Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận, Katy Perry đến Việt Nam

(Dân Việt) Ngay từ ngày đầu năm, fan Việt đã đón hàng loạt tin vui về dàn sao quốc tế sắp đổ bộ về Việt Nam.

Kể từ sau lần huỷ show đột ngột của Ariana, mới đây, Phillip Nguyễn lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hé lộ về một sự kiện đặc biệt trong năm 2018.

Trả lời ngắn gọn tại một buổi phỏng vấn, chàng doanh nhân người Philippines gốc Việt cho biết, anh sẽ đưa tour diễn của ngôi sao đình đám USUK – Katy Perry về TP. HCM vào tháng 4 tới.

Em chồng Hà Tăng sẽ mang tour diễn thế giới của Katy Perry về Việt Nam vào tháng 4.

Trước đó, Phillip Nguyễn từng tổ chức thành công tour diễn Memories... Do not open của The Chainsmokers. Anh còn sang tận Hàn Quốc, cùng đại diện SM lên kế hoạch làm show thực tế tại Việt Nam với sự tham gia của hàng loạt nhóm nhạc đình đám như EXO, SNSD, Super Junior vào tháng 9.

Ngoài ra, những ai là fan của cặp đôi diễn viên Singapore - Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận - cũng sẽ bất ngờ không kém khi mới đây, cả hai vừa lên tiếng xác nhận sẽ sang Việt Nam vào đầu tháng 1.

Theo lịch trình vừa được công bố, vào ngày 5.1, cặp vợ chồng này sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất vào hai khung giờ khác nhau.

Cặp đôi vợ chồng diễn viên nổi tiếng sắp có mặt tại TP.HCM vài ngày tới.

Trong khi Phạm Văn Phương có mặt từ sớm với chuyến bay ngắn từ Singapore, Lý Minh Thuận đang bận quay phim tại Trung Quốc nên anh sẽ bay thẳng từ Bắc Kinh về TP. HCM. Vào tối 6.1, cả hai vợ chồng sẽ tham dự tiệc ở một khách sạn sang trọng giữa trung tâm Sài Thành.