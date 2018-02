Cường Đô la hạnh phúc khoe quà tặng sinh nhật của con trai Subeo

(Dân Việt) Sau lùm xùm rạn nứt với bạn gái Đàm Thu Trang, cặp đôi dường như đã tái hợp, doanh nhân Cường Đô la lại hạnh phúc khoe món quà sinh nhân con trai Subeo tặng.

Năm nào cũng vậy, món quà sinh nhật từ Subeo luôn là điều khiến Cường Đô la hạnh phúc nhất. Năm ngoái, anh cũng gửi lời cảm ơn con trên trang cá nhân. Năm nay, Cường Đô la tiếp tục viết status và khoe món quà con trai Subeo tặng sinh nhật trên trang cá nhân.

"Cảm ơn con! Bố yêu con"- ông bố hạnh phúc viết trên trang cá nhân.

Kể từ khi có con, Cường Đôla từ một "cậu ấm" ăn chơi khét tiếng đã trở thành một người cha được ngưỡng mộ khi luôn ân cần chăm sóc con trai bé bỏng. Anh luôn đóng vai trò là "người bạn" thân thiết bên con.

Tấm thiệp con trai Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà viết tặng cha nhân ngày sinh nhật rất đáng yêu.

Cậu bé còn tinh nghịch chui vào một chiếc hộp lớn để làm bố bất ngờ.

Dù tan vỡ hôn nhân với Hồ Ngọc Hà, nhưng doanh nhân 34 tuổi và nữ ca sĩ không ngừng cố gắng để bù đắp cho Subeo. Cả hai cũng mong muốn được làm bạn với nhau vì con. Ngay cả khi anh có bạn gái mới, Cường Đôla vẫn không quên dành sự ưu tiên hàng đầu cho con trai của mình.

Dịp sinh nhật năm ngoái, doanh nhân sinh năm 1982 xúc động viết trên trang cá nhân: "Sweetest thing just happened! Thanks so much my lovely son, you mean everything to me" (Tạm dịch: Điều ngọt ngào nhất vừa xảy ra! Cảm ơn con trai yêu quý rất nhiều, con là tất cả với ba").

Cường Đô la luôn dành thời gian chơi cùng con trai nhỏ.

Bức ảnh anh ngồi cắt móng tay cho Subeo khiến nhiều người cảm động.