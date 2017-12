Hương Tràm "tuyên chiến" ngầm với Chi Pu khi ra MV gần như cùng ngày?

(Dân Việt) Lên ngay sau MV của Chi Pu chỉ 1 ngày, cùng hát nhạc EDM và nhảy vô cùng bốc lửa, Hương Tràm dường như muốn tuyên chiến với Chi Pu?

Chi Pu tung ra MV mới "Talk To Me" vào ngày 21.12 thì ngay hôm sau 22.12, Hương Tràm cũng ra mắt MV "I Want You Now" ăn mừng việc kênh Youtube của nữ ca sĩ đã đạt được nút bạc. Được biết, MV của Hương Tràm đáng lẽ được ấn định tung ra vào ngày 24.12, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà bất ngờ MV được tung ra vào tối 22.12, không hề kèn trống tung teaser hay poster gì trước đó cho sự trở lại hoành tráng này. Chẳng lẽ "Tràm thích thì Tràm tung MV" thôi?

Sau tất cả những tranh cãi và thị phi xoay quanh Chi Pu mà chính Hương Tràm là người có phát ngôn "châm ngòi", thì việc Hương Tràm tung MV chỉ sau 1 ngày cùng nhiều điểm trùng hợp với MV của Chi Pu càng làm khán giả nghĩ rằng phải chăng Hương Tràm đang ngầm "tuyên chiến" với Chi Pu?

MV Talk To Me của Chi Pu do ekip đạo diễn Ứng Duy Kiên thực hiện, xoay quanh câu chuyện về mối tình của nữ diễn viên xiếc xinh đẹp.

Cô vướng vào lưới tình với một anh chàng điển trai nhưng lại hết mực đào hoa. Sau nhiều lần phát hiện người yêu lăng nhăng với các cô gái khác, ở nữ chính có sự giằng xéo giữa tình yêu, sự chiếm hữu, hờn ghen và thậm chí là hành động trả thù chàng trai vì sự phản bội…hình ảnh Chi Pu hoá thân theo phong cách cổ điển, nhưng cũng nhảy khá bốc lửa .

MV của Hương Tràm không kém cạnh. Trút bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng của bản hit đình đám “Em gái mưa”, Hương Tràm lột xác đến bất ngờ với hình ảnh nóng bỏng và quyến rũ nhất từ trước đến nay trong MV nhạc dance “I Want You Now”.

Ca khúc I Want You Now là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy đã biến hoá Hương Tràm 360 độ từ dòng nhạc dance và vũ đạo ấn tượng. Trong MV, Hương Tràm hóa thân thành một cô gái “đa nhân cách” vừa mong manh, dịu dàng đắm say nhưng đôi khi lại quyết liệt, đầy nóng bỏng. Thậm chí Hương Tràm nhảy còn "bốc lửa" hơn.

Cả Tràm và Chi trong MV đều là nữ chính bị bạn trai phản bội...Và dù cho có chung ý tưởng là trói buộc các anh người yêu đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng 1 cú knock-out của Hương Tràm dành cho Chi Pu nếu so về giọng hát.

Cùng chọn thể loại nhạc EDM, Chi Pu nhảy, Hương Tràm cũng nhảy.

Hương Tràm và Chi Pu đều là 2 cái tên nổi tiếng và có lượng fan riêng của mình, nhất là sau khi đã có sự va chạm với nhau xoay quanh hai chữ "ca sĩ" thì sự chú ý dành cho 2 cái tên này càng lớn. Chính vì thế mà tung sản phẩm âm nhạc cùng một thời điểm, chắc chắn sự so sánh là điều không thể tránh khỏi.

Rất nhiều ý kiến nhận định, MV của Chi Pu chỉ mới được tung ra chưa đầy 24h, chưa kịp hạ nhiệt và khiến cư dân mạng có thời gian bàn tán, thậm chí nhiều người còn chưa kịp xem MV của Chi Pu thì Hương Tràm bất ngờ "chiếm sóng". MV của Hương Tràm tung ra sau, chúng ta lại quá quen với cơ chế "cái gì mới nhất thường hiện lên đầu tiên" nên lợi thế hiển thị trên các mạng xã hội chắc chắn sẽ thuộc về Hương Tràm rồi.

Một trong rất nhiều ý kiến của khán giả cho rằng, khi cả 2 MV đều được ra mắt thế này, dù phần thể hiện MV có nhiều điều để soi đến mấy, có nhiều điểm trùng hợp ra sao thì cũng nên dành cho Hương Tràm một lời khen, bởi dù có MV lung linh đến mấy nhưng Hương Tràm vẫn "ăn đứt" Chi Pu ở khoản giọng hát.