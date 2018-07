"Mỹ nữ qua đêm với 100 đàn ông" khoe dáng bốc lửa

(Dân Việt) Jenny Thompson từng tiết lộ việc qua đêm với Wayne Rooney, khiến gia đình danh thủ Anh điêu đứng.

Jenny Thompson là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Ex On The Beach. Vì tình trường phức tạp, Jenny Thompson bị gán với biệt danh "gái gọi" nổi tiếng Anh Quốc. Thậm chí, từng có lời đồn rằng 1.200 bảng Anh (khoảng 36 triệu đồng), các chàng trai có thể mời Jenny đến "phục vụ" tận tình.

Trong một kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha mới đây, Jenny Thompson lại khiến các quý ông phát sốt vì hình thể bốc lửa.

Người đẹp sinh năm năm 1973 thả dáng thư giãn, nghỉ ngơi giữa cát và nắng gió.

Xuất thân từ vận động viên bơi lội nên cô có thể hình săn chắc hoàn hảo đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh tham gia các show truyền hình, cô còn làm người mẫu ảnh.

Jenny Thompson từng viết sách nói về đời tư vào năm 2013 và cuốn sách bán khá chạy. Theo The Sun, người đẹp 23 tuổi từng thừa nhận đã ngủ với hơn 100 người đàn ông trong đó có cả những ngôi sao Ngoại hạng, nổi bật nhất là Rooney và Balotelli.

Năm 2010, Jenny Thompson tố danh thủ Wayne Rooney gạ tình cô và sau đó hai người đã qua đêm với nhau. Câu chuyện này khiến gia đình cầu thủ nước Anh gặp sóng gió.

Đặc biệt, vào thời điểm người đẹp thông báo đang mang bầu năm 2013, nhiều tài tử và cầu thủ đều "lo sốt vó". Bản thân Jenny cũng không biết cha của con mình là ai nên dự định làm xét nghiệm ADN.

Trong lúc mang thai, kiều nữ này vẫn tự hào vì nhận được không ít lời tán tỉnh từ các chàng trai. Danny Simpson, hậu vệ Newcastle thậm chí còn nài nỉ xin ảnh chụp bụng bầu của cô nàng. Sau khi nhận được ảnh, Danny tấm tắc khen Jenny vẫn còn rất sexy.