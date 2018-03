Ninh Dương Lan Ngọc: 28 tuổi mua 2 nhà, một ô tô hơn 2 tỷ

(Dân Việt) “Phụ nữ bây giờ tự lập lắm, họ chỉn chu về mọi thứ. Cái họ cần là sự hạnh phúc chứ không chỉ vì tiền”, Ninh Dương Lan Ngọc thẳng thắn bày tỏ.

Ninh Dương Lan Ngọc đã trở thành cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt nhiều năm nay. Ngoài việc sở hữu một gia tài điện ảnh đáng nể, cô còn đủ sức “hút hồn” người đối diện bởi vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm. Nói Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng đẹp hơn là không ngoa, cái đẹp toát ra từ một cô gái biết mình muốn gì và cần phải làm gì để trở nên rạng rỡ.

Phụ nữ bây giờ cần hạnh phúc chứ không chỉ vì tiền

- Mới đầu năm 2018 đã có thông tin nói chị sắm nhà mới. Đây có phải là một bước chuyển trong cuộc sống của chị sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật?

- Ôi, nghe “dinh cơ” thì hoành tráng quá. Thật ra sau khi mua xong căn nhà này, tôi cũng phải trả nợ ngân hàng như bao người khác thôi. Đây là lần đầu tiên tôi tự hoàn thiện căn nhà theo đúng sở thích của mình, có được một chốn đi riêng dành cho bản thân.

Tôi nói ra chắc mọi người sẽ mắc cười lắm vì tôi làm việc gì cũng hứng hết. Ngay cả việc mua xe cũng vậy, trong tài khoản của tôi có 200 triệu nhưng lại đi mua chiếc xe gần 2 tỷ mấy, tôi còn chưa nghĩ đến việc sẽ làm sao trả được số tiền còn lại. Đến ngày nhận xe tôi đủ tiền trả cho người ta, bạn có tin nổi không? Ông trời tự dưng cho mình cơ hội để có đủ tiền trả số nợ ấy. Mua nhà cũng ngẫu hứng như vậy, đến giờ tôi đã mua được hai căn và vẫn phải nợ ngân hàng. Nhưng tuổi trẻ mà, mình cho phép bản thân bồng bột để thoả mãn trong việc có thể làm những điều mình muốn, để thực hiện ước mơ của mình.

Ngày xưa tôi đã mơ rằng sẽ có nhà và xe để tự hào đó là tài sản của tôi, giờ tôi đã làm được điều đó, mà còn nhỉnh hơn là hai nhà và một xe. Nên đừng ai nói phụ nữ phải cần đại gia, câu nói đó là sai. Phụ nữ bây giờ tự lập lắm, họ chỉn chu về tất cả mọi thứ và không cần đàn ông cho mấy thứ đó. Cái họ cần là sự hạnh phúc chứ không chỉ vì tiền.

- Chưa kết hôn, vì sao chị vay ngân hàng mua nhà riêng mà không ở chung cùng cha mẹ?

- Tôi đã sống tự lập được 4-5 năm rồi nên đã quen việc sống một mình. Tuy nhiên những lúc rảnh rỗi, không có lịch quay, đặc biệt là khi bị ốm sẽ về nũng nịu với cha mẹ vì sẽ được chăm sóc, nuông chiều các kiểu. Thích lắm!

- Ngoài hoạt động nghệ thuật, năm 2017 chị còn chuyển hướng kinh doanh, vậy đây có phải là dự định dài hơi trong tương lai của chị?

- Thật ra tôi đang sở hữu một spa riêng và một quán chè, nhưng tất cả đều chỉ là quy mô nhỏ. Nó giống như một bước chuyển nhẹ để thử thách bản thân. Tuy nhiên, tôi vẫn rất yêu thích công việc nghệ thuật nên không thể dành toàn bộ thời gian để tập trung cho việc kinh doanh, may mắn là trên con đường sự nghiệp của mình có khá nhiều bạn bè ủng hộ và giúp đỡ. Hy vọng trong năm 2018, công việc kinh doanh của tôi sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

- 28 tuổi sở hữu khối tài sản riêng và là gương mặt được các đạo diễn tin tưởng lựa chọn cho những dự án lớn, chị nghĩ đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chị hay là may mắn?

- Nếu nghĩ tôi may mắn để ở tuổi 28 sở hữu khối tài sản như bây giờ thì tội quá. Theo tôi, việc có được nhà và xe chính là minh chứng cho thành quả lao động trong suốt những năm cống hiến nghệ thuật. Tôi cũng phải cố gắng để có được vị trí như ngày hôm nay nên tôi nghĩ mình xứng đáng với những gì bản thân đang sở hữu.

Tôi bước vào con đường nghệ thuật cũng có nhiều may mắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, mình có được nhiều cơ hội, nhiều thử thách cho bản thân hơn để khẳng định được con đường đi của mình là đúng đắn. Bây giờ để nói thành công vang dội thì chắc không nhưng ít nhất tôi đã có thành quả đáng tự hào dành cho bản thân. Chắc chắn tôi phải nỗ lực rất nhiều, vì thành công không đến một chiều, thuyền to sóng lớn, nên thành ra mình phải nỗ lực rất nhiều.

Lẻ bóng nhưng không cô đơn những ngày lễ

- Một người đàn ông thế nào sẽ thu hút được chị?

- Tôi không đặt ra một hình mẫu đàn ông cụ thể. Chỉ cần tôi cảm thấy tin tưởng, an toàn và dành tình cảm sâu sắc thì đó sẽ là người đàn ông mà mình dựa dẫm vào.

Tôi thuộc tuýp người không thích chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm, mình vẫn muốn giữ một chút riêng tư vì tính mình còn con nít lắm. Tôi không thích công khai xong dăm ba bữa lại chia tay thì sẽ khiến không chỉ bản thân mà khán giả cũng cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi. Vậy nên, khi nào tôi lên kế hoạch đám cưới xong hết sẽ công bố cho người hâm mộ biết vì dù sao đời người con gái luôn hy vọng có được một gia đình hạnh phúc và nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

- Vẫn lẻ bóng ở tuổi 28, vậy trong những ngày lễ như 8.3 chẳng hạn, chị cảm thấy thế nào?

- Ôi, tôi không lẻ bóng đâu, vì xung quanh tôi còn có gia đình, bạn bè, các bạn fan nữa mà. Các bé trong FC “Cám con” vẫn thường xuyên dành cho tôi những món quà vào những ngày lễ nên tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay tủi thân, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm dễ thương của các bạn.

Dĩ nhiên vào những ngày lễ, là con gái ai cũng muốn được tặng quà, không riêng gì ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhưng ngày 8.3 là ngày đặc biệt hơn nên tôi cũng muốn những đàn ông xung quanh sẽ nhớ đến và dành tặng cho phái đẹp một vài món quà thật ý nghĩa.

- 8.3 năm nay chị làm gì?

Năm nào vào ngày 8.3, tôi cũng đưa cha đi mua quà cho mẹ; còn về phần mẹ và chị gái thì sẽ dắt đi ăn. Tuy nhiên năm nay tôi cũng suy nghĩ sẽ tặng quà gì đó cho mẹ và chị vì lâu quá rồi chưa dành sự bất ngờ cho hai người.

- Nói vậy giống như chị là “người đàn ông của gia đình” ấy nhỉ?

- Cũng đúng, vì tôi khá mạnh mẽ và đàn ông mà.