Dàn thí sinh chuyển giới từng gây “bão” trên sóng truyền hình Việt

(Dân Việt) Họ đều là những người được đông đảo khán giả dành nhiều sự chú ý bởi bản lĩnh, tài năng khi tham gia các cuộc thi truyền hình.

Vài năm trở lại đây, thí sinh chuyển giới có mặt ở các cuộc thi truyền hình đã không còn là chuyện quá xa lạ. Thi thoảng, khán giả lại được chứng kiến một thí sinh chuyển giới “gây bão” sóng truyền hình vì tài năng, nhan sắc…

Hương Giang Idol

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu như không nhắc đến Hương Giang Idol trong danh sách những thí sinh gây “bão” sóng truyền hình. Trước khi công khai chuyện phẫu thuật chuyển giới, Hương Giang từng ghi danh tại cuộc thi Vietnam Idol 2010 với tên thật - Nguyễn Ngọc Hiếu nhưng thất bại. Đến năm 2012, Hương Giang tiếp tục tham gia cuộc thi này và lọt top 4 của chương trình.

Cũng trên sóng truyền hình Vietnam Idol, Hương Giang lần đầu lên tiếng thừa nhận là người chuyển giới và bắt đầu từ thời điểm này, cô được truyền thông, khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Thậm chí bố mẹ Hiếu cũng chỉ biết con trai đã tiến hành phẫu thuật chuyển giới thông qua chương trình này.

Hương Giang Idol trên sân khấu Vietnam Idol 2012, thời điểm này cô mới công bố đã phẫu thuật chuyển giới.

Sau cuộc thi, Hương Giang chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và trở thành cái tên gây “sốt” khắp các mặt báo. Cô được nhận xét là người chuyển giới đẹp nhất Việt Nam, khi sở hữu nhan sắc và thân hình nữ tính, gợi cảm không thua kém bất kỳ hotgirl nào.

Lê Thiện Hiếu

Tham gia cuộc thi Sing My Song 2016, Lê Thiện Hiếu mau chóng là thí sinh được truyền thông, khán giả “săn đón” nhiều nhất khi tạo nên hiện tượng nhờ ca khúc tự sáng tác mang tên Ông bà anh. Đặc biệt, Lê Thiện Hiếu còn gây bất ngờ hơn khi trên sân khấu cuộc thi, anh tiết lộ từng sinh ra trong hình hài một người con gái với cái tên Lê Phương Thảo. Trước khi đăng ký ghi danh tại Sing My Song 2016, anh đã mất một năm để phẫu thuật thay đổi hình hài như hiện tại.

Nói về quyết định chuyển giới, Lê Thiện Hiếu cho biết: "Đó giống như một ước mơ của tôi từ lâu rồi nhưng không đủ dũng cảm để làm. Quyết định đó không xảy ra trong một sớm một chiều mà là cả một quá trình để tích lũy sự can đảm. Khi đủ can đảm, tôi mới dám thực hiện ước mơ và chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Số tiền để thực hiện liệu trình là tiền do tôi tiết kiệm được từ việc đi hát ban nhạc ở Thái Nguyên. Thật ra, thời gian đầu tôi lo lắng lắm nhưng nhờ có nhiều anh em xung quanh giúp đỡ và chỉ bảo những nơi uy tín để làm, bác sĩ giỏi để khám nên tôi mới an tâm phần nào".

Lê Thiện Hiếu - thí sinh gây "bão" tại chương trình Sing My Song 2016.

Đến nay, Lê Thiện Hiếu đang theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và nỗ lực từng ngày để vượt qua cái “bóng” quá lớn của ca khúc Ông bà anh.

Cherry Minh Ngọc

Xuất hiện trong chương trình Thách thức danh hài, Cherry Minh Ngọc nhanh chóng thu hút khán giả với tài diễn hài dí dỏm, tự nhiên và thông minh của mình. Sở hữu vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng, nhiều người không nghĩ Cherry Minh Ngọc là một người chuyển giới. Khi tham gia chương trình, cô chia sẻ quá khứ từng là một chàng trai.

Chia sẻ về việc quyết định chuyển giới, Minh Ngọc tâm sự: “Sau khi chuyển đổi giới tính thành phụ nữ, cuộc sống tôi thay đổi tất cả. Mọi thứ đối với tôi đều từ con số 0. Mà trên đời này, điều khó khăn và chán nản nhất là khi chúng ta phải bắt đầu lại từ con số 0. Tôi biết và bất chấp tất cả vì khát khao trở thành phụ nữ quá lớn. Khi trở về Việt Nam, tôi phải tập thích nghi với thân hình phụ nữ, từ lời ăn tiếng nói đến tính cách phải nhẹ nhàng và trở nên điềm đạm hơn. Cuộc sống tôi thoải mái hơn, tôi tự do mặc những trang phục mình thích mà không sợ ai nhòm ngó. Cơ hội công việc đến cũng nhiều hơn. Nói chung quyết định này làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi”.

Minh Ngọc nữ tính khi tham gia Thách thức danh hài.

Ngoài đời, Cherry Minh Ngọc là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội qua những clip hài tự quay. Cô chính là người thành lập Diễn đàn thế giới thứ ba dành cho thành viên đồng tính.

Lan Phương

Ngay từ khi có mặt tại vòng casting cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2013, Lan Phương đã nhận được sự chú ý lớn bởi gương mặt, cách tạo dáng... khá giống ca sĩ Thủy Tiên. Cho đến ngày casting thứ hai của chương trình, mọi người mới được biết cô chính là người chuyển giới. Trước đó, gần như không ai trong BTC hay BGK và cả các thí sinh cùng tham Next Top Model biết thân phận thực sự của Nguyễn Ngọc Lan Phương.

Lan Phương hiện sinh sống tại TP. HCM và thường xuyên xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang phía Nam.

Lan Phương chia sẻ, cô tên thật là Hồng Phát, đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ 7 năm trước khi tham gia cuộc thi nên đến hiện tại, cơ thể hầu như giống hoàn toàn một phụ nữ. Dù không vào được những vòng trong của chương trình nhưng ngờ vẻ ngoài quyến rũ, sexy, chiều cao vượt trội nên Lan Phương đã có cơ hội sải bước trên nhiều sàn diễn với vai trò người mẫu suốt nhiều năm nay.

Bảo Ngọc

Cũng từng được nhận xét là bản sao Thuỷ Tiên khi sở hữu gương mặt khá giống giọng ca Giấc mơ tuyết trắng, tuy nhiên, Bảo Ngọc lại khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực hơn cả trước thông tin là người đẹp chuyển giới khi tham gia chương trình Master Chef phiên bản Việt.

Bảo Ngọc từng đoạt danh hiệu Hoa khôi trong một cuộc thi dành cho người chuyển giới năm 2010. Sau cuộc thi kể trên, Bảo Ngọc còn góp mặt trong một MV của Don Nguyễn vì tình bạn thân thiết với nam ca sĩ này.

Bảo Ngọc sở hữu nhiều nét đẹp giống nữ ca sĩ Thuỷ Tiên.

Quốc Trí

Xuất hiện trong cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy, nam thí sinh Quốc Trí từng khiến khán giả và ban giám khảo thích thú với phần trình diễn khá chuyên nghiệp, ấn tượng. Tuy nhiên, sau khi giám khảo Tuyết Minh nhận xét màn biểu diễn của Quốc Trí “mang đến hình ảnh một cô gái đẹp”, chính anh đã lên tiếng giải thích mình là người chuyển giới.

Quốc Trí thừa nhận bản thân là người chuyển giới ngay trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy.

Quốc Trí chia sẻ, trước đó hơn 1 năm, việc nói ra giới tính của mình rất khó. Tuy nhiên đến nay, Quốc Trí đã có thể tự tin nói mình là con gái để sống đúng với bản năng và mong ước của mình. Theo đuổi nghề vũ công, Trần Lê Quốc Trí thấy mình luôn cô độc vì không được gia đình ủng hộ. Lâu nay thí sinh một mình tìm tòi, luyện tập, theo đuổi niềm đam mê.