Những sao Hoa ngữ gây bất ngờ vì nói tiếng Anh như người bản địa

(Dân Việt) Những ngôi sao này "bắn" tiếng Anh chuẩn khiến người hâm mộ không khỏi bái phục.

Từ lâu người Trung Quốc nói chung cũng như các ngôi sao nổi tiếng Cbiz đều bị cho là kém tiếng Anh. Thực tế nhiều sao Hoa từng thể hiện trình độ tiếng Anh dở đến nỗi cư dân mạng xứ Trung "không kịp vuốt mặt" vì quá xấu hổ.

Triệu Lệ Dĩnh (trái) bị ném đá vì tiếng Anh quá tệ.

Đơn cử trường hợp ngôi sao Sở Kiều truyện - Triệu Lệ Dĩnh từng được chọn là gương mặt quảng cáo của Dior tại Trung Quốc và nói thông điệp "And you, what would you do for love" (tạm dịch: Bạn sẽ làm gì vì tình yêu). Triệu Lệ Dĩnh đã phát âm sai một câu nói đơn giản,

Một số người dùng mạng Weibo chế nhạo nữ diễn viên 30 tuổi "nói tiếng Anh như tiếng Trung". Họ cho rằng chọn Triệu Lệ Dĩnh là người đại diện của thương hiệu quốc tế là sự lựa chọn ngớ ngẩn từ nhãn hàng.

Huỳnh Hiểu Minh bị "ném đá" vì phát âm tiếng Anh quá dở.

Tương tự tài tử Huỳnh Hiểu Minh trở thành trò đùa trên mạng do phát âm tiếng Anh không chuẩn khi thể hiện ca khúc One world one dream chào mừng Olympic Bắc Kinh hồi năm 2008.

Ông xã Angelababy hát "Not at all" bị nhận xét là nghe như "Nao thai thao". Cụm từ này gắn với nam diễn viên trong thời gian dài, trở thành từ thịnh hành trên mạng lúc bấy giờ, thậm chí khiến anh bị ám ảnh đến mức trầm cảm.

Huỳnh Hiểu Minh cải thiện tiếng Anh trông thấy trong phim Những người bạn Trung Quốc.

Thế nhưng đừng tưởng sao vốn liếng tiếng Anh của sao Hoa ngữ chỉ dừng lại ở đó, bởi ngoài những nghệ sĩ vốn sẵn có môi trường tiếng Anh nhờ du học hay sống ở nước ngoài, không ít ngôi sao nhờ những lần phát âm dở tệ và bị "ném đá", đã quyết chí học tiếng Anh đến nơi đến chốn khiến người hâm mộ nể phục.

Huỳnh Hiểu Minh sau sự cố "Nao thai thao" đã đầu tư mời gia sư riêng về cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt để luyện tiếng Anh mọi lục mọi nơi với anh, mỗi tháng gia sư nhận được khoản tiền 40.000 NDT (137 triệu đồng) từ họ Huỳnh.

Ông xã Angelababy phát âm tiếng Anh khá chuẩn.

Kết quả Huỳnh Hiểu Minh đã lấy lại sự tự tin. Ví dụ tronng thời gian anh tham gia show thực tế Chinese Restaurant và được nhận xét là tuy vốn từ không nhiều, đôi khi phát âm chưa chuẩn nhưng rất chịu khó nói, không ngại sai. Tuy vậy khi tham gia bộ phim Những người bạn Trung Quốc thì khả năng tiếng Anh của ngôi sao Tinh trung Nhạc Phi đã có thể "bắn" không kém người bản ngữ.

Hồ Ca từng toát mồ hôi khi trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài.

Trước khi ngôi sao Anh hùng xạ điêu du học ở Mỹ, Hồ Ca từng bị các phóng viên nước ngoài khiến anh toát mồ hôi vì vốn tiếng Anh gần như "zero".

Thế nhưng sau khi du học trở về, Hồ Ca đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với người ngoại quốc hoặc sử dụng tiếng Anh khi đóng phim một cách lưu loát mà không cần phải lồng tiếng.

Hồ Ca nói tiếng Anh trong phim không khác người bản địa.

Mới đây, dự án truyền hình Trường Săn do Hồ Ca đóng vai chính vừa tiết lộ một phân cảnh “bắn” tiếng Anh tự tin của anh trong phim.

Khi thi tốt nghiệp cấp 3, Lý Băng Băng từng đạt 27 điểm cho môn tiếng Anh, tuy vậy đó chỉ là về lý thuyết. Năm 2007 nữ diễn viên có dịp hợp tác với Hollywood buộc Lý Băng Băng phải dành ra nửa năm củng cố lại tiếng Anh, mỗi ngày cô dành 6 – 7 tiếng cho việc học giúp cô thành công khi làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

Lý Băng Băng tự tin dùng tiếng Anh trả lời phỏng vấn phóng viên quốc tế.

Lý Băng Băng từng tự tin xuất hiện trên truyền hình Mỹ giới thiệu bộ phim Tuyết hoa mật phiến bằng giọng Anh – Mỹ chuẩn không cần chỉnh.

Ngoài ra rất nhiều sao nữ xinh đẹp của Cbiz cũng khiến người hâm mộ "mắt chữ A mồm chữ O" bởi khả năng tiếng Anh lưu loát và chuẩn ngữ điệu.

Dàn sao nữ Cbiz thể hiện trình độ tiếng Anh "thần sầu".

Trong clip dưới đây là phần thể hiện tiếng Anh xuất sắc củaác nữ diễn viên như Thang Duy, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni, Angela Baby, Dương Mịch,Trương Tịnh Sơ, Châu Đông Vũ, Trịnh Sảng. Trong đó Thang Duy là nghệ sĩ Trung Quốc nói tiếng Anh chuẩn và giống người bản địa nhất trong làng giải trí Trung Quốc.

Thang Duy tự tin phát biểu tiếng Anh tại lễ trao giải Rồng Xanh ở Hàn Quốc.

Thang Duy từng có thời gian du học ở London và nói tiếng Anh “siêu chuẩn”. Khi tham dự LHP Cannes 2011, diễn viên Sắc giới tự tin trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế bằng tiếng Anh khiến nhiều người trong ekip phải “đứng hình”.

Ngoài ra những sao nam của Hong Kong như Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy, Lương Triều Vỹ, Ngô Ngạn Tổ... đều là những tài tử sử dụng tiếng Anh hết sức thuần thục và trôi chảy.

Trần Quán Hy trả lời một đài truyền hình của Mỹ về scandal ảnh nóng.

Tạ Đình Phong làm khách một talkshow bằng tiếng Anh.