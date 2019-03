Phim của Thu Trang, Cát Phượng đọ sức loạt phim quốc tế trong tháng 3

(Dân Việt) 4 phim Việt ra mắt trong tháng 3 phải đối đầu với những bom tấn, các thể loại phim đa dạng từ Mỹ, Hàn, Thái, Đức...

4 phim Việt ra mắt trong tháng 3

Ra mắt vào dịp đầu tháng 3 là Cuộc gọi định mệnh do Huy Khánh đóng vai nam chính. Anh vào vai một giám đốc thành đạt, điển trai nhưng khó tính, tình cờ làm quen với 1 cô gái qua điện thoại, sau đó cùng trải qua những tình huống duyên nợ.

Chọn đúng ngày khởi chiếu 8.3, bộ phim tình cảm xúc động Hạnh phúc của mẹ do Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đóng cặp muốn gửi gắm thông điệp trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Bộ phim đề cao hình ảnh người mẹ hy sinh tất cả vì con. Dù cậu bé có mắc chứng bệnh tự kỷ, dù người mẹ có bị căn bệnh nan y thì trên hết vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng.

Bên cạnh đó, phim hợp tác Việt - Hàn có sự tham gia của Hari Won mang tên Oppa, phiền quá nha sẽ ra mắt vào ngày 22.3. Trong phim, bà xã Trấn Thành vào vai một nữ nhân viên văn phòng hậu đậu, vô tình gặp một ngôi sao đình đám Hàn Quốc mới đến Việt Nam. Cả hai trải qua những tình huống hiểu lầm hài hước.

Bộ phim đáng chú ý của màn ảnh Việt ra mắt trong tháng 3 này là phiên bản điện ảnh của web drama Thập Tam Muội, mang tên Chị Mười Ba. Phim kể tiếp câu chuyện trong phần phim chiếu trên mạng gây sốt năm 2018. Lúc này, Hồng Phất Nữ (Diệu Nhi) - kẻ phản bội ân nhân Thập Tam Muội (Thu Trang) cuối loạt phim - quay lại xin được tha thứ. Cùng lúc, băng của Thập Tam Muội đối mặt kẻ thù mới có tên Hắc Hổ. Phim dự kiến ra mắt dịp gần cuối tháng, ngày 29.3.

Phim Mỹ và Châu Âu

Captain Marvel (tựa Việt: Đại úy Marvel) là bom tấn hành động được chú ý nhất trong phim Hollywood tháng 3. Chọn đúng ngày 8.3 ra mắt là dịp dễ "hốt bạc" phòng vé, bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel đang nhận được quan tâm lớn. Phim có sự tham gia của Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law...

Cold Pursuit (tựa Việt: Báo thù) ra mắt ngày 1.3 đưa khán giả đến với cuộc hành trình báo thù của Nels Coxman (Liam Neeson đóng). Ông phải đối mặt với một tay trùm ma túy, trải qua những phi vụ truy đuổi, giết người.

Cùng thể loại hành động, kịch tính này là tác phẩm Dragged Across Concrete ra mắt ngày 29.3 do tài tử Mel Gibson đóng cùng Vince Vaughn. Cả hai trong vai bộ đôi cảnh sát bị đình chỉ công tác, từ đó khám phá ra thế giới ngầm.

Endzeit - Ever After (tựa Việt: Đại dịch thây ma) thuộc thể loại kinh dị, ra mắt từ ngày đầu tháng 3. Tác phẩm lấy bối cảnh thế giới bị đại dịch thây ma tàn phá, hai cô gái trẻ tìm tới nơi an toàn và phải đối mặt với hàng loạt xác sống truy đuổi.

Cùng thể loại kinh dị này còn có các tác phẩm Belzebuth (tựa Việt: Belzebuth: Quỷ dữ bóng đêm) khởi chiếu ngày 15.3 nói về một thanh tra đi tìm sự thật một vụ thảm sát.

Us (tựa Việt: Chúng ta) ra mắt ngày 22.3 là một trong các phim kinh dị Hollywood được trông đợi nhất năm, kể về gia đình Wilson bị tấn công bởi những kẻ giống hệt mình trong một căn nhà bên bờ biển khi họ tới đây nghỉ dưỡng.

Một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị khác mang tên The Golem (tựa Việt: Chúa quỷ) khởi chiếu ngày 15.3, xoay quanh về những bùa chú Do Thái. Một phụ nữ có phép thuật đã dùng bùa để cứu mọi người trước dịch bệnh nhưng không ngờ lại làm thức dậy những thế lực ma quỷ.

Tác phẩm The Russian Bride ra mắt ngày 29.3, xoay quanh cuộc sống ghê sợ của một người phụ nữ Nga kết hôn với vị tỷ phú sống kín tiếng. Thực chất hắn có vấn đề thần kinh khiến cô dâu người Nga trở nên khiếp sợ.

Five Feet Apart khởi chiếu ngày 22.3. Phim xoay quanh chuyện tình cảm của một đôi nam nữ mắc bệnh về phổi. Họ cùng trải qua những khó khăn lẫn hạnh phúc khi tìm được sự đồng điệu tâm hồn.

Mảng phim hoạt hình, thiếu nhi thu hút với sự góp mặt trong tháng 3 của Condorito: The Movie (tựa Việt: Chú gà không gian) khởi chiếu ngày 1.3. Tác phẩm xoay quanh chú gà hậu đậu Condorito tìm mọi cách ngăn chặn vua hắc ám ngoài hành tinh xâm chiếm Trái đất.

Wonder Park (Công viên kỳ diệu) thuộc thể loại hoạt hình, khởi chiếu từ ngày 15.3. Phim xoay quanh cô bé June có trí tưởng tượng kỳ diệu khi mọi điều nghĩ ra đều thành sự thật và các loài vật tại công viên Wonderland rất cần cô giúp đỡ.

Sự trở lại của bộ truyện tranh Bảy viên ngọc rồng được điện ảnh hóa qua tác phẩm Dragon Ball Super: Broly chiếu từ ngày 22.3. Bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều điều lý thú không chỉ với các khán giả nhỏ tuổi.

Dumbo sẽ ra mắt vào ngày 29.3 mang tới một thế giới hoạt hình kỳ thú về chú voi biết bay. Tác phẩm được dựa trên hoạt hình Dumbo (1941) được tạp chí Time xếp vào danh sách 25 phim hoạt hình hay nhất lịch sử điện ảnh.

Phim Hàn Quốc

Innocent Witness (Chứng nhân hoàn hảo) thuộc thể loại hình sự, ra mắt từ ngày 1.3. Vụ điều tra xung quanh nghi vấn nữ giúp việc giết hại người đàn ông lớn tuổi. Luật sư Sun-ho (Jung Woo Sung đóng) dựa trên những manh mối yếu ớt nhưng quyết tìm ra sự thật để bào chữa cho cô giúp việc.

Rosebud (Đóa hồng của tôi) thuộc thể loại hài - tình cảm, khởi chiếu ngày 15.3. Những tình huống ngoài ý muốn xảy ra với Jang-Mi khi cô có thai, trở thành người mẹ đơn thân ở tuổi trung niên và bất ngờ gặp lại bạn trai cũ.

The Odd Family: Zombie On Sale (Zombie đại hạ giá) thuộc thể loại hài - kinh dị, khởi chiếu ngày 15.3. Phim xoay quanh vụ tấn công của bầy thây ma với gia đình của Man-Deok sống tại ngôi làng.

The Cyclist King khởi chiếu ngày 22.3, đánh dấu màn tái xuất của tài tử Bi Rain trong vai nam chính. Phim đưa khán giả trở về thập niên 1910, tập trung vào cuộc sống của tay đua xe đạp Bok-dong (Bi Rain). Ông xã Kim Tae Hee đóng cặp cùng người yêu cũ của Hyun Bin - Kang So Ra.

Phim Thái Lan

Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) thuộc thể loại hài - tình cảm, ra mắt ngày 15.3. Tác phẩm Thái xoay quanh đôi bạn thân từ thời học sinh. Cả hai gắn bó với nhau như tri kỷ nhưng sau 10 năm mới nhận ra tình cảm thật của mình.

The Only Mom khởi chiếu ngày 29.3, thuộc thể loại kinh dị. Phim lấy bối cảnh một ngôi nhà có nhiều hiện tượng lạ lùng khi một gia đình chuyển đến sinh sống.