Can Lộ Lộ bị "đuổi" khỏi showbiz vì chiêu trò và thích khoe thân giờ ra sao?

Người đẹp 33 tuổi ngoài đời ăn mặc giản dị, sống lặng lẽ rời xa showbiz.

Hình ảnh ăn mặc thiếu vải của một chân dài người Việt gần đây tại LHP Cannes 2019 khiến nhiều người liên tưởng tới mỹ nữ Trung Quốc - Can Lộ Lộ. Người đẹp họ Can nổi tiếng là lắm chiêu trò và đi lên nhờ hình ảnh khoe thân táo bạo vào năm 2011. Bị dư luận chỉ trích nặng nề, song mãi tới năm 2013 Can Lộ Lộ mới bị cấm xuất hiện trên đài truyền hình vì chụp ảnh cho trang bìa tạp chí FHM Singapore. Chân dài sinh năm 1985 còn bị dư luận đồng tình "đuổi" khỏi showbiz vì làm xấu mặt làng giải trí. Sau 8 năm, cuộc sống của Can Lộ Lộ có nhiều thay đổi. Hình ảnh mới nhất được cô đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Không ăn mặc hở hang, táo bạo, diễn viên 33 tuổi xuất hiện giản dị với áo sơ mi trắng, váy xếp ly trẻ trung. Trên thực tế, sau khi bị ngừng mọi hoạt động showbiz, Can Lộ Lộ đã thay đổi phong cách của mình từ năm 2017. Người đẹp dành nhiều thời gian bên gia đình, ăn mặc giản dị như bao người bình thường khác mỗi khi ra phố. Thậm chí, trên trang cá nhân, cô đào còn đăng tải nhiều câu nói triết lý về cuộc sống, gia đình. Trước đây, Can Lộ Lộ luôn bị gắn với hình ảnh ăn mặc phản cảm, táo bạo chốn công cộng. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp 8X lại gây chấn động dư luận vì phong cách thời trang hở đến 90% da thịt. Từ khi bị cấm vận, cô nàng không được xuất hiện trên sóng truyền hình hay các sự kiện lớn. Cô chỉ tham gia các sự kiện thương mại nhỏ do doanh nghiệp tổ chức. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 tới nay, Can Lộ Lộ chưa tham gia bất cứ sự kiện nào. Sự kiện thương mại gần đây nhất cô tham gia vào cuối tháng 10.2018. Xuất hiện tại sự kiện, Can Lộ Lộ thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi diện bộ cánh màu trắng mỏng như sương, khoe vòng 1 nảy nở. Đây là lần hiếm hoi từ năm 2017, cô đào 33 tuổi ăn vận sexy khi tham gia sự kiện. Vì o ép vòng 1 quá mức, Can Lộ Lộ bị lộ nội y. Là người hoạt ngôn, Can Lộ Lộ vui vẻ nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ. Nhiều fan là nam giới chen lên hàng đầu để được bắt tay người đẹp. Sau khi bị cấm xuất hiện trên đài truyền hình vào năm 2013, chân dài sinh năm 1985 vẫn khá đắt show sự kiện. Cuối tháng 9.2016, Can Lộ Lộ vẫn trung thành với phong cách gợi cảm. Từ đầu năm 2017, cô mới dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhiều người ngỡ ngàng trước những khoảnh khắc ăn mặc giản dị như thế này của Can Lộ Lộ ở ngoài đời. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sự thay đổi tích cực của chân dài từng khiến showbiz chấn động với các chiêu trò của mình cách đây 8 năm. Diễn viên 8X dành nhiều lời tốt đẹp dành cho cha trên mạng xã hội và không quên đăng tải hình ảnh cả nhà đi du lịch vui vẻ cùng nhau. Thỉnh thoảng, những hình ảnh chụp lén Can Lộ Lộ đi chợ quê được tung lên mạng khiến nhiều người bất ngờ và trở thành tâm điểm bàn tán. Can Lộ Lộ diện đồ thể thao đi tập thể dục cùng người thân. Rời xa showbiz, chân dài 8X có cuộc sống lặng lẽ và giản dị như bao người khác. Ngoài công việc nghệ thuật, cô đào tai tiếng còn làm từ thiện. Tết 2018, cô cùng một tổ chức thiện nguyện đã tới một tỉnh miền núi tặng chăn và áo ấm cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 1985 còn chăm chỉ đi chùa, cầu nguyện và ăn chay. Đầu tháng 6.2018, tờ QQ đăng tải hình ảnh Can Lộ Lộ đi hát ở quán bar với bộ đồ giống như váy ngủ. Hình ảnh được người hâm mộ chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Một số người cho rằng, có thể bức ảnh đã được chụp từ vài năm trước và chia sẻ lại nhằm mục đích tạo scandal bởi một năm trở lại đây, hình ảnh Lộ Lộ đã thay đổi ít nhiều theo hướng tích cực. Giữa tin đồn đi hát quán bar, Can Lộ Lộ không lên tiếng giải thích. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải hình ảnh đi lễ chùa cùng người thân. Hình ảnh giản dị của nữ diễn viên 33 tuổi khi ở nhà.

