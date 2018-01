Những thần đồng tài không đợi tuổi

(Dân Việt) Đây là những thiếu niên gây kinh ngạc cả thế giới về tài năng và trí thông minh phi thường của họ. Theo các chuyên gia họ chính là những sứ giả kiến tạo cho tương lai của thế giới.

1. Ainan Celeste Cawley

Ainan Celeste Cawley là thần đồng khoa học đã thu được sự chú ý của truyền thông quốc tế khi cậu vượt qua kỳ thi cấp độ Chemistry O vào năm 7 tuổi, một kỳ thi dành cho thanh thiếu niên trên 16 tuổi. Ainan cũng lấy được học bổng Polytechnic Singapore khi mới lên 8 tuổi, trở thành sinh viên trẻ nhất thế giới. Sự kiện này đã khiến nhiều tờ báo lớn như Tạp chí Wall Street, The Times, Bild Deutschland, The Sun, The Daily Telegraph và nhiều tờ báo khác đã viết về Ainan trong suốt một thời gian. Trong một cuộc khảo sát Ainan, các chuyên gia đã đánh giá cậu: "có tầm hiểu biết rộng, trải dài khắp các lĩnh vực vật lý, sinh học và hóa học”.

2. Aelita Andre

Aelita Andre là họa sĩ vẽ tranh trừu tượng từ năm lên 4 tuổi và được coi là họa sĩ trẻ nhất trên thế giới. Các nhà phê bình nghệ thuật đã so sánh các bức tranh của cô bé với Picasso, Salvador Dali, Wassily Kandinsky hoặc Jackson Pollock. Bức tranh đắt nhất của Aelita đã được bán ở Hồng Kông với giá 24.000 USD. Cô bé cũng đã từng mở triển lãm nghệ thuật cá nhân đầu tiên tại thành phố New York. Mặc dù có một số ý kiến ​​tiêu cực khác nhau bình luận về tranh của Andre, tuy nhiên, phần lớn là tất cả các tờ báo lớn và các nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới đều có phản ứng tích cực với các bức tranh của Aelita.

3. Alex Prior

Alex Prior là hiện tượng từng gây xôn xao trong giới âm nhạc, cậu là nhà soạn nhạc tài năng, được phát hiện ra có khả năng và niềm đam mê âm nhạc từ khi còn rất trẻ. Alexander bắt đầu chơi piano năm lên 3 và bắt đầu sáng tác 5 năm sau đó. Cậu đã viết hơn 42 tác phẩm được đánh giá cao, bao gồm ballet, symphonies, operas và concertos, và hợp tác với các dàn nhạc cũng như đoàn nhạc uy tín nhất thế giới.

4. Jacob Barnett

Năm lên 8, Jacob Barnett đã bắt đầu theo học Đại học Indiana - Purdue University Indianapolis (IUPUI). Theo giới chuyên môn với chỉ số IQ cao hơn Albert Einstein, Barnett và có thể đạt được giải Nobel trong tương lai. Từ khi nhập học, Barnett đã tham gia các lớp học vật lý thiên văn và đang nghiên cứu để mở rộng lý thuyết tương đối của Einstein.

5. Kathleen Holtz

Kathleen Holtz bắt đầu Đại học California State, Los Angeles vào năm 10 tuổi và tốt nghiệp với bằng cử nhân về triết học. Vào lúc 15 tuổi, cô bắt đầu học luật và đã trở thành luật sư trẻ nhất ở California ở tuổi 18. Hiện, Holtz đang làm việc cho công ty luật TroyGould.

6. Pablo Picasso

Sinh ra ở Tây Ban Nha vào năm 1881, Pablo Picasso đã bộc lộ tài năng của mình từ rất sớm, tạo ra nhiều tác phẩm được đánh giá là ấn tượng. Đến năm 15 tuổi, bức tranh sơn dầu đầu tiên của ông mang tên "The First Communion" được trưng bày tại Barcelona. Năm sau, bức tranh "Khoa học và Từ thiện" của ông đã giành huy chương vàng ở Malaga và nhận được mời tham dự tại một triển lãm quốc gia về mỹ thuật ở Madrid. Vào đầu thế kỷ 20, Picasso đã đồng sáng lập ra phong trào Cubist. Là một trong những danh học hàng đầu củ thế giới, kỹ thuật và phong cách của Picasso được thay đổi thường xuyên trong suốt cuộc đời của ông. Nghệ sĩ mất năm 1973 tại Pháp.

7. William Rowan Hamilton

Sinh ra ở Dublin, Ireland vào năm 1805, William Rowan Hamilton đã cho thấy khả năng trí tuệ vượt trội của mình khi còn rất nhỏ. Lên 5 tuổi, ông đã nói thông thạo tiếng Latinh, Hy Lạp và Hebrew. Đến năm 13 tuổi, nhà toán học tương lai đã biết 13 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Sanscrit, Ba Tư, tiếng Ý, tiếng Ả Rập, tiếng Syriac và thổ ngữ Ấn Độ. Ở tuổi 15, Hamilton tìm ra lỗi trong khi nghiên cứu các tác phẩm của nhà toán học người Pháp Pierre-Simon, Marquis de Laplace.

Ông được bổ nhiệm làm Giáo sư Thiên văn học, Giám đốc Đài thiên văn Dunsink và Nhà thiên văn học Hoàng gia Ireland ngay khi ông vẫn đang là sinh viên đại học. Đóng góp lớn nhất của ông bao gồm một lý thuyết về động lực học và quaternions, một phương pháp được sử dụng cho không gian ba chiều trong toán học. Nhà toán học vĩ đại nhất của Ireland được phong tước hiệp sĩ vào năm 1835 và qua đời năm 1865.