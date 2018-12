Ngoại truyện của Fast & Furious nằm trong Top bom tấn 2019

(Dân Việt) Jason Statham cùng Dwayne Johnson sẽ tái ngộ trong sự chờ đón của người hâm mộ.

2018 được coi là một năm khá thành công với hãng phim Universal khi sở hữu hàng loạt những siêu phẩm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả khán giả đại chúng cũng như giới chuyên môn. Bước sang năm 2019, ông lớn này tiếp tục tung ra những bom tấn đặc sắc. Trước tiên phải kể tới phần ngoại truyện của Fast & Furious.

Hobbs and Shaw (02.08.2019)

Thông tin về sự trở lại của Fast & Furious vào tháng 8 năm 2019 đang tạo ra cơn sốt không nhỏ với người hâm mộ của loạt phim “hốt bạc” bậc nhất Hollywood này. Với cái tên được tiết lộ đến thời điểm hiện tại là Hobbs and Shaw, nội dung của phần phim ngoại truyện này cũng đã được hé lộ phần nào.

Hobbs and Shaw sẽ là câu chuyện giữa hai người tưởng như không đội trời chung là Đặc vụ An ninh Ngoại giao Mỹ Luke Hobbs (“The Rock” Dwayne Johnson thủ vai) và tên tội phạm đánh thuê khét tiếng Deckard Shaw (Jason Statham thủ vai) khi họ bất đắc dĩ phải bắt tay hợp tác nhằm ngăn chặn âm mưu của trùm phản diện cực nguy hiểm trong diện bí ẩn Brixton (do nam tài tử Idris Elba thủ vai).

How To Train Your Dragon: The Hidden World (06.02.2019)

Ngay từ đầu năm 2019, các khán giả Việt Nam, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi sẽ được đón chào sự trở lại của cặp bạn thân Hiccup – Răng Sún trong How To Train Your Dragon: The Hidden World (Tựa Việt: Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn). Tác phẩm được đánh giá là một trong những thương hiệu thành công nhất nền điện ảnh Hollywood này hiện đang được vô cùng ngóng chờ, ngay từ những ngày đầu tiên khi đoạn trailer đáng yêu, hài hước nhưng không kém phần xúc động được tung ra.

Happy Death Day 2U (15.02.2019)

Bộ phim kinh dị về vòng lặp thời gian thành công nhất về mặt doanh thu trong vòng 5 năm trở lại đây sẽ chính thức tái xuất với phần tiếp theo mang tên Happy Death Day 2U (Tựa Việt: Sinh Nhật Chết Chóc 2). Ngay từ khi những thông tin ít ỏi vừa mới được hé lộ, phim đã gây ra một cơn sốt không nhỏ với các mọt phim. Trong phần phim này, cô nàng “Queen Bee” Tree Gelbman (thủ vai bởi Jessica Rothe) sẽ tái nhập vào vòng lặp thời gian để tìm hiểu lý do vì sao cô đã phải đối mặt với nó ở phần phim đầu tiên. Hơn nữa, Tree sẽ một lần nữa đối mặt với người bạn cùng phòng “tốt bụng” Lori – người đã được hồi sinh nhờ vòng lặp thời gian khi cô ta đang nung nấu ý định trả thù.

Us (15.03.2019)

Us là phim tiếp theo do đạo diễn Peele chỉ đạo sau Get Out – ra mắt năm 2017, có doanh thu 255 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới.

Nội dung của Us (Tựa Việt: Chúng Ta) sẽ kể về một gia đình gốc Phi 4 người cùng nhau đến một căn nhà ở bãi biển để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, mọi thứ không hề đơn giản, khi mỗi lần màn đêm dần dần buông xuống, cuộc sống của gia đình này dần trở nên hỗn loạn khi có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà tới.

Welcome to Marwen (22.03.2019)

Bộ phim chính kịch với phần hiệu ứng sống động và độc đáo Welcome To Marwen sẽ là một món ăn mới lạ được trình làng vào tháng 03.2019 dành cho các khán giả đam mê điện ảnh. Nội dung phim là câu chuyện màu nhiệm của Mark Hogancamp (Steve Carell) – một người đàn ông tật nguyền nặng và mất sạch toàn bộ kí ức. Khi toàn bộ niềm hy vọng đã mất, Mark kì công tạo ra một thị trấn kì diệu, nơi mà anh có thể được hàn gắn tâm hồn và trở thành một người hùng.

The Secret Life of Pets 2 (07.06.2019)

The Secret Life of Pets 2 (Tựa Việt: Đẳng Cấp Thú Cưng 2) – bom tấn hoạt hình dễ thương nhất màn ảnh rộng sẽ trở lại vào mùa hè năm 2019. Với việc tiếp nối câu chuyện của phần đầu tiên đã đốn tim hàng triệu người hâm mộ đã được phát hành vào năm 2016, câu chuyện của The Secret Life of Pets 2 sẽ tiếp tục theo chân đám thú cưng siêu quậy như chó Max, chó Gidget, mèo Chloe hay chú thỏ “lừa tình” SnowBall về những điều xảy ra trong cuộc sống của thú cưng sau khi chủ của chúng đi làm hoặc đi học hàng ngày.

Bộ phim thuộc thể loại kinh dị – hành động mang tên The Hunt do Craig Zobel làm đạo diễn đang là một dự án nằm trong vòng bí mật của hãng phim danh giá Universal hợp tác cùng “ông trùm kinh dị” Jason Blum. Khai thác đề tài cực kỳ mới lạ: những xung đột căng thẳng và đậm tính bạo lực giữa phe cánh hữu và phe cánh tả trong môi trường chính trị Hoa Kỳ, The Hunt hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm kinh dị chất lượng tiếp theo được ra lò trong năm 2019 của Universal.

Abominable (11.10.2019)

Trong tháng 10, câu chuyện phiêu lưu gian khổ qua những cung đường khắc nghiệt nhất thế giới của một nhóm thám hiểm dũng cảm trong tác phẩm hoạt hình 3D Abominable sẽ được ra mắt khán giả. Trải qua một hành trình dài 3000 dặm từ Thượng Hải đến vùng tuyết của dãy núi Himalaya, họ đã gặp một người tuyết Yeti trẻ. Và cũng trên ngọn núi đó, cuộc diện kiến một sinh vật ma thuật hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mà họ chưa từng ngờ tới.

Good Boys (18.10.2019)

Tác phẩm hài dán nhãn R của Universal trong năm 2019 – Good Boys là câu chuyện của một nhóm các thanh thiếu niên trốn học tham gia vào hành trình một ngày tới San Fernando để sửa món đồ chơi đã hỏng trước khi cha mẹ của chúng trở về nhà. Được coi như là sự kết hợp giữa Superbad và Sausage Party, Good Boys sẽ được chỉ đạo sản xuất bởi Nathan Kahane – cái tên huyền thoại đã tạo nên những cái tên chất lượng trên màn ảnh rộng như Oldboy, Don’t Breathe, The Disaster Artist…

The Addams Family (18.10.2019)

The Addams Family – thương hiệu gia đình quái dị nổi tiếng nhất nền văn hóa đại chúng Mỹ sẽ được tái hiện lại bằng một tác phẩm hoạt hình 3D, dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2019 tới đây. Dựa trên những trang truyện tranh nổi tiếng của tác giả Charles Addams được đăng trên tạp chí The New Yorker vào những năm 1930, trước đây tác phẩm này từng được chuyển thể thành một series phim truyền hình đen trắng cùng 2 phim điện ảnh thu hút được rất nhiều sự yêu mến của giới mộ điệu. Và trong phần reboot hoạt hình mới sắp ra mắt lần này, nội dung phim sẽ theo chân gia đình Addams khi cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi sự xuất hiện trước cửa nhà đầy bất ngờ một người dẫn chương trình truyền hình thực tế xảo trá, trong khi họ đang chuẩn bị đón chào họ hàng thân thích đến dự đại lễ kỷ niệm của cả gia đình.

Last Christmas (06.12.2019)

Phim là câu chuyện về hai nhân vật cô đơn đang gặp phải những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và họ vô tình tìm thấy nhau khi thời khắc tuyệt vời nhất của năm – lễ Giáng Sinh đang cận kề. Last Christmas sẽ có sự tham gia của “Mẹ Rồng” Emilia Clarke, soái ca của “Crazy Rich Asians” Henry Golding và nữ diễn viên gạo cội Emma Thompson.

Wicked (20.12.2019) và Cats (20.12.2019)

Vào dịp cuối năm 2019, hãng Universal cho ra mắt 2 tác phẩm được chuyển thể từ 2 vở kịch sân khấu nổi tiếng nhất – Wicked và Cats. Wicked là câu chuyện về hai người bạn không ngờ đến, Elphaba – một phù thủy độc ác phương Tây và Galinda – sau này đã đổi tên thành phù thủy tốt Galina, một người luôn phải cố gắng thoát khỏi những người có tính cách và quan điểm đối nghịch, ganh đua chỉ vì cùng sở thích.