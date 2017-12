Nhóm MissA tan rã, bồ cũ Lee Min Ho vẫn kiếm tiền "khủng" nhất

(Dân Việt) Suzy không còn chung nhóm MissA với 3 thành viên còn lại, mỗi người đều chọn hướng đi riêng.

Ngày 27.12, công ty giải trí JYP Entertainment thông bố nhóm nhạc nữ MissA chính thức tan rã sau 7 năm hoạt động. Con số 7 năm trở thành bức tường cố hữu khiến không ít nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn khó lòng vượt qua được.

MissA không vượt qua được "lời nguyền 7 năm"

Thành viên Jia đã kết thúc hợp đồng trực thuộc với JYP từ tháng 5.2016. Do đó cô là thành viên rời nhóm trước tiên. Min cũng có ý định ký tiếp hợp đồng sau khi kết thúc thời hạn vào tháng 4 năm nay. Vì vậy sau khi Min quyết định không ký tiếp, cả nhóm chính thức tan rã.

Hai thành viên Suzy và Fei kể từ năm 2015 đã tập trung cho hoạt động solo hơn là tham gia nhóm. Mỗi người đều đi theo con đường riêng, phát triển sự nghiệp âm nhạc mang màu sắc rõ rệt. Suzy còn được mệnh danh “tình đầu quốc dân” nhờ những vai diễn trong sáng.

Suzy - thành viên nổi bật nhất nhóm MissA

Suzy là thành viên nổi bật nhất trong nhóm cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Mới đây cô chính thức thông báo đường ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò nam diễn viên Lee Min Ho. Suzy cũng là ca sĩ có thu nhập nhiều nhất trong MissA. Trong năm 2017, Suzy liên tục đứng trong Top thu nhập của các ngôi sao thần tượng K-Pop. Năm qua, vai diễn của phim truyền hình Khi nàng say giấc giúp Suzy càng được yêu mến.

Thành lập từ năm 2010, nhóm MissA được yêu mến qua loạt ca khúc Bad girl Good girl, Only You, Good-bye Baby, Touch… Nhóm mang chất nhạc riêng, không đi theo đàn chị Wonder Girls. Thông báo tan rã của MissA khiến các fan hụt hẫng và tiếc nuối. Say 7 năm, nhiều nhóm nhạc Hàn không chỉ riêng MissA đều tuyên bố tan rã, trong đó có 2NE1, 4Minute, KARA, Wonder Girls, Sistar, Rainbow…

MV Only You của MissA