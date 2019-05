Loạt sao nữ showbiz Việt chấp nhận đóng cảnh nóng khi chưa đủ 18 tuổi

(Dân Việt) Nhiều ngôi sao đã gây tranh cãi khi tham gia đóng cảnh nóng trong phim dù chưa đủ 18 tuổi.

Trà My đóng cảnh nóng khi mới 13 tuổi trong phim "Vợ ba".

Ngay khi trailer bộ phim "Vợ ba" vừa tung ra trailer, nữ diễn viên nhí của bộ phim Nguyễn Phương Trà My đã trở thành tâm điểm của sự chú ý với những cảnh phim vô cùng táo bạo. Khi khởi quay bộ phim này, Trà My mới 13 tuổi, việc để một diễn viên nhí đóng những cảnh quay như vậy đã khiến "Vợ ba" được dư luận cực kỳ chú ý.

Trà My đang trở thành cái tên được chú ý.

Ngoài những cảnh nhạy cảm với “người chồng màn ảnh" hơn cô rất nhiều tuổi, Trà My còn có nhiều hành động thân mật với diễn viên Maya (thủ vai người vợ 2). Đây được coi là bộ phim chạm ngõ điện ảnh của Trà My, một cô gái hiện nay vừa tròn 15 tuổi. Ngoài lề những tranh cãi, "Vợ ba" của đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) nhận được không ít lời khen ngợi dành cho diễn xuất và sự hy sinh của Trà My. Bộ phim đã được công chiếu ở 23 quốc gia và thu về tới 9 giải thưởng lớn, hứa hẹn sẽ tạo nên dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2004.

Angela Phương Trinh trong phim "Biết chết liền".

Năm 2013, Angela Phương Trinh gây sốc với khán giả khi tự tin đóng nhiều cảnh nóng trong Biết chết liền của Lê Bảo Trung. Với những phân cảnh ăn mặc khá mát mẻ trong bộ phim này, Angela Phương Trinh đã phá vỡ hình tượng đáng yêu mà mình xây dựng qua các bộ phim như Người mẹ nhí hay Kính vạn hoa. Tuy nhiên, dù có dàn diễn viên trẻ đẹp và đề tài độc đáo, Biết chết liền vẫn bị xếp vào thảm họa phòng vé vì nội dung nhạt nhẽo, cảnh phim rời rạc và đặc biệt có quá nhiều cảnh nóng không cần thiết.

Khi chấp nhận đóng cảnh tắm nude và yêu đương nóng bỏng với nam diễn viên Sơn Ngọc Minh, Angela Phương Trinh mới 17 tuổi. Mặc dù người đẹp khiến khán giả phải trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp và đường cong quyến rũ, nhưng những chi tiết khoe thân này bị cho rằng quá thừa thãi và không liên quan lắm đến mạch phim.

Kaity Nguyễn trong phim "Em chưa 18".

Sở hữu khuôn mặt dễ thương nhưng có thân hình bốc lửa, Kaity Nguyễn đã lọt vào mắt xanh của sản xuất Charlie Nguyễn và được giao vai chính trong bộ phim Em chưa 18. Ngay từ khi ra rạp, Em chưa 18 đã trở thành hiện tượng và khuấy đảo phòng vé năm 2017.

Kaity Nguyễn sở hữu nhan sắc gợi cảm.

Trong bộ phim này, Kaity Nguyễn đóng cặp cùng bạn diễn hơn 20 tuổi Kiều Minh Tuấn. Cả hai có nhiều cảnh thân mật khiến nữ diễn viên sinh năm 1999 ban đầu cảm thấy rất lo lắng. Cô đã phải đấu tranh tâm lý để vượt qua áp lực khi phải đóng cảnh nhạy cảm dù đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh.

Hoa hậu Hà Kiều Anh nổi tiếng với những cảnh táo bạo trên phim vào năm 16 tuổi.

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh từng tham gia phim Người tình trong mơ của đạo diễn Trần Phương. Đáng nói trong bộ phim này, Hà Kiều Anh phải tự mình thực hiện nhiều cảnh quay táo bạo. Cô vào vai một nữ sinh viên nghèo, làm nghề người mẫu khỏa thân để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả tiền học.

Giờ đã trên 40 tuổi nhưng nhan sắc của Hà Kiều Anh vẫn mặn mà, quyến rũ.

Cô gái Hà Kiều Anh lúc đó mới 16 tuổi nhưng đã chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật, trong một số cảnh quay, cô phải cởi bỏ hoàn toàn trang phục, có cảnh chỉ khoác lên người một chiếc khăn trắng mỏng tang. Sau này, người đẹp tiết lộ rằng trong lúc quay những phân đoạn phim như vậy, đạo diễn đều đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ còn lại quay phim, đạo diễn, Hà Kiều Anh và nam diễn viên Lê Tuấn Anh.

Lưu Đê Ly trong phim Moja Krew.

Cách đây 10 năm, Lưu Đê Ly cũng gây xôn xao dư luận khi thực hiện cảnh nóng trong bộ phim của Ba Lan - Moja Krew. Vào thời điểm đóng Moja Krew, Lee Balan đang là học sinh lớp 11, cô phải bảo lưu kết quả học tập để đi sang Ba Lan đóng phim. Trong phim, Lưu Đê Ly vào vai cô dâu trẻ người Việt, lấy một võ sĩ quyền Anh sắp chết.

Diễn viên Lưu Đê Ly.

Nữ diễn viên trẻ được yêu cầu thực hiện 2 cảnh nóng, đây được coi là những chi tiết quan trọng trong mạch phim. Cô từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy sốc và sợ hãi khi phải diễn những cảnh táo bạo đến vậy. Thậm chí, cảnh phim phải quay đi quay lại tới 6 lần mới hoàn thành xong.

Thùy Anh trong phim "Đập cánh giữa không trung".

Một mỹ nhân khác đã thành công phá bỏ hình tượng bị cộp mác “gái ngoan” của showbiz chính là diễn viên Thùy Anh. Năm 18 tuổi, Thùy Anh chấp nhận thử thách đóng vai diễn nặng ký trong bộ phim Đập cánh giữa không trung. Sự lột xác ngoạn mục của cô bé Phan Linh trong Bộ tứ 10A8 ngày nào đã giúp đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận giải "Phim hay nhất" tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Venice năm 2014.

Thùy Anh hiện đã Nam tiến và có nhiều vai diễn trên màn ảnh.

Thùy Anh chia sẻ cô cũng từng e dè kịch bản này vì có cảnh nóng với Trần Bảo Sơn. Bên cạnh đó, nhân vật của cô phải trải qua nhiều diễn biến tâm lý phức tạp mà một cô gái 18 tuổi như Thùy Anh chưa từng trải qua. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thùy Anh tạo nên một nhân vật Huyền mang thai ngoài ý muốn rất sống động và thực tế, cô khiến khán giả cảm nhận được sự cô đơn, lạc lõng đến cùng cực mà nhân vật này phải chịu đựng.