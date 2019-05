NSƯT Hương Dung bức xúc vì Hà Duy bị dựng chuyện có clip nóng để câu like

(Dân Việt) Liên lạc với nữ diễn viên về tin đồn của con trai, cô chia sẻ rất thẳng thắn: "Không phải Hà Duy vướng vào tin đồn thất thiệt mà tự nhiên có một clip mà nhân vật trong đó giống con trai tôi và bị một số trang báo đăng bài với những lời tựa bậy bạ".

Rời xa màn ảnh đã lâu nhưng mới đây, nam diễn viên nhí đình đám một thời - Hà Duy bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi một số tài khoản Facebook đã chia sẻ hình ảnh của anh cùng lời khẳng định anh chính là người trong "clip nóng", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trước những tin đồn về mình, Hà Duy đã ngay lập tức chia sẻ hình ảnh gương mặt của mình ở 2 góc khác nhau để chứng minh anh không phải là người trong clip nóng đang được chia sẻ.

NSƯT Hương Dung và con trai -nam diễn viên nhí một thời Hà Duy.

Mặc dù đã lên tiếng giải thích trên Facebook cá nhân và trả lời báo chí nhưng những hình ảnh này vẫn còn được chia sẻ trên rất nhiều hội nhóm mạng xã hội. Bức xúc về việc con trai - Hà Duy bị bôi nhọ hình ảnh, NSƯT Hương Dung đã đăng tải một status rất dài về những thông tin sai sự thật này. Cô viết: "Ai có khuôn mặt giống tôi vào điểm danh nào?Xin lỗi nhé, có bảo là giống như đúc mà không phải chui ra từ 1 lỗ thì vẫn có nét khác đấy. Bỗng dưng một ngày đẹp trời các mợ bán hàng online vớ bẫm vì đi thương vay khóc mướn cho cái bức ảnh ghép thô bạo hay 1 đoạn clip từ trên trời rơi xuống vì thấy con đấy, thằng đấy giống hệt cái con, thằng mà mình biết...

Ta có thể ngẩng cao đầu mà tự hào vì các con đã sống, làm việc và cư xử rất chuẩn mực, các con luôn được dạy đúng - Học có thể không giỏi nhưng đạo đức phải giỏi. Đói cho sạch, rách cho thơm. Ông bà đã dạy mẹ thế và mẹ cũng đã dạy các con thế, các con biết sống vì mọi người, biết chia sẻ với rất nhiều mảnh đời bất hạnh mà chưa 1 lần đăng đàn kể lể, chưa bao giờ mẹ đoc được bất kỳ comment nào của các con ở bất kỳ trang nào (kể cả chính và trái).

Có thể trong mắt 1 số người các con là cái gai của lòng đố kỵ (cuộc sống mà) nhưng với mẹ các con là niềm tự hào mà nhiều người mẹ không có được. Các con cứ luôn sống vui, khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sống đúng với mình và là chính mình như vậy là mẹ yên tâm rồi. Mây của Trời hãy để gió cuốn đi các con nha".

Liên lạc với nữ diễn viên về tin đồn ảnh hưởng tới con trai, cô chia sẻ rất thẳng thắn với phóng viên: "Không phải Hà Duy vướng vào tin đồn thất thiệt mà tự nhiên có một clip mà nhân vật trong đó giống con trai tôi và bị một số trang báo đăng bài với những lời tựa bậy bạ. Con trai tôi không có vấn đề gì để xảy ra tin đồn vì người trong clip đó không phải Hà Duy, mọi người có thể so sánh hình ảnh sẽ thấy rõ ràng sự khác nhau. Việc tôi đăng status bức xúc trên Facebook là bởi những người bán hàng online lợi dụng những tin đồn không có thật đó rồi đoán già đoán non để câu like.

Việc những thông tin sai sự thật này được chia sẻ không ảnh hưởng gì đến gia đình tôi vì các con tôi như thế nào tôi đều biết và bản thân công việc của Hà Duy cũng rất nhạy cảm nên không bao giờ cậu ấy chia sẻ những việc riêng tư. Ngay cả những hình ảnh trước đây với bạn gái là do cô ấy muốn giữ lại những hình ảnh đẹp còn bản thân Duy không thích chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội".

Qua sự việc lần này NSƯT Hương Dung cũng nhấn mạnh: "Tôi thấy chuyện này rất buồn cười vì mọi người thấy nhưng thông tin không có cơ sở và không kiểm chứng nhưng đã vội lôi người khác vào. Qua đây tôi thấy mạng xã hội dễ bị ảnh hưởng bởi hội chứng đám đông khi quá nhiều người sống ảo, tưởng tượng ra sự giống nhau giữa người này người kia rồi khẳng định như đúng rồi".