Thí sinh HH Hoàn vũ tố bị giám khảo Hoàng My đánh trượt vì ác cảm?

Thí sinh Thanh Trang úp mở lý do bị loại khỏi top 45 Hoa hậu Hoàn vũ do bị một giám khảo ác cảm với sở thích cá nhân của mình.

Sau hơn 3 tháng diễn ra, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sắp sửa đi đến hồi kết. Những gương mặt sáng giá nhất trong top 42 sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra người xứng đáng nhất kế nhiệm Phạm Hương đăng quang Hoa hậu. Dù chặng đua nước rút sắp đến gần, vẫn có một số tin đồn về việc lộ top 5, thí sinh mua giải hay mới đây là việc thí sinh Thanh Trang (đã bị loại khỏi top 45) tiết lộ lý do không được chọn vào đội hình những cô gái xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

Thanh Trang úp mở lý do bị loại khỏi top 45 vì bị một nữ giám khảo ác cảm với sở thích shopping của mình.

Theo đó, Thanh Trang chia sẻ: "Tại vòng sơ khảo Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, tôi đã điền vào đơn đăng ký dự thi sở thích đọc sách, shopping, du lịch, làm từ thiện. Khi tiếp xúc với dàn giám khảo, có 1 nữ giám khảo đối chất tôi rất nhiều về sở thích shopping, du lịch như 1 tháng em shopping bao nhiêu lần, mỗi lần hết bao nhiêu tiền, tiền shopping từ đâu khi nghề mẫu thu nhập thấp…

Giám khảo Hoàng My từng lên tiếng về việc một thí sinh có sở thích shopping trên trang cá nhân một cách không đồng tình.

Sau đó chị còn hỏi tôi rằng: "Em nghĩ rằng khi yêu, bạn trai phải có trách nhiệm cung phụng cho em sao?". Tôi đã trả lời rằng: "Đó không phải là cung phụng, em nghĩ nếu bạn trai thương em sẽ không để em thiệt thòi so với những cô gái khác". Tuy vậy câu trả lời của tôi làm chị ác cảm và cho rằng tôi thực dụng, không sâu sắc. Khi đó rất hồi hộp và bị hỏi dồn dập, tôi suy nghĩ thế nào thì tôi trả lời theo bản năng như vậy. Không ít lần vị giám khảo ấy lên trang cá nhân, lên các tờ báo lớn để thể hiện sự thất vọng về chuyện thí sinh Hoa Hậu thích shopping. Có thể vì lý do này mà tôi trượt Top 45 và không có mặt trong vòng chung kết".

Cư dân mạng cho rằng Thanh Trang đang nhắc đến giám khảo Hoàng My.

Dễ dàng tìm ra, trên trang cá nhân của giám khảo Hoàng My từng chia sẻ về quan điểm các người đẹp thích đi shopping với thái độ không đồng tình. Cô không đánh giá cao việc mua, sử dụng rồi vứt bỏ quá nhiều thứ so với nhu cầu của mình. Để đưa shopping lên thành sở thích trong rất nhiều thứ nên thích có ích hơn, thì có thể phần nào hiểu được tình cách cá nhân ấy. Người hâm mộ cho rằng nữ giám khảo mà Thanh Trang nhắc đến chính là Hoàng My. Dù không còn ngồi giám khảo trong đêm chung kết nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 để làm sáng tỏ thông tin này.