những niềm tự hào của người da màu trong vài năm trở lại đây, bởi cô đã chiếm được tượng vàng Oscar danh giá ở độ tuổi rất trẻ nhờ bộ phim 12 years a slave.

Dàn nữ chiến binh cực ngầu của Black Panther

Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ nhận ra một gương mặt rất ấn tượng trong năm 2017 vừa qua, đó là nam diễn viên Daniel Kaluuya (W'Kabi) - người thủ vai chính trong bộ phim kinh dị Get Out từng gây cơn sốt. Người vừa đoạt liên tiếp những giải thưởng danh giá như Emmy hay Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong series đình đám This Is Us - Sterling K. Brown cũng sắm cho mình một vai diễn có vai trò mấu chốt trong siêu phẩm này - người chú của đức vua T'Challa.

Với một dàn diễn viên đầy tài năng và có lượng fan hùng hậu, Black Panther vốn đã nắm trong tay một số lượng khán giả đáng kể. Chưa kể đến là phần diễn xuất trong phim rất đồng đều, có sự tung hứng giữa các diễn viên nên dường như không có một vai nào bị lép vế.

Loạt nhân vật phản diện "chất phát ngất"

Với những bộ phim dòng siêu anh hùng, nhân vật phản diện luôn là một yếu tố không thể thiếu, nếu như không muốn nói là cực kỳ quan trọng. Bởi nếu như nhân vật anh hùng được xây dựng đẹp đẽ, tài giỏi bao nhiêu, thì nhân vật phản diện lại càng phải tài giỏi ở mức tương xứng, ít nhất thì cũng phải khiến cho nhân vật chính "lao đao" khi đối mặt. Với Black Panther, cặp nhân vật phản diện đã khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Tạo hình và diễn xuất ấn tượng của "vua khỉ" Andy Serkis

Killmonger (Michael B. Jordan) và Klaue (Andy Serkis) là hai con người ở cùng một chiến tuyến khi họ mang tham vọng cướp được càng nhiều vibranium càng tốt, bởi đây là thứ kim loại quý hiếm, rắn chắc bậc nhất mà chỉ vương quốc Wakanda là đang sở hữu nhiều nhất. Độ tàn ác của hai nhân vật này cũng được cho là "một 9 một 10" mặc dù động cơ cướp vibranium của họ là hoàn toàn khác nhau.

Killmonger từ những giây phút xuất hiện trong trailer đã gây ấn tượng với người xem bởi vẻ bề ngoài dữ dằn, toàn thân bao phủ bởi những hình xăm lồi như vảy cá sấu. Klaue thì lại khiến khán giả phải rùng mình vì tạo hình có phần quái đản và bệnh hoạn, diễn xuất của Andy Serkis cũng "điên" không kém. Với cặp đôi này, người hùng Black Panther - đức vua T'Challa đã không ít phen rơi vào tuyệt vọng, nhưng cũng từ đó mà có thể trỗi dậy một cách mạnh mẽ, giành lại vương quốc của mình.

Văn hoá Châu Phi đậm nét

Ngay từ những ngày đầu công bố về phần phim riêng cho Black Panther, nhiều khán giả đã tỏ ra hoài nghi về sức hấp dẫn từ một siêu anh hùng da màu, tuy nhiên cũng không ít người lại rất hy vọng loạt phim này sẽ đập tan những suy nghĩ về vấn đề phân biệt chủng tộc, vốn vẫn là cơn sóng ngầm mạnh mẽ ở Hollywood. Với Black Panther, điều đáng mừng là phim đã thực sự tôn vinh nền văn hoá Châu Phi - nơi được cho là khởi nguồn của nhân loại.

Những màn đấu tay đôi sẽ làm mãn nhãn người hâm mộ

Văn hoá vương quốc và bộ lạc được đặt lên hàng đầu trong tác phẩm này, với 4 bộ lạc hình thành nên vương quốc Wakanda - một nơi mà cả thế giới nhìn vào sẽ chỉ thấy sự nghèo nàn và lạc hậu, nhưng ẩn sâu bên trong lại là những công nghệ tối tân khiến họ phải "mắt tròn mắt dẹt". Tư tưởng mẫu hệ cũng rất được chú ý khai thác trong câu chuyện của phim khi những nhân vật nữ có vai trò rất quan trọng, thậm chí mang tính mấu chốt. Chưa kể đến là dàn "nữ tướng quân" của vương quốc này với khả năng thiện chiến khiến đấng mày râu cũng phải nghiêng mình.

Phần âm nhạc của phim được sáng tạo phần lớn dựa trên những giai điệu đậm chất Châu Phi, bên cạnh đó cũng là những bản nhạc hiphop - đặc sản của người da màu và mang hơi thở hiện đại. Chính những nét nhạc này đã góp phần không nhỏ vào việc tạo cảm hứng cho người xem, khán giả sẽ không thể ngừng lắc lư theo tiết tấu của phim, cũng như phải rơi nước mắt khi xem những phân đoạn cao trào có sự bổ trợ của âm nhạc.

Toàn bộ phim được thiết kế theo phong cách truyền thống Châu Phi

Với sự đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu, có thể coi Black Panther là một luồng sinh khí mới của vũ trụ Marvel, sau khi một số nhân vật siêu anh hùng được cho là đang bị bào mòn bởi câu chuyện không còn mới mẻ. Cùng loạt nhân vật mới lạ, bối cảnh và một không gian hoàn toàn mới, Black Panther được cho là sẽ sớm trở thành một trong những con "át chủ bài" của nhà Marvel. Phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam với suất chiếu sớm từ ngày 21.2 (mồng 6 Tết) và khởi chiếu chính thức từ 23.2.2018.