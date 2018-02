Người đẹp "Tình dục là chuyện nhỏ" kết hôn cùng trai trẻ kém 18 tuổi

(Dân Việt) Cư dân mạng chúc mừng tin vui của nữ diễn viên 42 tuổi cùng người tình sinh năm 1994.

Một loạt trang tin Hàn Quốc đưa tin ngày 12.2 về việc nữ diễn viên Ham So Won kết hôn với người tình trẻ.

Nữ diễn viên Ham So Won cùng ông xã kém 18 tuổi

Ham So Won năm nay 42 tuổi, đang hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Cô đã đăng ký kết hôn cùng bạn trai kém 18 tuổi vào trung tuần tháng trước. Hai người hiện là vợ chồng hợp pháp, chỉ chờ ngày tổ chức lễ cưới.

Jin Hwa - bạn trai của nữ diễn viên Ham So Won - là một chàng trai trẻ tuổi. Anh sinh năm 1994, năm nay 24 tuổi. Hai người chênh lệch nhau 18 tuổi. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội, được coi là ngôi sao SNS. Trang cá nhân weibo của Jin Hwa thu hút hơn 200.000 người theo dõi (follow).

Đáng chú ý hơn, Jin Hwa có xuất thân là con nhà tài phiệt. Anh là con trai một chủ doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp, có quy mô rất lớn ở Trung Quốc.

Bất chấp sự phản đối từ hai phía gia đình, cặp đôi vẫn quyết định đăng ký kết hôn để đến với nhau. Sau khi hoàn thành xong thủ tục kết hôn, cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới và kỳ nghỉ trăng mật.

Nữ diễn viên "Tình dục là chuyện nhỏ" đã trở thành đóa hoa có chủ

Ham So Won là nữ diễn viên xinh đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Cô được biết đến qua bộ phim Tình dục là chuyện nhỏ (Sex is zero). Hiện tại, cô chuyển qua Trung Quốc phát triển sự nghiệp, tham gia phim điện ảnh Nữ đặc công Ameera.