Cách ăn mừng độc của Sơn Tùng, Huyền My trước chiến thắng của U23 Việt Nam

(Dân Việt) Dàn sao Việt tưng bừng đổ ra đường vì chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Tối 20.1, chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq làm bùng nổ niềm vui với người hâm mộ. Các sao Việt hòa chung không khí mất ngủ cùng trái bóng tròn. Bên cạnh những lời chúc mừng hân hoan trên facebook, sao Việt còn có những cách riêng thể hiện niềm vui chiến thắng.

Sơn Tùng làm điều bất ngờ khi biết chiến thắng của U23

Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP khi đang biểu diễn trong một đêm nhạc tại Hà Nội, thay vì khuấy động không khí với câu nói "Say Oh Yeah" quen thuộc đã thay vào đó bằng cụm từ "says Vietnam" và rủ khán giả hô to cùng mình. Trong tâm trạng phấn khích, Sơn Tùng M-TP chia sẻ: "Tùng nghĩ rằng đây không chỉ là chiến thắng của U23 Việt Nam mà còn là chiến thắng của cả Việt Nam chúng ta! Everybody says Vietnam!".

Huyền My hòa vào dòng người cổ vũ tuyển Việt Nam trên đường phố

Niềm vui chiến thắng còn lan tỏa sang cả các sao nữ. Á hậu Huyền My hòa vào dòng người đi motor ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Người đẹp chia sẻ: “Huyền My cũng như nhiều người hâm mộ nước nhà trước trận không nhiều niềm tin vì đối thủ mạnh như Iraq. Nhưng càng xem, My càng khoái và tăng dần tự tin khi thầy trò HLV Park Hang-seo chơi chững chạc và chắc chắn. Không chỉ Huyền My mà những người bạn Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc theo dõi trận đấu trên sân đã nức nở hạnh phúc khi chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên kỳ tích trong trận tứ kết giải U23 châu Á".

Huyền My theo dõi hơn 120 phút thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Người đẹp khẳng định: “Từ rất lâu rồi mới được thấy đội VN đá ngang ngửa với các ông lớn của châu Á bởi chiến thuật phong phú, khi phòng ngự phản công, khi tấn công tổng lực”.

"Hiện tại, tuyển U23 Việt Nam không sợ đối thủ nào, tôi cực kỳ khoái tinh thần cầu thủ. Loạt sút luân lưu nghẹt thở bởi mình để gỡ hoà khi sắp hết trận, các cầu thủ rất dễ bị tâm lý nhưng không ngờ họ giữ được cái đầu lạnh và sút 5 thành công cả 5. Người hâm mộ kỳ vọng có lẽ đến được bán kết đã là quá khủng khiếp rồi, tôi cũng chỉ dám kỳ vọng các cầu thủ tiếp tục tự tin, chơi chững chạc. Và tôi mong các cầu thủ đá hết mình và tận hiến bởi các cầu thủ tiến được đến chiến thắng này đã là kỳ tích thực sự. Chính những người mộng mơ nhất vào bóng đá nước nhà cũng chưa thực sự dám mơ khi giải khởi tranh" - Huyền My chia sẻ.

Thật khó ngờ một cô gái mong manh như Huyền My lại háo hức và đầy nhiệt huyết tới vậy khi Việt Nam chiến thắng vào vòng bán kết. Cùng với niềm tự hào, Á hậu đã "khàn cả cổ" vì cổ vũ.

Việt Anh, Anh Đức hòa vào dòng người đổ ra đường cổ vũ

Ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam, nam diễn viên Việt Anh và Anh Đức vai Khải Sở Khanh của Người phán xử đã ra đường ăn mừng cùng dòng người hâm mộ.

Hoàng Bách, Trần Lực nô nức cùng các nhóc tỳ

Nam ca sĩ Hoàng Bách “cảm thấy không thể tin nổi” khi xem bóng cùng gia đình đạo diễn Trần Lực. Hai ông bố cùng những nhóc tỳ cổ vũ cho bóng đá trong “cơn say” chiến thắng. Hoàng Bách vỡ òa cảm xúc, anh viết: “Bất chấp thời tiết giá lạnh, bất chấp đối thủ Iraq cao to gấp rưỡi, bất chấp quả phạt đền tưởng tượng của lão trọng tài xứ Kangaroo, bất chấp việc phải nằm sân liên tục vì bị đá xấu, chúng ta đã trở thành một trong bốn đội U23 mạnh nhất châu Á. Cám ơn huấn luyện viên Park Hang Seo, cám ơn các em và cả ê-kíp U23! Yêu các bạn thật nhiều".