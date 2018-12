Nhắn vợ Hari Won nhân 2 năm ngày cưới, Trấn Thành bị "bóc mẽ" điều này

(Dân Việt) Fan phát hiện trong 2 năm sau khi cưới, Trấn Thành viết lời nhắn gửi y chang dành cho vợ yêu.

Mới đây, Trấn Thành đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh hai vợ chồng nhí nhảnh ngọt ngào kèm lời nhắn tới bà xã Hari Won nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Nam danh hài viết: "Happy 2 year anniversary. Love you bà xã! Thanks for coming!" (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Yêu em, bà xã! Cảm ơn em đã đến bên anh).

Đáp lại , người đẹp Hàn Quốc cũng đăng tải hình ảnh hạnh phúc cùng ông xã kèm theo lời tâm sự hóm hỉnh: "Đã cưới hai năm. Vẫn yêu nhau đến giờ. Vẫn hợp về ăn uống, nói chuyện. Và mình phải tự nhủ rằng. À lấy người này là đúng. Cám ơn chồng".

Sau màn tương tác lãng mạn của cặp đôi, fan đã bất ngờ phát hiện chi tiết thú vị. Đó là những lời chúc của Trấn Thành không chỉ giản dị, mà nó còn giống y chang lời nhắn gửi năm ngoái mà anh gửi cho Hari Won.

Cụ thể. ngày này năm trước, Trấn Thành cũng kỷ niệm 1 năm ngày cưới với lời chúc: "Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, bà xã! Cảm ơn em đã đến bên anh!"

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp nghệ sỹ nổi tiếng và "hot" nhất của làng giải trí. Khi mới đến với nhau, cả hai gặp không ít rắc rối và lời gièm pha, trách móc của anti-fan.

Có người chỉ trích Hari Won bỏ rơi Tiến Đạt sau nhiều năm "nương tựa" vào rapper này để nổi tiếng. Có người lên án Trấn Thành hẹn hò với Hari Won khi nữ ca sỹ vẫn đang trong mối quan hệ với bạn trai.

Tuy nhiên, sau thời gian dài gỡ bỏ mọi hiểu lầm, Trấn Thành và Hari Won đã khiến công chúng phải ngưỡng mộ vì tình cảm của họ dành cho nhau.

Thời điểm mới cưới, Hari Won thừa nhận bản thân đã bị sốc văn hóa vì những sinh hoạt tự nhiên của chồng. Khi tham gia chương trình "Là vợ phải thế", nữ ca sỹ gốc Hàn cho hay, cô không nghĩ đến chuyện vợ chồng phải vào nhà vệ sinh cùng lúc.

Vậy mà, Trấn Thành lại đòi vào cùng với vợ khiến cô ngượng ngùng. Không những vậy, nghệ sĩ đa năng còn “xì ra cái này và cái kia”, đồng thời bắt Hari Won phải “chấp nhận và tận hưởng những điều này vì anh là chồng em”.

Ngoài ra, ở một chương trình khác, Hari bật mí khá nhiều điểm "lạ" về Trấn Thành như thích chơi búp bê, thích làm stylist cho vợ...Người đẹp gốc Hàn cho biết, ông xã thường xuyên mua trang phục cho mình, là người chọn đồ và thanh toán, còn cô chỉ việc thử đồ. Thậm chí, Trấn Thành còn rất hay mặc chung váy ngủ với Hari Won.

Trong khi đó, Trấn Thành lại thổ lộ trong chương trình "Đại chiến kén rể" rằng, 2 năm chung sống với bà xã Hari Won giúp anh nhận ra, người Hàn Quốc là những người sống nguyên tắc, lễ giáo và nề nếp.

Nhờ đó mà Trấn Thành cũng không còn định kiến về tính gia trưởng ở đàn ông Hàn Quốc, vì đàn ông Hàn Quốc hiện đại là những người rất lãng mạn và luôn quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình.

Hiện tại, vợ chồng Hari Won vẫn chưa sinh con. Trấn Thành từng chia sẻ lý do của việc này khi tham gia show "Khi đàn ông mang bầu" rằng: "Bạn bè hay nói xỏ tôi rằng, ‘Mày giàu có, tiền cũng nhiều hơn người ta sao không chịu sinh con?’, nhưng tôi là một đứa có suy nghĩ rất khác người.

Khi nào tôi là một người cha có đầy đủ bản lĩnh về kinh tế, về sự chịu đựng, đức hy sinh, không còn ham chơi nữa, đủ trình độ và tri thức để dạy con thì tôi mới sinh con.

Tôi không thể làm cha mà suốt ngày cứ để vợ réo: ‘Anh về chưa?’. Tôi muốn mình phải là một người cha tốt và không để con cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến ba nó”, Trấn Thành bày tỏ.

Ngoài ra, Trấn Thành thấu hiểu bà xã anh có cơ địa yếu, có tiền sử bệnh nên anh không nỡ để cô phải mang bầu.