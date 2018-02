Xô xát với đạo diễn, Á hậu Hàn Quốc rút khỏi bộ phim ăn khách

(Dân Việt) Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung đã chính thức rút khỏi bộ phim "Return" sau khi cãi vã, xô xát với đạo diễn.

Chiều 7.2, tin tức về nữ diễn viễn Go Hyun Jung xảy ra tranh cãi với đạo diễn phim "Return" được đưa lên mục tin hot. Không chỉ là tranh cãi thông thường mà cả hai đã có xô xát, mâu thuẫn rất căng thẳng. Rất nhiều tin đồn dự đoán rằng vai diễn của Go Hyun Jung sẽ bị thay thế bởi diễn viên khác.

Return đang là bộ phim được quan tâm với câu chuyện xoay quanh hai nhân vật: luật sư Choi Jae Hye (Go Hyun Jung) và cảnh sát Dok Go Young (Lee Jin Wook). Cả hai bắt tay để cùng giải quyết một vụ án mạng nơi những kẻ tình nghi là những đứa trẻ đến từ tầng lớp thượng lưu. Bộ phim đang dẫn đầu rating khung giờ thứ tư - thứ năm, tỉ suất người xem của phim đã cán mốc 16%.

Cựu Á hậu Go Hyun Jung - Ảnh tạp chí Cosmopolitan.

Ngày 8.2, phía công ty quản lý của Go Hyun Jung đã có thông báo chính thức rằng sẽ chấp nhận yêu cầu của phía đài SBS, nữ diễn viên Go Hyun Jung rút tên khỏi danh sách diễn viên của bộ phim Return.

Phía Go Hyun Jung giải thích rằng:

"Đã có sự khác biệt lớn giữa tôi và đạo diễn, họ đã cố gắng điểu chỉnh để tốt nhất cho bộ phim và làm việc hiệu quả nhất nhưng không thể thu hẹp được khoảng cách. Vì thế nên tôi chính thức rút lui.

Tôi cảm ơn những đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi tại phim trường Return, và cũng rất xin lỗi các bạn vì đã làm nên sự xáo trộn này.

Rất xin lỗi khán giả, thật sự xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc của một diễn viên.

Dù không tiếp tục tham gia diễn xuất trong bộ phim nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ Retrun với tư cách là một khán giả."

Poster phim Return.

Go Hyun Jung từng có rất nhiều tin đồn về việc tranh cãi hay mâu thuẫn với đạo diễn. Sinh năm 1971, đạt giải Á hậu 1 Hàn Quốc năm 1989 chính là một bước đệm tốt giúp Go Hyun Jung trở thành một diễn viên hạng A. Dù cuộc hôn nhân lắm tai tiếng với cháu chủ tịch tập đoàn Samsung như Go Hyun Jung cũng rất bản lĩnh khi đứng vững trong giới giải trí khắc nghiệt.

Ở Việt Nam, cô được biết đến trong bộ phim Nữ hoàng Seonduk.