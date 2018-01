Chân dài mặc bikini gây phản cảm trên chuyên cơ chở U23 Việt Nam

(Dân Việt) Mặc trang phục hở hang, chân dài này còn tươi cười chụp ảnh cùng dàn cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam và huấn luyện viên khiến nhiều người "ngán ngẩm".

Người đẹp mặc bikini "đốt mắt" trên chuyên cơ chở U23 VN là ai?

Ngoài những hình ảnh đẹp người dân Việt tưng bừng, tự hào chào đón các cầu thủ U23 Việt Nam trở về sau khi đạt thành tích xuất sắc tại U23 Châu Á thì cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ một số hình ảnh bị cho là "không đẹp" của một chân dài trong trang phục "thiếu vải" trên chuyên cơ chở U23 Việt Nam.

Chân dài này chính là người mẫu Lại Thanh Hương. Trên chuyên cơ chở các cầu thủ đội tuyển U23, cô mặc trang phục bikini nóng bỏng và không ngại tạo dáng bên dàn "người hùng" U23 Việt Nam. Thay vì được khen ngợi sở hữu đường cong lý tưởng, người đẹp này nhận nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng.

Được biết, Lại Thanh Hương tham gia sân chơi Người mẫu Việt Nam từ mùa đầu tiên (2010) và bị loại ở tập 4. Sau đó, năm 2013, cô tiếp tục thi Siêu mẫu Việt Nam, đoạt giải phụ Siêu mẫu phong cách. Gương mặt cô thay đổi khá nhiều so với trước đây.

Năm 2017, Thanh Hương trở lại thi đấu ở mùa giải All stars và dừng chân ở top 8. So với dàn thí sinh Next Top Model, chân dài gốc Thanh Hóa thường bị nhận xét vóc dáng đầy đặn, không phù hợp với tiêu chí của sàn catwalk.

