Nữ Đường Tăng của "Hoa du ký" ngoài đời quá bốc lửa

(Dân Việt) Phiên bản nữ giới của Đường Tăng trong bộ phim hot nhất truyền hình Hàn hiện nay có nhiều điều thú vị.

"Hoa du ký" đang là phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện nay. Dù vấp phải những sự cố đáng tiếc về khâu biên tập hình ảnh nhưng phim vẫn đạt tỷ suất khán giả xem cao nhất. Vai diễn Jin Sun Mi do Oh Yeon Seo thủ vai được xem là phiên bản nữ của bản gốc Đường Tăng.

Jin Sun Mi có nhiều đặc điểm giống với Đường Tăng. Từ nhỏ, cô đã có giác quan thứ sáu, có thể nhìn thấy ma quỷ, giáp mặt Tôn Ngộ Không, Yêu Tinh. Cô mang dòng máu giúp trường sinh bất lão nên luôn trở thành miếng mồi ngon của những con quỷ. Jin Sun Mi còn có năng lực điều khiển chiếc vòng kim cô. Cũng chính cô là người giải thoát cho Tôn Ngộ Không – Son Oh Gong (Lee Seung Gi thủ vai). Sau 20 năm, hai người gặp lại nhau.

Trước vai Đường Tăng phiên bản nữ, Oh Yeon Seo từng gây chú ý với vai diễn khoe đường cong hoàn hảo trong "Please Come Back, Mister" đóng cùng Bi Rain.

Khoảnh khắc khiến Bi Rain toát mồ hôi vì cô chủ động "tấn công" anh bằng thân hình nuột nà.

Không những thế, nhiều trang phục trong phim khiến Oh Yeon Seo trở thành nữ hoàng sexy.

Trên tạp chí, nữ diễn viên sinh năm 1987 còn nhiều pha đốn tim fan hơn thế.

Khó có thể ngờ một Đường Tăng của "Hoa du ký" ngoài đời lại gợi cảm dường này.

Oh Yeon Seo bước chân vào làng giải trí trước tiên với tư cách ca sĩ nhưng sau đó cô lấn sân sang màn ảnh.

Người đẹp từng gây chú ý với số đo vòng một gây ngỡ ngàng trong một sự kiện.

"Nàng Đường Tăng" khoe chân dài miên man trên tạp chí Grazia.

Nhiều dự đoán cho rằng sau vai diễn trong Hoa du ký, Oh Yeon Seo sẽ đắt show chụp hình quảng cáo hơn hẳn.

Với chiều cao 1,7 m, nữ diễn viên trở thành một trong những người mẫu được mời chụp hình nhiều nhất hiện nay trong showbiz Hàn.